HABER

2018 Oscar töreninde ödüller sahiplerini buluyor

05.03.2018 06:51 | Son Güncelleme

90'ıncı Akademi Ödülleri'nin kazananları Los Angeles'ta düzenlenen görkemli törenle sahiplerini buluyor.

2018 Oscar töreninde ödüller sahiplerini buluyor

90'ıncı Akademi Ödülleri'nin kazananları Los Angeles'ta düzenlenen görkemli törenle sahiplerini buluyor.

2017 Oscar Ödülleri'nde adaylar ve kazananların tam listesi:

(Kazananlar kalın yazılarak gösterilmiştir)

En İyi Film:

  • Call Me By Your Name
  • Darkest Hour
  • Dunkirk
  • Get Out
  • Lady Bird
  • Phantom Thread
  • The Post
  • The Shape of Water
  • Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

En İyi Kadın Oyuncu:

  • Sally Hawkins - The Shape of Water
  • Frances McDormand - Three Billboards Outside Ebbing, Missouri
  • Margot Robbie - I, Tonya
  • Saoirse Ronan - Lady Bird
  • Meryl Streep - The Post

En İyi Erkek Oyuncu:

  • Timothee Chalamet - Call Me By Your Name
  • Daniel Day-Lewis - Phantom Thread
  • Daniel Kaluuya - Get Out
  • Gary Oldman - Darkest Hour
  • Denzel Washington - Roman J Israel, Esq

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu:

Kazanan: Allison Janney - I, Tonya

Diğer Adaylar:

  • Mary J Blige - Mudbound
  • Lesley Manville - Phantom Thread
  • Laurie Metcalf - Lady Bird
  • Octavia Spencer - The Shape of Water

Sam Rockwell - Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu:

Kazanan: Sam Rockwell - Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Diğer Adaylar:

  • Willem Dafoe - The Florida Project
  • Woody Harrelson - Three Billboards Outside Ebbing, Missouri
  • Richard Jenkins - The Shape of Water
  • Christopher Plummer - All the Money in the World

En İyi Yönetmen:

  • Dunkirk - Christopher Nolan
  • Get Out - Jordan Peele
  • Lady Bird - Greta Gerwig
  • Phantom Thread - Paul Thomas Anderson
  • The Shape of Water - Guillermo Del Toro

En İyi Özgün Senaryo:

Kazanan: Get Out - Yazan: Jordan Peele

Diğer Adaylar:

  • The Big Sick - Yazanlar: Emily V Gordon & Kumail Nanjiani
  • Lady Bird - Yazan: Greta Gerwig
  • The Shape of Water - Senaryo: Guillermo del Toro & Vanessa Taylor; Öykü: Guillermo del Toro
  • Three Billboards Outside Ebbing, Missouri - Yazan: Martin McDonagh

En İyi Uyarlama Senaryo:

Kazanan: Call Me By Your Name - Senaryo: James Ivory

Diğer Adaylar:

  • The Disaster Artist - Senaryo: Scott Neustadter & Michael H Weber
  • Logan - Senaryo Scott Frank & James Mangold and Michael Green; Öykü: James Mangold
  • Molly's Game - Filme Uyarlayan: Aaron Sorkin
  • Mudbound - Senaryo: Virgil Williams ve Dee Rees

En İyi Film Müziği:

  • Dunkirk - Hans Zimmer
  • Phantom Thread - Jonny Greenwood
  • The Shape of Water - Alexandre Desplat
  • Star Wars: The Last Jedi - John Williams
  • Three Billboards Outside Ebbing, Missouri - Carter Burwell

En İyi Özgün Şarkı:

  • Mighty River - Mudbound (Mary J Blige, Raphael Saadiq & Taura Stinson)
  • The Mystery of Love - Call Me By Your Name (Sufjan Stevens)
  • Remember Me - Coco (Kristen Anderson-Lopez and Robert Lopez)
  • Stand Up for Something - Marshall (Common & Diane Warren)
  • This Is Me - The Greatest Showman (Benji Pasek & Justin Paul)

En İyi Sinematografi:

  • Blade Runner 2049 - Roger Deakins
  • Darkest Hour - Bruno Delbonnel
  • Dunkirk - Hoyte van Hoytema
  • Mudbound - Rachel Morrison
  • The Shape of Water - Dan Laustsen

En İyi Yabancı Film Ödülü bu yıl Şili'ye gitti

En İyi Yabancı Film:

Kazanan: A Fantastic Woman (Şili)

Diğer Adaylar:

  • The Insult (Lübnan)
  • Loveless (Rusya)
  • On Body and Soul (Macaristan)
  • The Square (İsveç)

En İyi Kostüm Tasarımı:

Kazanan: Phantom Thread - Mark Bridges

Diğer Adaylar:

  • Beauty and the Beast - Jacqueline Durran
  • Darkest Hour - Jacqueline Durran
  • The Shape of Water - Luis Sequeira
  • Victoria and Abdul - Consolata Boyle

En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı:

Kazanan: Darkest Hour - Kazuhiro Tsuji, David Malinowski & Lucy Sibbick

Diğer Adaylar:

  • Victoria and Abdul - Daniel Phillips & Lou Sheppard
  • Wonder - Arjen Tuiten

En İyi Belgesel Ödülü, Rusya'da sporcuların sistematik doping kullanımını anlatan Icarus'a gitti

En İyi Belgesel:

Kazanan: Icarus

Diğer Adaylar:

  • Abacus
  • Faces Places
  • Last Men in Aleppo
  • Strong Island

En İyi Ses Kurgusu:

Kazanan: Dunkirk - Richard King ve Alex Gibson

Diğer Adaylar:

  • Baby Driver - Julian Slater
  • Blade Runner 2049 - Mark Mangini ve Theo Green
  • The Shape of Water - Nathan Robitaille ve Nelson Ferreira
  • Star Wars: The Last Jedi - Matthew Wood and Ren Klyce

En İyi Ses Miksajı:

Kazanan: Dunkirk - Mark Weingarten, Gregg Landaker ve Gary A Rizzo

Diğer Adaylar:

  • Baby Driver - Julian Slater, Tim Cavagin ve Mary H Ellis
  • Blade Runner 2049 - Ron Bartlett, Doug Hemphill ve Mac Ruth
  • The Shape of Water - Christian Cooke, Brad Zoern ve Glen Gauthier
  • Star Wars: The Last Jedi - David Parker, Michael Semanick, Ren Klyce ve Stuart Wilson

Ünlü basketbol oyuncusu Kobe Bryant da Dear Basketball filmi ile Oscar kazandı

En İyi Kısa Animasyon Filmi:

Kazanan: Dear Basketball

Diğer Adaylar:

  • Garden Party
  • Lou
  • Negative Space
  • Revolting Rhymes

Coco filmi ile ödül kazananlar Lee Unkrich (solda) ve Darla K. Anderson (sağda)

En İyi Animasyon Filmi:

Kazanan: Coco

Diğer Adaylar:

  • The Boss Baby
  • The Breadwinner
  • Ferdinand
  • Loving Vincent

En İyi Prodüksiyon Tasarımı:

Kazanan: The Shape of Water - Prodüksiyon Tasarımı: Paul Denham Austerberry; Set Tasarımı: Shane Vieau and Jeff Melvin

Diğer Adaylar:

  • Beauty and the Beast - Prodüksiyon Tasarımı: Sarah Greenwood; Set Tasarımı: Katie Spencer
  • Blade Runner 2049 - Prodüksiyon Tasarımı: Dennis Gassner; Set Tasarımı: Alessandra Querzola
  • Darkest Hour - Prodüksiyon Tasarımı: Sarah Greenwood; Set Tasarımı: Katie Spencer
  • Dunkirk - Prodüksiyon Tasarımı: Nathan Crowley; Set Tasarımı: Gary Fettis

En İyi Görsel Efekt Ödülü Blade Runner 2049 filmine gitti

En İyi Görsel Efekt:

Kazanan: Blade Runner 2049 - John Nelson, Gerd Nefzer, Paul Lambert & Richard R Hoover

Diğer Adaylar:

  • Guardian of the Galaxy Vol 2 - Christopher Townsend, Guy Williams, Jonathan Fawkner & Dan Sudick
  • Kong: Skull Island - Stephen Rosenbaum, Jeff White, Scott Benza & Mike Meinardus
  • Star Wars: The Last Jedi - Ben Morris, Mike Mulholland, Neal Scanlan & Chris Corbould
  • War for the Planet of the Apes - Joe Letteri, Daniel Barrett, Dan Lemmon & Joel Whist

En İyi Film Kurgusu Ödülü'nü Dunkirk filmi ile Lee Smith kazandı

En İyi Film Kurgusu:

Kazanan: Dunkirk - Lee Smith

Diğer Adaylar:

  • Baby Driver - Paul Machliss & Jonathan Amos
  • I, Tonya - Tatiana S Riegel
  • The Shape of Water - Sidney Wolinsky
  • Three Billboards Outside Ebbing, Missouri - Jon Gregory

En İyi Kısa Belgesel:

Kazanan: Heaven Is a Traffic Jam on the 405

  • Edith + Eddie
  • Heroin(e)
  • Knife Skills
  • Traffic Stop

En İyi Canlı Aksiyon Kısa Film:

Kazanan: The Silent Child

Diğer Adaylar:

  • DeKalb Elementary
  • The Eleven O'Clock
  • My Nephew Emmet
  • Watu Wote/All of Us

Fotoğrafların tüm hakları saklıdır.

2018 Oscar töreninde ödüller sahiplerini buluyor

Yunan askerlerin telefonundan bu görüntüler çıktı! Yunan askerlerin telefonundan bu görüntüler çıktı!
Raco'nun merkezine operasyon düzenleniyor Raco'nun merkezine operasyon düzenleniyor
Rakibi yok! Bomba gibi özellikler geliyorRakibi yok! Bomba gibi özellikler geliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da rakibine dirsek atan Nihat Doğan'a diskalifiye cezası!

Survivor'da rakibine dirsek atan Nihat Doğan'a diskalifiye cezası!

Emekliye 2.062 TL ikramiye geliyor

Emekliye 2.062 TL ikramiye geliyor

Bu görüntü bugün Türkiye'den! 300 kişiye ulaşılamıyor

Bu görüntü bugün Türkiye'den! 300 kişiye ulaşılamıyor

Şok etkisi yaratan futbolcu ölümleri!

Şok etkisi yaratan futbolcu ölümleri!

Mahmut Uslu ile Fenerbahçe taraftarı birbirine girdi!

Mahmut Uslu ile Fenerbahçe taraftarı birbirine girdi!

MBC'den 11 kanala talimat: Türk dizilerini yayından kaldırın

MBC'den 11 kanala talimat: Türk dizilerini yayından kaldırın

İlginizi Çekebilir

Beyaz Saray'da silah sesleri! Kırmızı alarm verildi

Beyaz Saray'da silah sesleri! Kırmızı alarm verildi

Suriyeli erkekler para karşılığı bunu yapıyor!

Suriyeli erkekler para karşılığı bunu yapıyor!

Telefonunu servise verdi, hayatı kabusa döndü

Telefonunu servise verdi, hayatı kabusa döndü

Sonunda bu da oldu! Seks bebeklerinin 'çalıştığı' genelev açıldı

Sonunda bu da oldu! Seks bebeklerinin 'çalıştığı' genelev açıldı

ABD'de son dakika gelişmesi! Sığınaklara girin çağrısı

ABD'de son dakika gelişmesi! Sığınaklara girin çağrısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Vatikan'ı karıştıran olay! 40 eşcinsel papazı eskort deşifre etti

Vatikan'ı karıştıran olay! 40 eşcinsel papazı eskort deşifre etti

Suriye İç Savaşı: Doğu Guta'ya insani yardım konvoyu ulaştı

Suriye İç Savaşı: Doğu Guta'ya insani yardım konvoyu ulaştı

İtalyan seçimlerinin 'yıldızı': Protesto akımından liderliğe 5 Yıldız Hareketi

İtalyan seçimlerinin 'yıldızı': Protesto akımından liderliğe 5 Yıldız Hareketi

Ankara-Berlin hattında diplomatik hareketlilik

Ankara-Berlin hattında diplomatik hareketlilik

Dünyanın en dayanıklı canlısı: Su ayısı

Dünyanın en dayanıklı canlısı: Su ayısı

Esad'dan skandal hamle! Yardım malzemelerine el koydular!

Esad'dan skandal hamle! Yardım malzemelerine el koydular!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.