2018'de izlemeniz gereken gökyüzü olayları

27 Temmuz- Avrupa, Afrika, Batı ve Orta Asya ve Batı Avustralya'dan tam ay tutulması izlenebilecek.

Tutulmalar Bu yıl tam güneş tutulması olmayacak, ancak dünyanın çeşitli yerlerinden görülebilecek üç tane parçalı güneş tutulması, iki tane tam ay tutulması gerçekleşecek.

Tabi ki önümüzdeki yıl öngöremediğimiz gelişmeler de olacak, ancak Science Alert dergisi 2018'de başınızı gökyüzüne çevirmenizi gerektiren olayları derledi.

Dünya bildiğiniz gibi… Savaşlar, kavgalar, ödenmesi gereken faturalar, ev işleri ve çalışma hayatı… Ancak uzayda günbegün muhteşem keşifler yapılıyor ve doğa olayları izleniyor.

Getty Images 21 Ağustos 2017'deki tam güneş tutulması. Meteor yağmurlarıHer yıl, bir dizi meteor yağmuru oluyor ve fotoğraf makinenizi hazır ederseniz, olağanüstü fotoğraflar çekebilirsiniz. Bunlardan en önemli ikisi ise Perseid ve Geminid.

12 ve 13 Ağustos tarihlerinde, saatte 60 göktaşının düştüğü Perseid meteor yağmurlarını izleyebilirsiniz.

13 ve 14 Aralık'ta izlenebilecek Geminid meteor yağmurlarında ise saatte 120 göktaşı düşecek.

Kara delik fotoğrafıBu yıl Nisan ayında, çok sayıda teleskopun yer aldığı bir proje olan Event Horizon Telescope (EHT), ışığın bile kaçamayacağı kadar fazla çekim gücü olan kara deliğin ufkunun fotoğrafını çekti.

Galaksimizin merkezinde bulunan süper kara delik Sagittaurus A'nın beş günlük gözlem sırasında çekilen fotoğraflarını 2018'in başlarında görebileceğiz.

Ay keşif turlarıAy'ın yüzeyine son ayak basan kişi NASA astronotu Eugene Cernan idi. Bu olay 1972 yılında gerçekleşti.

2018 yılında Ay'a kendimiz gitmiyor olsak da, Ay ile ilgili pek çok olay meydana gelecek.