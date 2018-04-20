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20 Nisan Amerikan Basınından Özetler

20.04.2018 17:55 | Son Güncelleme

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20 Nisan Amerikan Basınından Özetler

Washington Post, geçen Mayıs ayında Başkan Trump tarafından görevden alınan FBI eski Başkanı James Comey’nin Trump’la yaptığı görüşmelerin hemen sonrasında ayrıntıları kaleme aldığı ve dün Adalet Bakanlığı tarafından Kongre’ye gönderilen notlarıyla ilgili yankıları aktarıyor. Gazete, Comey’nin bazı bölümleri sansürlenen notlarının Donald Trump’ın Beyaz Saray’ında olup bitenleri farklı bir bakış açısıyla aktardığını yazıyor. Habere göre notların sansürlenmemiş kısımları, Temsilciler Meclisi’nden üç komisyonun üyelerine verilecek ve üyeler, notları bugün Kongre binasında güvenli ve gizli bir mekânda inceleyecek. Gazete, Comey’nin notlarından bazı örnekler de aktarıyor. Örneğin notların biri, Başkan Trump’ın ilk Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn’in muhakeme becerileriyle ilgili bazı şüpheleri olduğunu yansıtıyor. Comey’e göre Trump ayrıca 2013 yılında Moskova’da Rus hayat kadınlarıyla vakit geçirdiği iddialarını saplantı haline getirmiş ve FBI Başkanı’ndan bu iddiaları çürütmesini istemiş.

Washington Post bugün ayrıca senatörlerin Senato’ya bebekleriyle gelmelerine izin veren yasanın kabul edilmesinden bir gün sonra on günlük bebeğiyle birlikte Trump’ın NASA başkan adayına karşı oy kullanmak için Senato’ya gelen Illinois eyaleti Demokrat Parti Senatörü Tammy Duckworth’ü ana sayfasına taşımış. Gazeteye göre senatörlerin bir yaşından küçük çocuklarıyla birlikte Senato’da oy kullanmaya gelebilmelerinin önünü açan değişiklik, Amerikan hükümetinin en “sabit fikirli” kurumlarından biri olan Senato’daki kültür farklılığı çatışmalarını su yüzüne çıkarıyor. 84 yaşındaki Cumhuriyetçi Partili Utah Senatörü Orrin Hatch’in “Peki Senato’ya on bebek gelirse o zaman ne yapacağız?” şeklindeki açıklaması büyük tepki çekmişti. Şu anki Senato’nun Amerikan tarihinin yaş ortalaması en yüksek Senato’su olduğuna dikkat çeken gazete, kadın senatör sayısı arttıkça ve yaş ortalaması düştükçe gelenekler, teknoloji ve cinsiyet gibi konulardaki kuşak çatışmasının kızışmasının beklendiğini yazıyor.

New York Times ise New York’un eski belediye başkanlarından Rudy Giuliani’nin Başkan Trump’ın hukuk ekibine katılacağını yazıyor. Gazete, Trump’ın uzun yıllardır yakın arkadaşı olan Giuliani’nin amacının Rusya soruşturmasını bir an önce çözüme kavuşturmak olduğunu bildiriyor. Habere göre Giuliani, ekibe katılmak üzere beraberinde Florida’dan iki eski federal savcıyı da getirecek. Trump’ın hukuk ekibi, özel savcı Robert Mueller’ın yürüttüğü Rusya soruşturmasıyla ilgilenmenin yanı sıra FBI’ın kısa süre önce Trump’ın kişisel avukatı Michael Cohen’in evine, otel odasına ve bürosuna yaptığı baskının Başkan açısından oluşturacağı hukuki tehdidi bertaraf etmekle de sorumlu. Konuyla yakın ilgisi olanlara göre Trump, avukatı Michael Cohen’in ev, otel odası ve bürosunda ele geçirilen belgelerin oluşturacağı hukuki tehdidi, Rusya soruşturmasından daha ciddi bir tehlike olarak görüyor. Bunun başlıca nedeni, Trump ve ekibinin FBI’ın baskında hangi belgelere el koyduğunu bilmemesi. New York Belediye Başkanlığı’ndan önce Adalet Bakanlığı’nda savcı olan ve Manhattan’da da savcılık yapan 73 yaşındaki Giuliani, uzun süredir küresel çapta danışmanlık faaliyetleri yürütüyor.

Los Angeles Times ise Amerika ve Kuzey Kore arasında yapılması planlanan doğrudan görüşmeler öncesinde yaşanan bazı gelişmelerin ayrıntılarına yer ayırıyor. Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in’in görüşmeyle ilgili iyimser bir yaklaşım sergilediğini aktaran gazete, Moon’un Kuzey Kore’nin nükleer silahsızlanma konusunda ciddi olduğunu söylediğini bildiriyor. Habere göre Moon Jae-in, Amerika Kore Yarımadası’ndaki askerlerini çekmeyi reddetse bile Kuzey Kore’nin nükleer silahsızlanmaya yönelik adım atma konusunda istekli olduğunu söyledi. Amerika’nın şu anda Kore Yarımadası’nda yaklaşık 28 bin askeri bulunuyor. Moon ayrıca geçen yıl yaptığı balistik füze denemeleriyle tüm dünyayı ayağa kaldıran Kuzey Kore’nin Amerika’yı rahatsız edecek şartlar öne sürmeden “tam nükleer silahsızlanma”yı kabul etmeye razı olduğunu kaydetti. Güney Koreli lider, yaptığı açıklamada, Kuzey Kore’nin tek isteğinin kendisine yönelik düşmanca politikaların sona erdirilmesi ve güvenliğinin tehdit edilmeyeceğine dair güvence alması olduğunu kaydetti.

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