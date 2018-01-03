2017 Basının Kötü Yılı

Merkezi Diyarbakır'da bulunan Özgür Gazeteciler İnisiyatifi'nin hazırladığı "2017 yılı Basın Raporu” basın toplantısıyla açıklandı. Raporu, İnisiyatif Sözcüsü Hakkı Boltan açıkladı. Boltan, raporlarını açıklayacakları gün dört basın kuruluşunun internet sitesine erişim engeli getirildiğine dikkat çekerek, bu tür girişimleri kınadığını söyledi.
Boltan, yıl boyunca basın üzerindeki baskının son bulmadığını belirterek, "Olay ve olgulara iktidarın penceresinden bakmayan muhalif basın üzerinde ‘yargı sopası' Demokles'in Kılıcı gibi durmadan sallandırıldı. Baskı ve davalara rağmen gazeteciler, ‘Gazetecilik suç değildir' diyerek, ne tutuklu ne de yargılanan meslektaşlarını yalnız bırakmadı. Demokrasinin en önemli unsuru olan basın özgürlüğünün sağlanması için basın örgütlerini ve meslektaşlarımızı ortak mücadele etmeye, yan yana durmaya ve baskıları birlikte kırmaya davet ediyoruz” dedi.
Daha sonra açıklanan rapora yansıyan bazı başlıklar şöyle:
"-187 gazeteci gözaltına alındı. Gazetecilerin çoğu ya haber takibi sırasında ya da "ihbar" üzerine evine yapılan baskınla gözaltına alındı.
-58 gazeteci tutuklandı. Tutuklanan gazetecilerin çoğu hala tutuklu yargılanıyor. Gazeteci iddianamelerinde, haberler ve fotoğraflar suç delili olarak gösterildi.
-Türkiye'de şu an 165 gazeteci tutuklu bulunuyor.
-189 gazeteci hakkında dava açıldı.
-81 gazeteci para ve hapis cezasına çarptırıldı. 81 gazeteciye toplam 183 yıl 4 ay 18 gün hapis ve toplam 333 bin 120 TL para cezası verildi.
-373 gazetecinin yargılaması sürdü.
-18 gazeteci haber takibinde saldırıya maruz kaldı.
-1 gazeteci kaçırılarak ölümle tehdit edildi.
-1 gazeteci haber takibinde silahla tehdit edildi.
-1 gazeteci öldürüldü.
-Çıkarılan KHK kapsamında 35 basın yayın kuruluşu kapatıldı.
-5 televizyon kanalının lisansı iptal edildi.
-37 basın yayın kuruluşunun internet siteleri erişime engellendi.
-5 gazeteci sınır dışı edildi.
-25 gazetecinin işine son verildi
-100 gazetecinin basın kartı iptal edildi.
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