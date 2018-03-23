200. doğum gününde doğduğu kent Trier'de Karl Marx figürlü trafik ışıkları

Komünizmin fikir babalarından Alman düşünür ve iktisatçı Karl Marx'ın 200'üncü doğum günü, doğduğu şehir Trier'de trafik ışıklarıyla kutlanıyor.
Karl Marx'ın figürünün olduğu trafik ışıkları Pazartesi kullanılmaya başlandı.
Komünist Manifesto'nun yazarı filozof Marx, Almanya'nın batısındaki Trier kentinde 5 Mayıs 1818'de doğdu ve hayatının ilk 17 yılını burada geçirdi.
Belediye Başkanı Wolfram Leibe, "Trier, Marx için renklerini gösteriyor" dedi.
Alman Trier.de internet sitesi, Karl Marx'ın çocukluğunu geçirdiği evin ve müzesinin yakınlarına da önümüzdeki haftalarda bu trafik ışıklarından konulacağını duyurdu.
200'üncü doğum yıl dönümü nedeniyle Çin hükümetinin kente filozofun bronz heykelini hediye etmek istemesi kentte geçen yıl tartışma yaratmıştı.
Belediye Meclisi'nde yapılan oylamada heykelin kabul edilmesi kararı çıkmış ancak bazı kesimler Marx'ı onurlandırmanın "20'inci yüzyılda komünist ideoloji altında çekilen acıları yok saymak" anlamına geleceği gerekçesiyle karara karşı çıkmıştı.
Heykel Mayıs ayında kaldırılacak.
ABD operasyon başlattı! Savaş gemileri Çin'e yaklaştı
Cem Uzan İngiltere'yi karıştırdı! Fotoğraf çektirmek için bağış yapmış
Son dakika! Hulusi Akar ve Yaşar Güler ifade verdi
Suriye'de korkunç saldırı! Yanarak can verdiler
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Alman Büyükelçi'ye: İşgal diyemezsiniz!
AK Partili başkandan dikkat çeken görüntü
FETÖ imamının çarpık ilişkisi ifşa oldu!
WhatsApp'ın girmediği cep kalmayacak!
Bir ilk! Robot balık Sofi göreve başladı
Bu acıya yürek dayanmaz! İkiz bebekleriyle aynı tabutta defnedildi
Gerçek yaşamları bambaşka! Onları bir de üniformasız görün
İspanyolca öğretmeni 3 ayrı öğrencisiyle ilişki yaşıyormuş!
Okuyucu Yorumları 0 yorum