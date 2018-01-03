2017 Basının Kötü Yılı

Merkezi Diyarbakır'da bulunan Özgür Gazeteciler İnisiyatifi'nin hazırladığı "2017 yılı Basın Raporu” basın toplantısıyla açıklandı. Raporu, İnisiyatif Sözcüsü Hakkı Boltan açıkladı. Boltan, raporlarını açıklayacakları gün dört basın kuruluşunun internet sitesine erişim engeli getirildiğine dikkat çekerek, bu tür girişimleri kınadığını söyledi.

Boltan, yıl boyunca basın üzerindeki baskının son bulmadığını belirterek, "Olay ve olgulara iktidarın penceresinden bakmayan muhalif basın üzerinde ‘yargı sopası' Demokles'in Kılıcı gibi durmadan sallandırıldı. Baskı ve davalara rağmen gazeteciler, ‘Gazetecilik suç değildir' diyerek, ne tutuklu ne de yargılanan meslektaşlarını yalnız bırakmadı. Demokrasinin en önemli unsuru olan basın özgürlüğünün sağlanması için basın örgütlerini ve meslektaşlarımızı ortak mücadele etmeye, yan yana durmaya ve baskıları birlikte kırmaya davet ediyoruz” dedi.

Daha sonra açıklanan rapora yansıyan bazı başlıklar şöyle:

"-187 gazeteci gözaltına alındı. Gazetecilerin çoğu ya haber takibi sırasında ya da "ihbar" üzerine evine yapılan baskınla gözaltına alındı.