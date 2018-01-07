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2018'de ölecek ünlü isimleri açıkladılar!

DÜNYA HABERLERİ | 07.01.2018 17:27 | Son Güncelleme 5 saat önce

ABD merkezli site The Death List, 2018 yılında hayatını kaybedeceğini iddia ettikleri ünlü isimlere ait bir liste hazırladı. The Death List tarafından yayınlanan liste çok sayıda kişi tarafından ise tepkiyle karşılanıyor.

2018'de ölecek ünlü isimleri açıkladılar!

The Death List, 2016 yılında da öleceklerini tahmin ettiği bazı kişilere ait liste hazırlamıştı. O listede yer alan David Bowie, Muhammed Ali ve George Michael gibi isimler hayatını kaybetmişti.

Yeni listede ise dünya çağında büyük üne sahip isimler bulunuyor. Bu isimlerden bazıları ise; fizikçi Stephen Hawking, Olivia Newton-John, Kirk Douglas ve Rolling Stones'un efsane isimlerinden Ronnie Wood da yer alıyor.

Habere ‘aşağıda, uzmanlarımız tarafından 2018 yılı boyunca öleceğini düşündüğümüz ünlülerin isimlerini bulacaksınız’ cümlesi yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Stephen Hawking The Death List Ronnie Wood papa benedict

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Allah Tayyip Erdoğan'ı başımızdan eksik etmesin.Amin
Maşallah.Hepsi de gencecik miş.
Bu liste Ölüm Toto olmuş.
kıyamet alameti bunlar. insanlar kendilerini Allah sanıp liste yapmışlar tövbe tövbeeee....
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