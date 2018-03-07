Kadınlar Amerikan nüfusunun yarısından fazlasını oluştursa da ülkede beş politikacıdan yalnızca biri kadın. Uzmanlara göre, 2018 Amerikan politikasında ‘Kadın Yılı’ olabilir. Birçok sosyal medya sitesi 2018 seçimlerine katılacak kadın adaylara destek vermeye hazırlanıyor.

Erin Upchurch, daha önce hiç seçime girmedi. Upchurch, bu sosyal medya klibinin yapımı için para ödemeyecek. Bu projede çalışan herkes gönüllü.

Erin Upchurch, “Kaynak bulan ve bu şekilde yardım eden arkadaşlara sahip olmak çok güzel,” şeklinde konuşuyor.

2016 seçimleri öncesinde şirket sahibi Megan Park, siyasetin çehresini değiştirmek için video konusundaki deneyimini kullanmak istedi. Park, Putting Women in Their Place (Kadınları Yerlerine Yerleştirmek) adlı internet sitesini başlattı ve medyadaki eski dostlarından yardım istedi.

“Herkes “harika fikir, ben ne yapabilirim, beni de ekle, haydi yapalım” dedi ve bütün bir günlerini buna ayırmaya razı oldu.

Putting Women in Their Place, kadınları ilk siyasi yarışlarında destekleyen birçok sosyal medya kaynağından biri.