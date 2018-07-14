2018 Dünya Kupası: Belçika üçüncü oldu

2018 Dünya Kupası'nda Belçika, İngiltere'yi 2-0 yenerek turnuvayı üçüncü bitirdi.
Belçika'ya dünya üçüncülüğünü getiren golleri Thomas Meunier ve Eden Hazard kaydetti.
Dünya Kupası'nın final maçı ise Fransa ve Hırvatistan arasında Pazar günü T.S.İ. 18.00'de oynanacak.
2018 Dünya Kupası üçüncülük maçında Belçika Cumartesi günü İngiltere ile karşılaştı.
Belçika, 4'üncü dakikada Nacer Chadli'nin pası sonrası Meunier'in golüyle 1-0 öne geçti.
İngiltere ikinci devrede beraberlik için yüklenmeye başladı, ancak gol bulamadı.
82'inci dakikada sahneye çıkan Hazard, Belçika'ya dünya üçüncülüğünü getiren isin oldu.
Kocaeli'de mini etekli yolcuya tepki gösterdi, otobüsü karakola çektirdi!
Ankara'da plazanın 20'inci katından düşerek ölen Şüle Çet davasında flaş gelişme!
Akıl almaz görüntüler! Kamerun askerleri, bir anneyi sırtındaki bebeğiyle birlikte infaz etti!
Devlet Bahçeli'den flaş genel af açıklaması
Yükselme ve Unvan Değişikliği Merkezi Yazılı Sınavı iptal edildi! YÖK duyurdu
Meclis'e Lamborghini ile gelen AK Partili Kenan Sofuoğlu'ndan o iddialara cevap!
Çorum'un Osmancık ilçesinde korkunç olay! Feci şekilde can verdiler
ABD Esad rejimini vurdu! Üst düzey subaylar da dahil onlarca ölü!
Instagram çöktü!
WhatsApp'ta yeni dönem bugün başladı!
Çok şaşıracaksınız! Adnan Oktar'ın kedicikleri nereden mezunlar?
Okuyucu Yorumları 0 yorum