2018 Oscar töreninde ödüller sahiplerini buluyor

05.03.2018 06:51 | Son Güncelleme
90'ıncı Akademi Ödülleri'nin kazananları Los Angeles'ta düzenlenen görkemli törenle sahiplerini buluyor.
2017 Oscar Ödülleri'nde adaylar ve kazananların tam listesi:
(Kazananlar kalın yazılarak gösterilmiştir)
En İyi Film:
- Call Me By Your Name
- Darkest Hour
- Dunkirk
- Get Out
- Lady Bird
- Phantom Thread
- The Post
- The Shape of Water
- Three Billboards Outside Ebbing, Missouri
En İyi Kadın Oyuncu:
- Sally Hawkins - The Shape of Water
- Frances McDormand - Three Billboards Outside Ebbing, Missouri
- Margot Robbie - I, Tonya
- Saoirse Ronan - Lady Bird
- Meryl Streep - The Post
En İyi Erkek Oyuncu:
- Timothee Chalamet - Call Me By Your Name
- Daniel Day-Lewis - Phantom Thread
- Daniel Kaluuya - Get Out
- Gary Oldman - Darkest Hour
- Denzel Washington - Roman J Israel, Esq
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu:
Kazanan: Allison Janney - I, Tonya
Diğer Adaylar:
- Mary J Blige - Mudbound
- Lesley Manville - Phantom Thread
- Laurie Metcalf - Lady Bird
- Octavia Spencer - The Shape of Water
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu:
Kazanan: Sam Rockwell - Three Billboards Outside Ebbing, Missouri
Diğer Adaylar:
- Willem Dafoe - The Florida Project
- Woody Harrelson - Three Billboards Outside Ebbing, Missouri
- Richard Jenkins - The Shape of Water
- Christopher Plummer - All the Money in the World
En İyi Yönetmen:
- Dunkirk - Christopher Nolan
- Get Out - Jordan Peele
- Lady Bird - Greta Gerwig
- Phantom Thread - Paul Thomas Anderson
- The Shape of Water - Guillermo Del Toro
En İyi Özgün Senaryo:
Kazanan: Get Out - Yazan: Jordan Peele
Diğer Adaylar:
- The Big Sick - Yazanlar: Emily V Gordon & Kumail Nanjiani
- Lady Bird - Yazan: Greta Gerwig
- The Shape of Water - Senaryo: Guillermo del Toro & Vanessa Taylor; Öykü: Guillermo del Toro
- Three Billboards Outside Ebbing, Missouri - Yazan: Martin McDonagh
En İyi Uyarlama Senaryo:
Kazanan: Call Me By Your Name - Senaryo: James Ivory
Diğer Adaylar:
- The Disaster Artist - Senaryo: Scott Neustadter & Michael H Weber
- Logan - Senaryo Scott Frank & James Mangold and Michael Green; Öykü: James Mangold
- Molly's Game - Filme Uyarlayan: Aaron Sorkin
- Mudbound - Senaryo: Virgil Williams ve Dee Rees
En İyi Film Müziği:
- Dunkirk - Hans Zimmer
- Phantom Thread - Jonny Greenwood
- The Shape of Water - Alexandre Desplat
- Star Wars: The Last Jedi - John Williams
- Three Billboards Outside Ebbing, Missouri - Carter Burwell
En İyi Özgün Şarkı:
- Mighty River - Mudbound (Mary J Blige, Raphael Saadiq & Taura Stinson)
- The Mystery of Love - Call Me By Your Name (Sufjan Stevens)
- Remember Me - Coco (Kristen Anderson-Lopez and Robert Lopez)
- Stand Up for Something - Marshall (Common & Diane Warren)
- This Is Me - The Greatest Showman (Benji Pasek & Justin Paul)
En İyi Sinematografi:
- Blade Runner 2049 - Roger Deakins
- Darkest Hour - Bruno Delbonnel
- Dunkirk - Hoyte van Hoytema
- Mudbound - Rachel Morrison
- The Shape of Water - Dan Laustsen
En İyi Yabancı Film:
Kazanan: A Fantastic Woman (Şili)
Diğer Adaylar:
- The Insult (Lübnan)
- Loveless (Rusya)
- On Body and Soul (Macaristan)
- The Square (İsveç)
En İyi Kostüm Tasarımı:
Kazanan: Phantom Thread - Mark Bridges
Diğer Adaylar:
- Beauty and the Beast - Jacqueline Durran
- Darkest Hour - Jacqueline Durran
- The Shape of Water - Luis Sequeira
- Victoria and Abdul - Consolata Boyle
En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı:
Kazanan: Darkest Hour - Kazuhiro Tsuji, David Malinowski & Lucy Sibbick
Diğer Adaylar:
- Victoria and Abdul - Daniel Phillips & Lou Sheppard
- Wonder - Arjen Tuiten
En İyi Belgesel:
Kazanan: Icarus
Diğer Adaylar:
- Abacus
- Faces Places
- Last Men in Aleppo
- Strong Island
En İyi Ses Kurgusu:
Kazanan: Dunkirk - Richard King ve Alex Gibson
Diğer Adaylar:
- Baby Driver - Julian Slater
- Blade Runner 2049 - Mark Mangini ve Theo Green
- The Shape of Water - Nathan Robitaille ve Nelson Ferreira
- Star Wars: The Last Jedi - Matthew Wood and Ren Klyce
En İyi Ses Miksajı:
Kazanan: Dunkirk - Mark Weingarten, Gregg Landaker ve Gary A Rizzo
Diğer Adaylar:
- Baby Driver - Julian Slater, Tim Cavagin ve Mary H Ellis
- Blade Runner 2049 - Ron Bartlett, Doug Hemphill ve Mac Ruth
- The Shape of Water - Christian Cooke, Brad Zoern ve Glen Gauthier
- Star Wars: The Last Jedi - David Parker, Michael Semanick, Ren Klyce ve Stuart Wilson
En İyi Kısa Animasyon Filmi:
Kazanan: Dear Basketball
Diğer Adaylar:
- Garden Party
- Lou
- Negative Space
- Revolting Rhymes
En İyi Animasyon Filmi:
Kazanan: Coco
Diğer Adaylar:
- The Boss Baby
- The Breadwinner
- Ferdinand
- Loving Vincent
En İyi Prodüksiyon Tasarımı:
Kazanan: The Shape of Water - Prodüksiyon Tasarımı: Paul Denham Austerberry; Set Tasarımı: Shane Vieau and Jeff Melvin
Diğer Adaylar:
- Beauty and the Beast - Prodüksiyon Tasarımı: Sarah Greenwood; Set Tasarımı: Katie Spencer
- Blade Runner 2049 - Prodüksiyon Tasarımı: Dennis Gassner; Set Tasarımı: Alessandra Querzola
- Darkest Hour - Prodüksiyon Tasarımı: Sarah Greenwood; Set Tasarımı: Katie Spencer
- Dunkirk - Prodüksiyon Tasarımı: Nathan Crowley; Set Tasarımı: Gary Fettis
En İyi Görsel Efekt:
Kazanan: Blade Runner 2049 - John Nelson, Gerd Nefzer, Paul Lambert & Richard R Hoover
Diğer Adaylar:
- Guardian of the Galaxy Vol 2 - Christopher Townsend, Guy Williams, Jonathan Fawkner & Dan Sudick
- Kong: Skull Island - Stephen Rosenbaum, Jeff White, Scott Benza & Mike Meinardus
- Star Wars: The Last Jedi - Ben Morris, Mike Mulholland, Neal Scanlan & Chris Corbould
- War for the Planet of the Apes - Joe Letteri, Daniel Barrett, Dan Lemmon & Joel Whist
En İyi Film Kurgusu:
Kazanan: Dunkirk - Lee Smith
Diğer Adaylar:
- Baby Driver - Paul Machliss & Jonathan Amos
- I, Tonya - Tatiana S Riegel
- The Shape of Water - Sidney Wolinsky
- Three Billboards Outside Ebbing, Missouri - Jon Gregory
En İyi Kısa Belgesel:
Kazanan: Heaven Is a Traffic Jam on the 405
- Edith + Eddie
- Heroin(e)
- Knife Skills
- Traffic Stop
En İyi Canlı Aksiyon Kısa Film:
Kazanan: The Silent Child
Diğer Adaylar:
- DeKalb Elementary
- The Eleven O'Clock
- My Nephew Emmet
- Watu Wote/All of Us
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