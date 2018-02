20 Şubat Amerikan Basınından Özetler

New York Times, hafta sonunda Silah Reformu İsteyen Gençler adlı grubun, saldırılara dikkat çekmek amacıyla Beyaz Saray önünde yere yatarak düzenledikleri protesto gösterisini ana sayfasına taşımış. Gazete, okullara yönelik silahlı saldırıların öğretmenlerin eğitmenlik dışında başka rollere soyunmasına neden olduğu yorumunda bulunuyor. Habere göre saldırılar karşısında öğrencilerinin önünde ”canlı kalkan” olmak zorunda kalan öğretmenlerin üzerindeki yük giderek artıyor. Gazetenin görüştüğü bazı ilkokul ve lise öğretmenleri, olası bir saldırı anında kendi canlarını hiçe sayarak tereddüt etmeden öğrencilerinin önünde kalkan olacaklarını söylüyor. Habere göre öğretmenlerin dersliklerde üstlendikleri eğitimci rolü artık değişime uğrayarak bodyguard'lığa ve psikolojik danışmanlığa da dönüşüyor. Okullarda şimdiye kadar sadece rutin yangın tatbikatları yapılırken bundan böyle tatbikatlara ”okulda aktif saldırgan var” alarmı verilmesi üzerine ne gibi tedbirler alınması gerektiğiyle ilgili bölümler ekleniyor.

New York Times bugün ayrıca Rusya kaynaklı otomatik sosyal medya hesaplarının Florida'daki lise saldırısının ardından toplumu bölmek için harekete geçtiğini bildiriyor. Gazete, Florida'daki saldırı haberlerinin yayınlanmaya başlamasının üzerinden sadece bir saat geçtikten sonra Rusya'yla bağlantılı olduğundan şüphelenilen ”bot” Twitter hesaplarından silah kontrolu tartışmasıyla ilgili yüzlerce mesaj yayılmaya başladığını yazıyor. Habere göre saldırıdan önce bu hesapların büyük çoğunluğu özel savcı Robert Mueller'ın yürüttüğü Rusya soruşturmasına odaklanıyordu. Online dezenformasyon kampanyalarını yakından izleyen bir uzmana göre Rusya kaynaklı sosyal medya hesapları, Amerikan kamuoyu açısından bölücü nitelik taşıyan meseleleri sistematik olarak suiistimal ediyor. Bu meselelerin en önde gelenlerinden biri, bireysel silahlanmaya olanak tanıyan Anayasa'nın ikinci maddesiyle ilgili tartışmalar. Uzmanlara göre Rusya kaynaklı hesapların amacı, kamuoyunu daha da bölerek uzlaşıya varma olasılığını ortadan kaldırmak. Rusya bu amaca erişmek için YouTube'da komplo teorileri içeren video görüntüleri yayınlıyor, Facebook'ta sahte gruplar kuruyor ve Twitter üzerinden yürütülen tartışmaların yönünü zorla değiştirmeye çalışıyor.

Washington Post ise Başkan Trump'ı cinsel tacizle suçlayan 19 kadından biri olan 35 yaşındaki Rachel Crooks'la ilgili özel bir habere yer veriyor. Gazete, ”Kimse Duyuyor mu?” başlıklı haberinde Crooks'un, başından geçenlerle ilgili ayrıntıları NBC televizyonunun ünlü sabah programı Today'den Facebook'a, Kadın Yürüyüşü'nden New York Times gazetesine birçok platformda anlatarak sesini duyurmaya çalıştığını yazıyor. Ancak çabalarının sonuç vermediğini ve her türlü suçlamayı ”sahte haber” olarak tanımlayıp reddeden Trump'ın başkanlık koltuğunu işgal etmeye devam ettiğini far keden Crooks, şimdi başka bir yola başvuruyor. Amaç, Ohio eyaletindeki Temsilciler Meclisi seçimlerine Demokrat Parti'den aday olarak katılıp çareyi siyasete girerek aramak. Gazete, Crooks'un pes etmek gibi bir niyeti olmadığını, 2006'da Trump tarafından nasıl taciz edildiğini anlatmaya başka platformlarda da devam edeceğini bildiriyor.