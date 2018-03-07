HABER

2018 Amerikan Politikasında ‘Kadın Yılı’ Olabilir

07.03.2018 15:37 | Son Güncelleme

Kadınlar Amerikan nüfusunun yarısından fazlasını oluştursa da ülkede beş politikacıdan yalnızca biri kadın. Uzmanlara göre, 2018 Amerikan politikasında ‘Kadın Yılı’ olabilir. Birçok sosyal medya sitesi 2018 seçimlerine katılacak kadın adaylara destek vermeye hazırlanıyor

2018 Amerikan Politikasında ‘Kadın Yılı’ Olabilir

Kadınlar Amerikan nüfusunun yarısından fazlasını oluştursa da ülkede beş politikacıdan yalnızca biri kadın. Uzmanlara göre, 2018 Amerikan politikasında ‘Kadın Yılı’ olabilir. Birçok sosyal medya sitesi 2018 seçimlerine katılacak kadın adaylara destek vermeye hazırlanıyor.

Erin Upchurch, daha önce hiç seçime girmedi. Upchurch, bu sosyal medya klibinin yapımı için para ödemeyecek. Bu projede çalışan herkes gönüllü.

Erin Upchurch, “Kaynak bulan ve bu şekilde yardım eden arkadaşlara sahip olmak çok güzel,” şeklinde konuşuyor.

2016 seçimleri öncesinde şirket sahibi Megan Park, siyasetin çehresini değiştirmek için video konusundaki deneyimini kullanmak istedi. Park, Putting Women in Their Place (Kadınları Yerlerine Yerleştirmek) adlı internet sitesini başlattı ve medyadaki eski dostlarından yardım istedi.

“Herkes “harika fikir, ben ne yapabilirim, beni de ekle, haydi yapalım” dedi ve bütün bir günlerini buna ayırmaya razı oldu.

Putting Women in Their Place, kadınları ilk siyasi yarışlarında destekleyen birçok sosyal medya kaynağından biri.

Demokrat kadınlar için siyasi bir program olan Emerge (Ortaya Çık), #WhySheRuns (neden yarışıyor) twitter hashtag’ini başlattı.

Project Sheila, web sitesi tasarlıyor ve bunu yaparken sadece adayın ödeyebileceği kadar para alıyor.

Crowd pac, adayların ne kadar bağış toplayabileceğini resmi açıklama yapılmadan önce hesaplıyor. Eğer bu adaylar yarışmamaya karar verirse bağışçılardan para alınmıyor.

Aristotle, bağışçı çağrı listesi için 190 milyon seçmenlik veri tabanına sahip.

Polis de kapı kapı dolaşarak oy toplamak için yürüme haritaları oluşturan bir mobil uygulama.

Bu internet siteleri yeni başlayanlar için harika. Ancak birçok kişi kadınların çok genç yaştan itibaren desteklenmesi gerektiğini düşünüyor.

Bundan 25 yıl sonra hangi kız çocuklarının başkan olacağını hiç kimse tahmin edemez.

Bu sözlere hiç kimse inanamadıBu sözlere hiç kimse inanamadı
ABD'nin PKK/PYD skandalına tepki yağıyor!ABD'nin PKK/PYD skandalına tepki yağıyor!
Rakibi yok! Bomba gibi özellikler geliyorRakibi yok! Bomba gibi özellikler geliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Telefon şarjı patladı! Dehşet anları kamerada

Telefon şarjı patladı! Dehşet anları kamerada

Hülya Avşar'dan açıklama! Özrü kabahatinden büyük

Hülya Avşar'dan açıklama! Özrü kabahatinden büyük

Son dakika! Rus uçağının düşme anı görüntülendi!

Son dakika! Rus uçağının düşme anı görüntülendi!

Kredi yapılandırma hakkında BDDK'dan açıklama

Kredi yapılandırma hakkında BDDK'dan açıklama

Son dakika! İstanbul'da silahlı çatışma!

Son dakika! İstanbul'da silahlı çatışma!

Son dakika! Cinderes'te çatışmalar başladı

Son dakika! Cinderes'te çatışmalar başladı

İlginizi Çekebilir

Rus uçağı Suriye'de düştü: 32 ölü

Rus uçağı Suriye'de düştü: 32 ölü

Liseli kıza 6 kişi birden tecavüz etti

Liseli kıza 6 kişi birden tecavüz etti

Esad'dan tehlikeli itiraf: Afrin'e girenler rejime bağlı

Esad'dan tehlikeli itiraf: Afrin'e girenler rejime bağlı

ABD 28 yıldır özel eğitim verdiği PKK'lı teröristleri Afrin'e getirdi

ABD 28 yıldır özel eğitim verdiği PKK'lı teröristleri Afrin'e getirdi

Doktorlar 4 yıldır gizemini çözemiyor! Denize daldı vücudu şişti

Doktorlar 4 yıldır gizemini çözemiyor! Denize daldı vücudu şişti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
‘Türkiye'de Çalışan Kadın Oranı Yüzde 50’ye Çıkmalı’

‘Türkiye'de Çalışan Kadın Oranı Yüzde 50’ye Çıkmalı’

‘Türkiye’de Kadınlar Kayıt Dışı İstihdam Ediliyor’

‘Türkiye’de Kadınlar Kayıt Dışı İstihdam Ediliyor’

Mülteci Kadınlar Mutfağı

Mülteci Kadınlar Mutfağı

Coca-Cola ilk alkollü içeceğini üretecek

Coca-Cola ilk alkollü içeceğini üretecek

Çeviköz: 'Harekatın Afrin İçine İlerlemesi Çok Riskli'

Çeviköz: 'Harekatın Afrin İçine İlerlemesi Çok Riskli'

ABD’de Kadınlar Kongre’nin Çehresini Değiştirmeye Hazırlanıyor

ABD’de Kadınlar Kongre’nin Çehresini Değiştirmeye Hazırlanıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.