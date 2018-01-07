2018'de ölecek ünlü isimleri açıkladılar!

The Death List, 2016 yılında da öleceklerini tahmin ettiği bazı kişilere ait liste hazırlamıştı. O listede yer alan David Bowie, Muhammed Ali ve George Michael gibi isimler hayatını kaybetmişti.
Yeni listede ise dünya çağında büyük üne sahip isimler bulunuyor. Bu isimlerden bazıları ise; fizikçi Stephen Hawking, Olivia Newton-John, Kirk Douglas ve Rolling Stones'un efsane isimlerinden Ronnie Wood da yer alıyor.
Habere ‘aşağıda, uzmanlarımız tarafından 2018 yılı boyunca öleceğini düşündüğümüz ünlülerin isimlerini bulacaksınız’ cümlesi yer alıyor.
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