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2018 Nostradamus kehanetleri... Doğru çıkarsa tam bir felaket!

DÜNYA HABERLERİ | 29.12.2017 16:11 | Son Güncelleme 8 saat önce

Nostradamus'un 2018 kehanetler ortaya çıktı. Araştırmacılar dünyanın en ünlü kahinlerinden olan Nostradamus'un kehanetlerine göre 2018'in 3. dünya savaşı açısından kritik bir yıl olacağını ortaya koydu.

2018 Nostradamus kehanetleri... Doğru çıkarsa tam bir felaket!

500 yıl önce yaşamış olan Nostradamus'un kehanetlerine olan ilgi geçmişten günümüze değişmeden etkisini sürdürüyor. Gelmiş geçmiş en büyük kahin olarak bilinen ve aslında bir hekim ve eczacı olan Nostradamus, yaşadığı dönemde astrolojiye olan ilgisi ile gök cisimlerini inceleyerek kehanetlerde bulunarak dönemin kralının dahi ilgisini çekmiş. Doğru çıkan pek çok kehaneti üzerine saraya davet edilmiş ve onun daimi astroloğu ve danışmanı olarak görev yapmış. Geleceği bilme iddiası ise kilisenin hoşuna gitmediği için ölümünden sonra aforoz edilmiş.

İŞTE 2018 YILI KEHANETLERİ

Nostradamus'un yazdıklarını çözümleyerek onlardan anlamlı bir sonuca varmaya çalışan araştırmacılar, 2018 yılı için Nostradamus'un bu kehanetlerde bulunduğunu açıkladı.

1. Katolik Kilisesi'nin lideri ölecek.

2. Terör, senenin en büyük problemi olacak.

3. Küresel ısınma sebebiyle büyük silahlı çatışmalar yaşanak.

4. Çin yeni bir stratejik hamle ile dünyanın yeni süper gücü olacak.

5. ABD olduğu düşünülen bir ülke düzenin bozulduğu ve geleceğin öngörülemediği yeni bir aşamaya girecek.

6. Yılın başlarında ABD'nin batısında büyük bir deprem olacak.

7. İtalya Avrupa'yı büyük bir ekonomik krizin eşiğine getirecek.

8. Latin Amerika pek çok farklı açıdan radikal değişikliklere sahne olacak.

9. Vezüv Yanardağı'nda büyük patlamalar olacak.

10. 2018 yılı 3. Dünya Savaşı açısından kritik bir öneme sahip olacak.

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dünya astroloji yılbaşı yeni yıl 2017 2018 Nostradamus

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Ya birader dünya kayincilerin kehanetlerine göre şekil almaya çalışıyorsa (doğal afetler vs) dışında poki yedik zaten...
Bunlari tahmin etmek icin nosturamus olmaya gerek yok.Dunyadaki olaylari takip eden herkes soyleyebilir.ama tutarsa)))
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