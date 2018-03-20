20 Mart Amerikan Basınından Özetler

New York Times, dezenformasyon yayma kampanyasında oynadığı rolün gerek kamuoyunda gerekse siyasi çevrelerde yarattığı tepkiler üzerine Facebook'un veri güvenliği sorumlusu Alex Stamos'un Ağustos ayı sonunda görevinden ayrılma kararı aldığını yazıyor. Gazete, Facebook'un yabancı ülkeler tarafından amaç dışı suiistimal edilmesi tehdidi hakkında kamuoyuyla ne oranda bilgi paylaşacağıyla ilgili olarak şirketin üst düzey yönetim kadrolarında anlaşmazlık yaşandığını bildiriyor. Habere göre veri güvenliğinden sorumlu yönetici Alex Stamos, Facebook'un Rusya'nın 2016 seçimlerine müdahalesi konusunda daha şeffaf olması ve meselenin çözümü için farklı bir yapılanma oluşturulması gerektiğini savunuyordu. Ancak Stamos'un bu görüşleri, özellikle firmanın CEO'su Sheryl Sandberg'ün itirazlarıyla karşı karşıya kaldı. Stamos bunun üzerine ayrılacağını açıkladı, ancak sorumluluklarının devir tesliminin pürüzsüz bir şekilde geçişini sağlamak için Ağustos'a kadar kalmaya ikna edildi. Stamos bir zamanlar 120 kişilik bir ekibi yönetirken ekibin eleman sayısı üçe düşürüldü. Facebook içindeki en büyük çekişmelerden birinin güvenlik ekibiyle hukuki meselelerden sorumlu ekip arasında yaşandığı gözleniyor. Güvenlik ekibi Facebook'un yabancı ülkeler tarafından ne oranda suiistimal edildiğine ilişkin daha fazla bilgi paylaşmak isterken hukuk ekibi, firmanın çıkarlarını öne sürerek sessiz kalınmasından yana tavır koyuyor. Gazete, sessizlik politikasında Twitter gibi başka sosyal medya platformlarının özellikle Rusya'nın seçimlere müdahalesi meselesinde Facebook kadar ateş hattında kalmamasının rol oynadığı düşünülüyor.

New York Times bugün ayrıca Suriye Devlet Başkanı Beşar Esat'ın kendi kullandığı araçla Doğu Guta'da çıktığı turdan görüntülerin yer aldığı video kaydının ayrıntılarını aktarıyor. Gazete, neredeyse beş yıldır isyancıların kuşatması altında olan Doğu Guta'nın uluslararası medyada çocukların öldüğü, mültecilerin kaçıştığı bir bölge olarak aktarıldığını hatırlatıyor. Habere göre Suriye hükümetiyse bu haberlere Esat'ın Suriyeli askerlerle el sıkışırken ve çocukları öperken görüntülendiği videoyla karşılık veriyor. Haber medyasını es geçerek savaşın farklı bir yüzünü ortaya koyan Esat, video kaydında bölgenin her metrekaresinin Suriyeli askerlerin kanıyla yıkandığını, kahraman askerlerin Doğu Guta halkını korumaya devam edeceğini söylüyor. Gazeteye göre Esat, yarattığı ”halk adamı” imajıyla varlık içinde sürdürdükleri yaşam tarzlarıyla öne çıkan diğer Arap liderlerden oldukça farklı bir profil çiziyor.

Washington Post ise Başkan Trump'ın Çin menşeli ürünlere yıllık 60 milyar dolar tutarında gümrük vergisi getirmeye hazırlandığını yazıyor. Gazete, Trump'ın bu uygulamayla hem Amerika'da daha fazla istihdam yaratılacağını hem de Çin'in fikri mülkiyet hırsızlıklarının cezalandırılacağını bildirdiğini yazıyor. Habere göre Trump'ın cuma günü resmi olarak açıklamasının beklendiği vergi paketinin, Çin'in Amerika'dan çaldığı ya da dev pazarına giriş izni verme karşılığında Amerikan firmalarından zorla aldığı fikirlerle geliştirdiği yüzden fazla ürünü hedef alması planlanıyor. Gümrük vergisi planı uygulamaya girdiği takdirde modern Amerikan tarihinde ilk kez bir başkan, Çin'e yönelik olarak en kapsamlı ekonomik yaptırımlara yeşil ışık yakmış olacak. Uzmanlarsa Çin'in böylesi bir adımı karışıksız bırakmayacağı görüşünde. Öte yandan birçok Amerikan firması Trump'ın Çin'e yönelttiği eleştirileri haklı buluyor, ancak meseleleri çözmek için geliştirilen stratejinin yanlış olduğunu savunuyor. 2017 yılı verilerine göre Çin, Kanada ve Meksika'yı geride bırakarak Amerika'nın en büyük ticaret ortağı haline geldi. Amerika Çin'e 130,4 milyar dolarlık ihracat yaparken Çin'den bunun neredeyse dört katını ihraç etti ve ticaret açığı, 375,2 milyar dolara tırmandı. İktisatçılarsa Trump'ın Çin firmalarını hedef almasının zor olacağını söylüyor. Bunun nedeni Çin'den ithal edilen ürünlerin aslında dünyanın dört bir yanına uzanan tedarik zincirleri bulunan çokuluslu firmalar tarafından üretilmesi.