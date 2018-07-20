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20 yıl sonra çıplak halde ilk kez görüntülendi!

DÜNYA HABERLERİ  | 20.07.2018 16:12 | Son Güncelleme

Bir Amazon kabilesinin bilinen en son yaşayanı 20 yılı aşkın süre sonra ilk kez görüntülendi. 22 yıl ormanda yalnız yaşayan adam bir ağacı keserken kaydedildi.

20 yıl sonra çıplak halde ilk kez görüntülendi!

Kabile üyeleri çiftçiler tarafından ölüdürülen Amazon yerlisi adamın yarı çıplak görüntüleri çekildi.

Görüntülere göre adamın sağlıklı olduğu gözlemleniyor.

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20 YIL SONRA GÖRÜNTÜLENDİ

50'li yaşlarında olduğu düşünülen adamın, hayatta kalabilmek adına domuzları, kuşları ve maymunları avlamak için bir ok ve yay kullandığı, deliklere sivri çıtalarla dolu yemler koyduğu söylendi.

The Guardian, adamın 1996 yılında ormanlarda ilk kez keşfedildikten sonra, hiç bu kadar net çekilmediğini aktarıyor. Adamın yüzü ilk kez 1998 yılında görüntülenmişti.

Adamın, 1995'te çiftçilerin ve arazi gaspçılarının saldırısı sırasında öldürülen altı kişilik bir grubun tek kurtulanı olduğuna inanılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Amazon orman ABD Kabile çıplak

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