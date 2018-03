2018 Oscar Ödül Töreni'ni farklı kılan 8 neden

Call Me By Your Name (Beni Adınla Çağır) filmiyle En İyi Uyarlama Senaryo Ödülü için aday gösterilen James Ivory, 7 Haziran 1928 doğumlu.

Şimdiye kadar yapımcılığını üstlendiği filmlerden en iyi kadın ve en iyi erkek oyuncu ödüllerinin sahipleri ona teşekkür etti.

En İyi Film Ödülü'nü kazanan bazı filmler de onun şirketi tarafından yapılmıştı.

Geçen yıllarda varlığının hissedilmesi kadar bu yıl da yokluğu hissedilecek.

Weinstein hakkındaki iddiaları reddediyor. Şirketi ise geçen ay sonundaiflas koruma başvurusunda bulunacağını açıkladı.

Törenin sunucusu Jimmy Kimmel açılış konuşmasında konuya gönderme yapabilir de, yapmayabilir de.

8. En İyi Film Oscarı için belirsizlik sürüyor

En İyi Film Ödülü'nü kimin alacağı halen belirsiz.

Şu an itibarıyla En İyi Film dalında The Shape of Water (Suyun Sesi) ve Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (Ebbing, Missouri Dışında Üç Bilboard) filmleri öne çıkıyor, ancak eleştirmenler her gün fikirlerini değiştiriyor.

Aday gösterilen filmlerin düşük gişe yapması da, halkın izlediği filmlerle ödül alan filmlerin farklı olduğu eleştirilerini beraberinde getiriyor.