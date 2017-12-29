2017'de ekonomiye damga vuran 5 grafik

Son Güncelleme 44 dakika önce 29.12.2017 11:47 |44 dakika önce

Dijital para birimlerinin yükselişinden Venezuela'daki ekonomik krize, Türkiye'nin büyüme performansından dünyanın en zenginlerinin daha da zenginleşmesine 2017 ekonomi açısından her yıl olduğu gibi çarpıcı gelişmelerle geçti.

Getty Images Dijital para birimlerinin yükselişinden Venezuela'daki ekonomik krize, Türkiye'nin büyüme performansından dünyanın en zenginlerinin daha da zenginleşmesine 2017 ekonomi açısından her yıl olduğu gibi çarpıcı gelişmelerle geçti. 2017 yılında Türkiye ve dünya ekonomisinde öne çıkan 5 konuyu sizin için grafiklerle derledik. 1. BitcoinmaniaBBC2017 yılına dünya ekonomisi açısından dijital para birimlerinin damga vurduğunu söylersek fazla abartmamış oluruz. Özellikle yılın başından beri yüzde 1400'e yakın değer kazanan bitcoin dillerden düşmedi. Rekor üstüne rekor kıran bitcoinin değerinin son zamanlarda düşüş kaydetmesi ve bitcoin piyasasındaki oynaklığın artması ise yatırımcısını korkutmuyor değil. Bitcoinin geleceğin para ödeme biçimi ve yatırım aracı olduğunu görenler bir yana, bitcoinin finans dünyasının gördüğü en büyük balon olduğunu söyleyenler başka yana, bitcoin ile ilgili tartışmaların 2018'de de devam edeceği açık. Sadece bitcoin değil, ethereum, ripple ve litecoin başta olmak üzere bitcoin'in 1000"den fazla rakibi de paralel olarak değer kazanıyor.

3. Türk Lirası, Amerikan Doları'na karşı değer kaybetmeye devam etti2016 yılında Türkiye ekonomisine dair en çok konuşulan konuların başında Türk Lirası'nın Amerikan Doları'na karşı yüzde 18 değer kaybetmesi yer almıştı. BBCBu yıla başlarken de bu kötü mirası devralan Türk Lirası, yıl içinde dolara karşı yine yüzde 8 civarında değer kaybetti. Bu yıl içinde Euro ve ABD Doları, Türk Lirası'na karşı sürekli rekor kırarken Merkez Bankası ve yabancı kurumlar hem yıl sonu hem de 2018 için kur tahminlerini yükseltmek zorunda kaldı. Analistler bu durumun Türkiye'de yaşanan siyasi gelişmelere, dış politikaya ve dünya ekonomisine bağlı olduğu yorumunda bulunuyor. TL'deki düşüşün 5 nedeniTürk Lirası'nın 3 ayda yüzde 17 değer kaybetmesi cüzdanınızı nasıl etkiliyor?4. Venezuela ekonomisi çökerken**, borsası yüzde 4000 yükseldi** Venezuela'da siyasi kriz bütün şiddetiyle devam ederken ülkenin vatandaşları çok ağır bir ekonomik krizden muzdarip. BBCResmi rakamlar açıklanmasa da yıl sonunda enflasyonun yüzde 2000'e kadar çıkması bekleniyor.

Ülkenin para birimi Venezuela Bolivarı, Amerikan Doları'na karşı yüzde 97,5 düşerken gelen son haberlere göre ülkede değeri düşük banknotları bulmak iyice zorlaşıyor. Resmi kayıtlara göre Venezuela ekonomisi 2016 yılında yüzde 16,5 daraldı. Ancak Venezuela ekonomisinde düşüşe geçen bütün bu değerlerin aksine şaşırtıcı derecede yükselen bir endeks var: Ülkenin başkenti Caracas'taki hisse senedi borsasına ait IBVC endeksi, yılın başından beri yüzde 4 bin değer kazandı. Tabii hisse senedi piyasasındaki 2014 yılından beri devam eden bu yükselişe enflasyon etksini vurduğumuz zaman piyasanın göründüğü kadar değer kazanmadığını söyleyebiliriz. AFP Kadın göstericinin önünde taşıdığı afişte 'Açlıktan ölüyoruz' yazıyor. Bu yükselişin nedenine gelirsek; Venezuela Bolivarı'ndaki hızlı düşüşe paralel olarak hisse senetleri piyasası değer kazanıyor. Kimine göre para birimindeki bu hızlı düşüşü hisse senedi piyasasında alım yaparak hedge etmek isteyen yatırımcılar var. Ülkedeki yatırım yapılabilecek tek unsurun hisse senedi piyasası olarak görülmesi de bunda büyük rol oynuyor.