2017 en sıcak yıllardan biri oldu

Kurumun araştırma raporunda küresel ısınmanın yol açtığı olumsuz gelişmeler ve iklim trendleri yer alıyor.Amerikan Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA) meteorolojik kayıtların tutulduğu 19. Yüzyılın sonlarından bu yana en sıcak dört yılın geride kaldığını açıkladı. 65 ülkeden 500 araştırmacının katıldığı çalışmaların sonuçlarının yer aldığı 300 sayfalık raporda 2017 yılının en önemli küresel iklim trendleri yer alıyor.

2017 ölçümlerin başlamasından sonra kaydedilen üçüncü en sıcak yıl oldu. NOAA'nın iklim araştırmacısı Deke Arndt iklim fenomeni El Nino'nun etkilemediği yıllar açısından ise 2017'nin en sıcak yıl olarak kayıtlara geçtiğini söyledi. Aralıklarla ortaya çıkan El Nino Pasifik Okyanusu'nun ısınmasına yol açıyor.

Rapor ısınmakta olan gezegenimizin kısmen artan iklim trendlerine açıklık getiriyor. Karbondioksit ve metan gibi sera gazları miktar olarak 2017 yılında rekor düzeye çıktı. Deniz suyu seviyesi ise 1993'e kıyasla ortalama 7,7 santim yükseldi. Buna göre denizlerin seviyesi her on yılda bir üç santim yükseliyor.