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2018 Dünya Kupası: Belçika üçüncü oldu

14.07.2018 22:07 | Son Güncelleme

İngiltere'yi 2-0 yenen Belçika, 2018 Dünya Kupası'nı üçüncü bitirdi. Fransa ve Hırvatistan arasındaki final maçı ise Pazar günü T.S.İ. 18.00'de oynanacak.

2018 Dünya Kupası: Belçika üçüncü oldu

2018 Dünya Kupası'nda Belçika, İngiltere'yi 2-0 yenerek turnuvayı üçüncü bitirdi.

Belçika'ya dünya üçüncülüğünü getiren golleri Thomas Meunier ve Eden Hazard kaydetti.

Dünya Kupası'nın final maçı ise Fransa ve Hırvatistan arasında Pazar günü T.S.İ. 18.00'de oynanacak.

2018 Dünya Kupası üçüncülük maçında Belçika Cumartesi günü İngiltere ile karşılaştı.

Belçika, 4'üncü dakikada Nacer Chadli'nin pası sonrası Meunier'in golüyle 1-0 öne geçti.

İngiltere ikinci devrede beraberlik için yüklenmeye başladı, ancak gol bulamadı.

82'inci dakikada sahneye çıkan Hazard, Belçika'ya dünya üçüncülüğünü getiren isin oldu.

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