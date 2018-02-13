2017’de 18 Bin Hak İhlali İddiası

İnsan Hakları Derneği’nin bölgedeki şubelerine yapılan başvurular ve arşiv taramaları sonucu hazırlanan 2017 yılı İnsan Hakları İhlalleri raporu bir basın toplantısıyla açıklandı.
Basın toplantısında ilk sözü alan İHD Şube Başkanı Raci Bilici, OHAL’in binlerce kişiyi mağdur ettiği görüşünü savundu. Bilici, “Hukuk güvenliğinden yoksun ve toplumsal yaşamımızda muhalif kesimlere karşı otoriter bir baskı aracına dönüşen OHAL, özellikle yayınlanan KHK’lerle düşünce ve ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü, ekonomik ve sosyal haklar ile kişi özgürlüğü ve güvenliği bakımdan mağduriyet oluşturan ağır insan hakları ihlallerinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. 18 aydır devam eden ve Ocak ayında 3 ay daha uzatılan OHAL döneminde, binlerce kamu çalışanı ve akademisyen, herhangi bir yargı kararı olmaksızın ve hukuki dayanaktan yoksun suçlamalarla ihraç edilmiştir. Basına yönelik ağır baskılar devam etmekte, bugün 145 gazeteci ve medya çalışanı ise halen hapishanelerde tutulmaktadır. Medya ve yayın organları kapatılmakta, gözaltı, tutuklama ve gazetecilerin haber üretmelerine yönelik engelleyici tutumlar devam etmektedir” dedi.
Daha sonra söz alanİHD Bölge Temsilcisi Abdusselam İnceören, bölgede 2017 yılında 18 bin 507 hak ihlali iddiasının tespit edildiğini söyledi.
İnceören tarafından açıklanan rapora göre, bazı ölüm olayları şöyle:
“Polis ve Jandarma tarafından öldürülen 9, cezaevlerinde ölen 2, faili meçhul saldırılarda 8, resmi hata ve ihmal sonucu ölen 19, polis asker intiharları, şüpheli ölümler 9. Silahlı çatışmalarda ölen güvenlik görevlisi 136, silahlı militan 461, sivil 11. Silahlı örgütlerin eylemleri sonucu ölen sivil 13, silahlı örgüt militanları tarafından öldürülen sivil 17, sınır hatlarında yaşanan ölüm 1. mayın ve sahipsiz bomba patlaması sonucu ölüm 2, kuşkulu ölümler 20.”
Bölgede kadın ve çocuklara yönelik yaşanan hak ihlalleri ise rapora şöyle yansıdı: “Kadın intiharları 13, aile içi şiddete sonucu ölüm 35, toplumsal alanda şiddet sonucu ölen kadın 7, cinsel saldırı 8, fuhuşa zorlanan kadın 5. İntihar sonucu ölen çocuk 8,aile içi şiddete sonucu ölen çocuk 5, toplumsal alanda şiddet sonucu ölen çocuk 2, cinsel istismara uğrayan çocuk 95, fuhuşa zorlanan çocuk 2.”
Raporun “İşkence yasağı işkence, kötü muamele, onur kırıcı ve küçük düşürücü davranış ve cezalandırma” başlığı altında 717 ihlal tespit edilirken, “Kişi özgürlüğü ve güvenliğine yönelik ihlaller” başlığı altında 3878 kişinin gözaltına alındığı 788 kişinin tutuklandığı belirtildi.
Raporun “Düşünce ve ifade özgürlüğüne yönelik ihlaller” başlığı altında ise şu ihlallere yer verildi: “Yasaklanan etkinlikler 8, toplatılan ve yasaklanan yayınlar 11, baskına uğrayan gazete ve yayın organları 1, kapatılan basın-yayın organı 7, engellenen internet siteleri 7, anadili kullanma özgürlüğüne yönelik ihlaller 2, düşüncelerini ifade edenlere karşı açılan soruşturmalar soruşturma sayısı 11, soruşturma açılan kişi sayısı 197, düşüncelerini ifade edenlere karşı açılan dava sayısı 41, dava açılan kişi sayısı 76, düşüncelerini ifade edenlere ceza verilen dosya sayısı 50 kişi sayısı 274. Baskına veya saldırıya uğrayan siyasi parti, sendika, dernek, kültür kurumu siyasi parti 15, dernek 1, belediye binası ve eklentileri 15. Kapatılan / kapatılmak istenen siyasi parti, sendika, dernek, kültür kurumu dernek 35, vakıf 1, eğitim ve kültür kurumu 4.”
Raporda ayrıca cezaevlerinde yaşanan 1019 ihlalin de kayıtlara geçtiği belirtildi.
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