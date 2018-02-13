2017’de 18 Bin Hak İhlali İddiası

İnsan Hakları Derneği’nin bölgedeki şubelerine yapılan başvurular ve arşiv taramaları sonucu hazırlanan 2017 yılı İnsan Hakları İhlalleri raporu bir basın toplantısıyla açıklandı.

Basın toplantısında ilk sözü alan İHD Şube Başkanı Raci Bilici, OHAL’in binlerce kişiyi mağdur ettiği görüşünü savundu. Bilici, “Hukuk güvenliğinden yoksun ve toplumsal yaşamımızda muhalif kesimlere karşı otoriter bir baskı aracına dönüşen OHAL, özellikle yayınlanan KHK’lerle düşünce ve ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü, ekonomik ve sosyal haklar ile kişi özgürlüğü ve güvenliği bakımdan mağduriyet oluşturan ağır insan hakları ihlallerinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. 18 aydır devam eden ve Ocak ayında 3 ay daha uzatılan OHAL döneminde, binlerce kamu çalışanı ve akademisyen, herhangi bir yargı kararı olmaksızın ve hukuki dayanaktan yoksun suçlamalarla ihraç edilmiştir. Basına yönelik ağır baskılar devam etmekte, bugün 145 gazeteci ve medya çalışanı ise halen hapishanelerde tutulmaktadır. Medya ve yayın organları kapatılmakta, gözaltı, tutuklama ve gazetecilerin haber üretmelerine yönelik engelleyici tutumlar devam etmektedir” dedi.