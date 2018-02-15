2018'de sualtının gizemli dünyasını görüntüleyen en iyi fotoğraflar

Alman fotoğrafçı Tobias Friedrich**, İngiltere'nin 2. Dünya Savaşı'ndan kalma askeri araçlarının içinde olduğu gemi enkazından çektiği bu panaromik fotoğrafla, 2018'in Sualtı Fotoğrafçısı seçildi.**
Mısır'daki Ras Muhammed Milli Parkı'nın açıklarından çekilen bu fotoğraf, dünya çapındaki fotoğrafçıların yarışmaya gönderdiği 5 bin fotoğraf arasından birinci seçildi.
Fotoğrafta, asker balıkları, S.S. Thistlegorm gemisinin batığında yosun tutmuş Norton 16H motosikletlerin üzerinde yüzerken görülüyor.
"Kafamda bu görüntü birkaç yıldır vardı, ancak hepsini tek bir fotoğrafa sığdırmak imkansız, çünkü batığın içinde bu manzarayı tek bir karede toplayacak fotoğrafı çekmek için yeterli alan yok" diyor Friedrich.
"Bulduğum çözüm bir dizi fotoğraf çekerek, bunları panaroma olarak birleştirmekti."
Jüri Başkanı Peter Rowlands, "Bu, mümkün olan en fazla oranda büyütülüp bakılması gereken çok olağandışı bir kare. Sanatsal yeteneği bu tür bir görüntüyü hayal edebilmek, teknik olarak yeteneği ise o fotoğrafı çekebilmek" dedi.
Grant Thomas, 'Yılın İngiliz Fotoğrafçısı' ünvanını aldı. Fotoğrafı, 'Aşk Kuşları' isimli kuğuları gösteren fotoğrafı, İskoçya'nın Lomond Gölü'nde çekildi.
Gölün sularında bekleyen Thomas, sabrının karşılığını almış.
"Kuğular yemek arıyorlardı. Tek yapmam gereken bu mükemmel senkronizasyon anı için beklemekti."
Yarışmada 11 kategori vardı. Fotoğrafçılar Makro, Geniş Açı, Batık Fotoğrafçılığı gibi alanların yanı sıra İngiltere sularında çekilen fotoğraflar için de üç ayrı kategoride yarıştı.
Fotoğrafların tüm hakları saklıdır.
Afrin'de hareketli saatler... Sınırda bombardıman başladı
Son dakika! AK Parti İzmir İl Başkanı Bülent Delican görevden alındı!
Ensest ilişki şoke etti! Kızı 16 yaşındayken...
Canikli'den son dakika YPG açıklaması
Bakkalda cinnet getirdi! Ailesini öldürüp dehşet saçtı!
Galaxy S9'un teaser videoları ortaya çıktı! İşte fiyatı, kamera yetenekleri ve özellikleri
Barzani'den PKK'ya şok!
Vatandaşlar yakaladı, tekme tokat dövüp polise teslim etti
Musk uzaya gizli bir şey daha yollamış!
Gençler arasında hızla yayılıyor! Ölüm haberleri peş peşe geliyor
Kılıçdaroğlu'ndan seçim yorumu: Erdoğan'ı oradan indireceğiz
Bilim dünyasında müthiş keşif! Kanseri yok eden molekül bulundu
CHP İstanbul'da onu mu aday gösterecek?
Okuyucu Yorumları 0 yorum