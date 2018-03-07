Kadınlar Amerikan nüfusunun yarısından fazlasını oluştursa da ülkede beş politikacıdan yalnızca biri kadın. Uzmanlara göre, 2018 Amerikan politikasında ‘Kadın Yılı’ olabilir. Birçok sosyal medya sitesi 2018 seçimlerine katılacak kadın adaylara destek vermeye hazırlanıyor.
Erin Upchurch, daha önce hiç seçime girmedi. Upchurch, bu sosyal medya klibinin yapımı için para ödemeyecek. Bu projede çalışan herkes gönüllü.
Erin Upchurch, “Kaynak bulan ve bu şekilde yardım eden arkadaşlara sahip olmak çok güzel,” şeklinde konuşuyor.
2016 seçimleri öncesinde şirket sahibi Megan Park, siyasetin çehresini değiştirmek için video konusundaki deneyimini kullanmak istedi. Park, Putting Women in Their Place (Kadınları Yerlerine Yerleştirmek) adlı internet sitesini başlattı ve medyadaki eski dostlarından yardım istedi.
“Herkes “harika fikir, ben ne yapabilirim, beni de ekle, haydi yapalım” dedi ve bütün bir günlerini buna ayırmaya razı oldu.
Putting Women in Their Place, kadınları ilk siyasi yarışlarında destekleyen birçok sosyal medya kaynağından biri.
Demokrat kadınlar için siyasi bir program olan Emerge (Ortaya Çık), #WhySheRuns (neden yarışıyor) twitter hashtag’ini başlattı.
Project Sheila, web sitesi tasarlıyor ve bunu yaparken sadece adayın ödeyebileceği kadar para alıyor.
Crowd pac, adayların ne kadar bağış toplayabileceğini resmi açıklama yapılmadan önce hesaplıyor. Eğer bu adaylar yarışmamaya karar verirse bağışçılardan para alınmıyor.
Aristotle, bağışçı çağrı listesi için 190 milyon seçmenlik veri tabanına sahip.
Polis de kapı kapı dolaşarak oy toplamak için yürüme haritaları oluşturan bir mobil uygulama.
Bu internet siteleri yeni başlayanlar için harika. Ancak birçok kişi kadınların çok genç yaştan itibaren desteklenmesi gerektiğini düşünüyor.
Bundan 25 yıl sonra hangi kız çocuklarının başkan olacağını hiç kimse tahmin edemez.
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