20 aydır tutuklu olan gazeteci Şahin Alpay'a tahliye kararı

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM), 2. kez hak ihlali kararı verdiği tutuklu gazeteci Şahin Alpay, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce ev hapsi kararıyla tahliye edildi.

AYM, ilk olarak 11 Ocak'ta tutuklu akademisyen ve yazar Mehmet Altan ile eski Zaman gazetesi yazarı Şahin Alpay'ın tahliyelerine karar vermişti. Ancak yerel mahkemeler bu tahliye talebini reddetmişti.

Alpay, ihlal kararının uygulanmaması nedeniyle "kişi hürriyeti ve güvenliği haklarının ihlal edildiği" iddiasıyla yeniden AYM'ye başvurdu.

Alpay'ın başvurusunu karara bağlayan AYM oybirliği ile hak ihlali kararını aldı ve gerekçeli kararı Cuma günü AYM'nin internet sitesinden yayınlandı.

Bu karar sonrası İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Şahin Alpay'ı yaklaşık 20 ay sonra ev hapsi kararıyla tahliye edildi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin de Şahin Alpay ve Mehmet Altan hakkındaki kararını 20 Mart'ta açıklaması bekleniyor.

Altan ve Alpay, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi ile ilgili bir soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.