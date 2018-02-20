20 Şubat Amerikan Basınından Özetler

Amerikan basını, geçen hafta Florida eyaletindeki silahlı saldırıyla ilgili ayrıntıları ve tartışmaları aktarmaya devam ediyor. New York Times, hafta sonunda Silah Reformu İsteyen Gençler adlı grubun, saldırılara dikkat çekmek amacıyla Beyaz Saray önünde yere yatarak düzenledikleri protesto gösterisini ana sayfasına taşımış. Gazete, okullara yönelik silahlı saldırıların öğretmenlerin eğitmenlik dışında başka rollere soyunmasına neden olduğu yorumunda bulunuyor. Habere göre saldırılar karşısında öğrencilerinin önünde ”canlı kalkan” olmak zorunda kalan öğretmenlerin üzerindeki yük giderek artıyor. Gazetenin görüştüğü bazı ilkokul ve lise öğretmenleri, olası bir saldırı anında kendi canlarını hiçe sayarak tereddüt etmeden öğrencilerinin önünde kalkan olacaklarını söylüyor. Habere göre öğretmenlerin dersliklerde üstlendikleri eğitimci rolü artık değişime uğrayarak bodyguard'lığa ve psikolojik danışmanlığa da dönüşüyor. Okullarda şimdiye kadar sadece rutin yangın tatbikatları yapılırken bundan böyle tatbikatlara ”okulda aktif saldırgan var” alarmı verilmesi üzerine ne gibi tedbirler alınması gerektiğiyle ilgili bölümler ekleniyor.

New York Times bugün ayrıca Rusya kaynaklı otomatik sosyal medya hesaplarının Florida'daki lise saldırısının ardından toplumu bölmek için harekete geçtiğini bildiriyor. Gazete, Florida'daki saldırı haberlerinin yayınlanmaya başlamasının üzerinden sadece bir saat geçtikten sonra Rusya'yla bağlantılı olduğundan şüphelenilen ”bot” Twitter hesaplarından silah kontrolu tartışmasıyla ilgili yüzlerce mesaj yayılmaya başladığını yazıyor. Habere göre saldırıdan önce bu hesapların büyük çoğunluğu özel savcı Robert Mueller'ın yürüttüğü Rusya soruşturmasına odaklanıyordu. Online dezenformasyon kampanyalarını yakından izleyen bir uzmana göre Rusya kaynaklı sosyal medya hesapları, Amerikan kamuoyu açısından bölücü nitelik taşıyan meseleleri sistematik olarak suiistimal ediyor. Bu meselelerin en önde gelenlerinden biri, bireysel silahlanmaya olanak tanıyan Anayasa'nın ikinci maddesiyle ilgili tartışmalar. Uzmanlara göre Rusya kaynaklı hesapların amacı, kamuoyunu daha da bölerek uzlaşıya varma olasılığını ortadan kaldırmak. Rusya bu amaca erişmek için YouTube'da komplo teorileri içeren video görüntüleri yayınlıyor, Facebook'ta sahte gruplar kuruyor ve Twitter üzerinden yürütülen tartışmaların yönünü zorla değiştirmeye çalışıyor.

Florida'daki silahlı saldırıda hayatını kaybedenler arasında bulunan 14 yaşındaki bir öğrencinin cenaze töreninden bir kareyi ana sayfasında paylaşan Wall Street Journal ise Başkan Trump'ın silah sahibi olmak isteyenlerin daha sıkı kontroldan geçirilmesine sıcak baktığını bildiriyor. Gazete, Beyaz Saray Basın Sözcüsü Sarah Sanders'ın açıklamasına dayandırdığı haberinde, Başkan Trump'ın, silah satın almak isteyenlerin daha sıkı taramadan geçirilmesini öngören tasarıyı hazırlayan biri Demokrat, diğeri Cumhuriyetçi iki senatörle görüştüğünü kaydediyor. Tasarı, eyaletlerin, suç sicili olan bireylerle ilgili verileri ulusal veritabanına yüklemesi için bazı teşvikler içeriyor. Yasalar uyarınca eyaletlerin bu bilgileri veritabanına aktarması zaten zorunlu, ancak kimi kayıtlar gözden kaçabiliyor ve sisteme girmiyor. Gazeteye göre kademeli silah kontrolü yasasının gündeme gelmesi, 2016 seçim kampanyası sırasında silah lobisiyle flört eden Başkan Trump'ı, kamuoyundan ve bireysel silahlanma yanlısı çıkar çevrelerinden aldığı baskıları dengelemek durumunda bırakacak. Ancak Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre Trump, taarruz tipi silahları da içeren bazı ateşli silahların yasaklanması gibi bir önlemi en azından şu anda desteklemiyor.