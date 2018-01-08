200 Bin El Salvadorlu Göçmen Amerika'dan Sınırdışı Edilebilir

El Salvador'da 2001 yılında meydana gelen 7,7 şiddetindeki depremin ardından Amerika'ya gelen El Salvadorlular "Geçici Koruma Durumu” adı verilen bir göçmen programı kapsamında 15 yıldan uzunca bir süredir Amerika'da ikamet ediyor ve çalışabiliyorlar. Ancak geçici olan söz konusu programın yönetimler tarafından yenilenmesi gerekiyor. Başkan Donald Trump'ın sıkı göçmenlik politikaları nedeniyle El Salvadorlulara Amerika'da kalma izni veren programı yenilemeyeceği ifade ediliyor. Bu durumda da yaklaşık 200 bin El Salvadorlu göçmen Amerika'da yasal olarak kalma ve çalışma haklarını kaybetmiş olacak.

Başkan Donald Trump'ın göçmen politikası haftanın ilk gününde önemli sınavlarından birini verecek. 2001 yılından bu yana Amerika'da yaşayan yaklaşık 200 bin El Salvador'lu göçmenin ülkede kalmalarına olanak tanıyan program Başkan Donald Trump tarafından sona erdirilebilir. Beyaz Saray'a yakın kaynaklar söz konusu göçmen koruma programının uzatılmayacağı yönünde açıklamanın bugün Başkan tarafından yapılacağını belirtiyorlar.

Ancak bu karar ilk olmayacak geride bıraktığımız yıl benzer şekilde Nikaragualılar ve deprem sonrası Amerika'ya yerleşen Haitililer için de söz konusu program yenilenmemişti. Haiti'de yaşanan yıkıcı depremin ardından Amerika'ya gelen yaklaşık 45 bin Haitili Amerika'da oturma ve çalışma haklarını kaybettiler.

Latin Amerika ülkelerinden gelen bu kişiler için göçmen koruma programlarının birer birer yürürlükten kaldırılması çocuk yaşta yasal olmayan yollardan Amerika'ya gelen ve burada büyüyen yaklaşık 800 bin kişiyi ilgilendiren DACA programının akıbeti konusunda da kaygıları arttırıyor.

"Hayalperestler” olarak adlandırılan ve sayıları yaklaşık 800 bini bulan Latin Amerikalı göçmenlerin durumu uzunca bir süredir tartışma konusu. Başkan Donald Trump DACA programının da yenilenmesi için Demokrat partililerin bütçe ve Meksika sınırına duvar projesine onay vermesini istiyor. Aksi takdirde Başkan Donald Trump'ın koruma programını yenilememesi durumunda bütün hayatlarını Amerika'da yaşamış bu kişiler de sınırdışı edilecekler.