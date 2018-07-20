20 yıl sonra çıplak halde ilk kez görüntülendi!

Kabile üyeleri çiftçiler tarafından ölüdürülen Amazon yerlisi adamın yarı çıplak görüntüleri çekildi.
Görüntülere göre adamın sağlıklı olduğu gözlemleniyor.
20 YIL SONRA GÖRÜNTÜLENDİ
50'li yaşlarında olduğu düşünülen adamın, hayatta kalabilmek adına domuzları, kuşları ve maymunları avlamak için bir ok ve yay kullandığı, deliklere sivri çıtalarla dolu yemler koyduğu söylendi.
The Guardian, adamın 1996 yılında ormanlarda ilk kez keşfedildikten sonra, hiç bu kadar net çekilmediğini aktarıyor. Adamın yüzü ilk kez 1998 yılında görüntülenmişti.
Adamın, 1995'te çiftçilerin ve arazi gaspçılarının saldırısı sırasında öldürülen altı kişilik bir grubun tek kurtulanı olduğuna inanılıyor.
Son dakika! Terörle mücadele yasa teklifi komisyonda kabul edildi
AK Partili vekiller ile ilgili gündemi sarsacak 'Adnan Oktar' iddiası
CHP yönetiminden yeni açıklama: Maksimum toplanabilecek imza 450-470 civarında
Ata tecavüz eden sapığın savunması şoke etti: Bana göz kırpmıştı
Türkiye ile Hollanda ilişkileri karşılıklı olarak normalleştirme kararı aldı
Tartışma yaratacak soru! 'Başka adam yok mu?'
Atatürk Havalimanı'nda çıplak turist şoku!
Kaçak kaşar peyniri imalathanesinde iğrenç görüntü
Bu yıl plajlar çok iddialı olacak!
Milyonlarca cep telefonu kullanıcısına için kötü haber! Her an ücretli olabilir
Bartın'da vahşet görüntüleri! Öldürüp varille taşımışlar
Google'a bir şok daha! Rekabet Kurulu savunmasını alacak
Okuyucu Yorumları 0 yorum