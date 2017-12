2018: AB gerçeğiyle yüzleşmek

Kayhan Karaca / Strasbourg

Kayhan Karaca 20 yıldır Avrupa kurumlarında daimi akrediteli gazetecilik yapıyor. Strasbourg Avrupa Etüdleri Merkezi'nde (CEES-ENA) AB üzerine ihtisas yaptı. "Guarding the watchdog - the Council of Europe and media" ve "Turkish Founding Fathers of United Europe" adlı eserlerin yazarı. Avrupa-Türkiye ilişkileri üzerine hazırlanmış iki TV belgeselinin yönetmenliğini yaptı. Avrupa Konseyi, AİHM ve Avrupa Parlamentosu üzerine çalışan gazetecilerden oluşan Strasbourg merkezli "European Affairs Journalists Association" derneğinin de yönetim kurulu üyeleri arasında yer alıyor.

