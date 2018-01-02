2017 Sivil Havacılıkta En Güvenli Yıl Oldu

Havacılık sektörüyle ilgili iki ayrı rapora göre geride bıraktığımız yıl sivil havacılık açısından en güvenli yıl olarak tarihe geçti.

Hollanda'daki havacılık danışmanlık şirketi To70, yıllık raporunda geçen yıl hiçbir büyük havayolu şirketinin kaza yaşamadığını açıkladı.

Şirketin araştırmacılarından Adrian Young "2017 istatistiksel olarak beklentilerin ötesinde iyi geçti ve bir yıl öncesinin performasından da daha iyiydi” dedi.

Young, en güvenli ulaşımın havayolu olduğunu, 2017'de küresel hava trafik yoğunluğunun yüzde 3 artmasına rağmen bir uçak kazasında ölüm oranının 16 milyonda bir gibi düşük bir rakam olduğuna dikkat çekti.

Söz konusu raporlar askeri uçak kayıtlarını içermiyor.

Bu konuda Aviation Safety Network ASN tarafından yayınlanan raporda da geçen yıl 10 yolcu ve kargouçağının düştüğü ve 44 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Bir önceki yılsa aynı kurumun raporuna göre 16 uçak kazası yaşanmış ve 303 kişi hayatını kaybetmişti.

ASN kurumu başkanı Harro Ranter da uçak kazalarındaki azalmanın sürpriz olmadığını, 10 yıldan uzun bir süredir ölümle sonuçlanan uçak kazalarında sürekli olarak bir düşüş görüldüğüne dikkat çekiyor.