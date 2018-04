20 Nisan Amerikan Basınından Özetler

Washington Post bugün ayrıca senatörlerin Senato’ya bebekleriyle gelmelerine izin veren yasanın kabul edilmesinden bir gün sonra on günlük bebeğiyle birlikte Trump’ın NASA başkan adayına karşı oy kullanmak için Senato’ya gelen Illinois eyaleti Demokrat Parti Senatörü Tammy Duckworth’ü ana sayfasına taşımış. Gazeteye göre senatörlerin bir yaşından küçük çocuklarıyla birlikte Senato’da oy kullanmaya gelebilmelerinin önünü açan değişiklik, Amerikan hükümetinin en “sabit fikirli” kurumlarından biri olan Senato’daki kültür farklılığı çatışmalarını su yüzüne çıkarıyor. 84 yaşındaki Cumhuriyetçi Partili Utah Senatörü Orrin Hatch’in “Peki Senato’ya on bebek gelirse o zaman ne yapacağız?” şeklindeki açıklaması büyük tepki çekmişti. Şu anki Senato’nun Amerikan tarihinin yaş ortalaması en yüksek Senato’su olduğuna dikkat çeken gazete, kadın senatör sayısı arttıkça ve yaş ortalaması düştükçe gelenekler, teknoloji ve cinsiyet gibi konulardaki kuşak çatışmasının kızışmasının beklendiğini yazıyor.

New York Times ise New York’un eski belediye başkanlarından Rudy Giuliani’nin Başkan Trump’ın hukuk ekibine katılacağını yazıyor. Gazete, Trump’ın uzun yıllardır yakın arkadaşı olan Giuliani’nin amacının Rusya soruşturmasını bir an önce çözüme kavuşturmak olduğunu bildiriyor. Habere göre Giuliani, ekibe katılmak üzere beraberinde Florida’dan iki eski federal savcıyı da getirecek. Trump’ın hukuk ekibi, özel savcı Robert Mueller’ın yürüttüğü Rusya soruşturmasıyla ilgilenmenin yanı sıra FBI’ın kısa süre önce Trump’ın kişisel avukatı Michael Cohen’in evine, otel odasına ve bürosuna yaptığı baskının Başkan açısından oluşturacağı hukuki tehdidi bertaraf etmekle de sorumlu. Konuyla yakın ilgisi olanlara göre Trump, avukatı Michael Cohen’in ev, otel odası ve bürosunda ele geçirilen belgelerin oluşturacağı hukuki tehdidi, Rusya soruşturmasından daha ciddi bir tehlike olarak görüyor. Bunun başlıca nedeni, Trump ve ekibinin FBI’ın baskında hangi belgelere el koyduğunu bilmemesi. New York Belediye Başkanlığı’ndan önce Adalet Bakanlığı’nda savcı olan ve Manhattan’da da savcılık yapan 73 yaşındaki Giuliani, uzun süredir küresel çapta danışmanlık faaliyetleri yürütüyor.