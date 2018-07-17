Clooney, 2017'de dünyanın en çok kazanan oyuncusu oldu ve listede ikinci sırada yer buldu. Clooney'nin geliri 239 milyon dolar değerinde.

2017'de eğlence dünyasının en çok kazanan isimleri belli oldu

1 / 10 1- Floyd Mayweather - 285 milyon dolar Forbes dergisi, 2017 yılında eğlence dünyasının en fazla kazanan 100 ismini açıkladı. Listenin birinci sırasında, vergi öncesi 285 milyon dolar kazanca ulaştığı düşünülen ABD'li boksör Floyd Joy Mayweather yer aldı.

2 / 10 2- George Clooney - 239 milyon dolar Clooney'nin gelir artışının büyük bölümü tekila şirketi Casamigos'un 1 milyar dolarlık satışından kaynaklanıyor. Clooney şirketi iki ayrı isimle birlikte 2013'te kurmuştu.

3 / 10 3- Kylie Jenner - 166.5 milyon dolar Kardashian kardeşlerin en küçüğü, 20 yaşındaki Jenner, bu geliri sahip olduğu kozmetik imparatorluğundan elde etti. Ailece rol aldıkları reality show programı ve sosyal medyada 110 milyon takipçiye sahip olması da gelirine yardımcı oldu.

4 / 10 4- Judy Sheindlin - 147 milyon dolar Yargıç Judy olarak da bilinen Judy Sheindlin ABD'li bir avukat ve TV yıldızı. Sheindlin ABD'de yargılama üzerine kurulu şov programlarından büyük bir gelir elde etti.

5 / 10 5- Dwayne Johnson - 124milyon dolar 46 yaşındaki eski güreşçi, oyuncu Dwayne Johnson gelirini oyunculuktan elde etti.

6 / 10 6- U2 - 118 milyon dolar İrlandalı müzik grubu U2'nun 2017'deki turnesi, grubun gelirinde büyük bir artış sağladı.

7 / 10 7 -Coldplay - 115.5 milyon dolar Coldplay listede yer alan ilk İngiliz grup oldu.

8 / 10 8- Lionel Messi - 111 milyon dolar Futbolcu Messi, 2017 yılında kulübü Barcelona ile sözleşmesini yeniledi. Kulübün yıllık gelir ve ek ödemeler için 80 milyon dolar vermesi, Messi'nin dünyada en fazla kazanan futbolcu olmasını sağladı. Adidas'la ömür boyu sürecek bir anlaşma izmlayan Messi; Gatorade, Pepsi, Ooredoo, Huawei ve Hawkers gibi şirketlerle de sponsorluk anlaşmaları yaptı.

9 / 10 9- Ed Sheeran - 110 milyon dolar Listeye göre Sheeran dünyanın en çok kazanan şarkıcısı oldu. 27 yaşındaki şarkıcının 2017'deki albümü yılın en başarılı albümü olarak kabul ediliyor.