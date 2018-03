2018 Oscar töreninde ödüller sahiplerini buluyor

90'ıncı Akademi Ödülleri'nin kazananları Los Angeles'ta düzenlenen görkemli törenle sahiplerini buluyor.

2017 Oscar Ödülleri'nde adaylar ve kazananların tam listesi:

(Kazananlar kalın yazılarak gösterilmiştir)

En İyi Film:

Call Me By Your Name

Darkest Hour

Dunkirk

Get Out

Lady Bird

Phantom Thread

The Post

The Shape of Water

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

En İyi Kadın Oyuncu:

Sally Hawkins - The Shape of Water

Frances McDormand - Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Margot Robbie - I, Tonya

Saoirse Ronan - Lady Bird

Meryl Streep - The Post

En İyi Erkek Oyuncu:

Timothee Chalamet - Call Me By Your Name

Daniel Day-Lewis - Phantom Thread

Daniel Kaluuya - Get Out

Gary Oldman - Darkest Hour

Denzel Washington - Roman J Israel, Esq

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu:

Kazanan: Allison Janney - I, Tonya

Diğer Adaylar:

Mary J Blige - Mudbound

Lesley Manville - Phantom Thread

Laurie Metcalf - Lady Bird

Octavia Spencer - The Shape of Water

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu:

Kazanan: Sam Rockwell - Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Diğer Adaylar:

Willem Dafoe - The Florida Project

Woody Harrelson - Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Richard Jenkins - The Shape of Water

Christopher Plummer - All the Money in the World

En İyi Yönetmen:

Dunkirk - Christopher Nolan

Get Out - Jordan Peele

Lady Bird - Greta Gerwig

Phantom Thread - Paul Thomas Anderson

The Shape of Water - Guillermo Del Toro

En İyi Özgün Senaryo:

Kazanan: Get Out - Yazan: Jordan Peele

Diğer Adaylar:

The Big Sick - Yazanlar: Emily V Gordon & Kumail Nanjiani

Lady Bird - Yazan: Greta Gerwig

The Shape of Water - Senaryo: Guillermo del Toro & Vanessa Taylor; Öykü: Guillermo del Toro

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri - Yazan: Martin McDonagh

En İyi Uyarlama Senaryo:

Kazanan: Call Me By Your Name - Senaryo: James Ivory

Diğer Adaylar:

The Disaster Artist - Senaryo: Scott Neustadter & Michael H Weber

Logan - Senaryo Scott Frank & James Mangold and Michael Green; Öykü: James Mangold

Molly's Game - Filme Uyarlayan: Aaron Sorkin

Mudbound - Senaryo: Virgil Williams ve Dee Rees

En İyi Film Müziği:

Dunkirk - Hans Zimmer

Phantom Thread - Jonny Greenwood

The Shape of Water - Alexandre Desplat

Star Wars: The Last Jedi - John Williams

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri - Carter Burwell

En İyi Özgün Şarkı:

Mighty River - Mudbound (Mary J Blige, Raphael Saadiq & Taura Stinson)

The Mystery of Love - Call Me By Your Name (Sufjan Stevens)

Remember Me - Coco (Kristen Anderson-Lopez and Robert Lopez)

Stand Up for Something - Marshall (Common & Diane Warren)

This Is Me - The Greatest Showman (Benji Pasek & Justin Paul)

En İyi Sinematografi:

Blade Runner 2049 - Roger Deakins

Darkest Hour - Bruno Delbonnel

Dunkirk - Hoyte van Hoytema

Mudbound - Rachel Morrison

The Shape of Water - Dan Laustsen

En İyi Yabancı Film:

Kazanan: A Fantastic Woman (Şili)

Diğer Adaylar:

The Insult (Lübnan)

Loveless (Rusya)

On Body and Soul (Macaristan)

The Square (İsveç)

En İyi Kostüm Tasarımı:

Kazanan: Phantom Thread - Mark Bridges

Diğer Adaylar:

Beauty and the Beast - Jacqueline Durran

Darkest Hour - Jacqueline Durran

The Shape of Water - Luis Sequeira

Victoria and Abdul - Consolata Boyle

En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı:

Kazanan: Darkest Hour - Kazuhiro Tsuji, David Malinowski & Lucy Sibbick

Diğer Adaylar:

Victoria and Abdul - Daniel Phillips & Lou Sheppard

Wonder - Arjen Tuiten

En İyi Belgesel:

Kazanan: Icarus

Diğer Adaylar:

Abacus

Faces Places

Last Men in Aleppo

Strong Island

En İyi Ses Kurgusu:

Kazanan: Dunkirk - Richard King ve Alex Gibson

Diğer Adaylar:

Baby Driver - Julian Slater

Blade Runner 2049 - Mark Mangini ve Theo Green

The Shape of Water - Nathan Robitaille ve Nelson Ferreira

Star Wars: The Last Jedi - Matthew Wood and Ren Klyce

En İyi Ses Miksajı:

Kazanan: Dunkirk - Mark Weingarten, Gregg Landaker ve Gary A Rizzo

Diğer Adaylar:

Baby Driver - Julian Slater, Tim Cavagin ve Mary H Ellis

Blade Runner 2049 - Ron Bartlett, Doug Hemphill ve Mac Ruth

The Shape of Water - Christian Cooke, Brad Zoern ve Glen Gauthier

Star Wars: The Last Jedi - David Parker, Michael Semanick, Ren Klyce ve Stuart Wilson

En İyi Kısa Animasyon Filmi:

Kazanan: Dear Basketball

Diğer Adaylar:

Garden Party

Lou

Negative Space

Revolting Rhymes

En İyi Animasyon Filmi:

Kazanan: Coco

Diğer Adaylar:

The Boss Baby

The Breadwinner

Ferdinand

Loving Vincent

En İyi Prodüksiyon Tasarımı:

Kazanan: The Shape of Water - Prodüksiyon Tasarımı: Paul Denham Austerberry; Set Tasarımı: Shane Vieau and Jeff Melvin

Diğer Adaylar: