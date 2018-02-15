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2018'de sualtının gizemli dünyasını görüntüleyen en iyi fotoğraflar

15.02.2018 13:32 | Son Güncelleme

2018 Sualtı Fotoğrafları Yarışması'na dünya çapından fotoğrafçılar binlerce fotoğraf gönderdi. Kazananlar ise bu fotoğraflar oldu.

2018'de sualtının gizemli dünyasını görüntüleyen en iyi fotoğraflar

Alman fotoğrafçı Tobias Friedrich**, İngiltere'nin 2. Dünya Savaşı'ndan kalma askeri araçlarının içinde olduğu gemi enkazından çektiği bu panaromik fotoğrafla, 2018'in Sualtı Fotoğrafçısı seçildi.**

Mısır'daki Ras Muhammed Milli Parkı'nın açıklarından çekilen bu fotoğraf, dünya çapındaki fotoğrafçıların yarışmaya gönderdiği 5 bin fotoğraf arasından birinci seçildi.

Fotoğrafta, asker balıkları, S.S. Thistlegorm gemisinin batığında yosun tutmuş Norton 16H motosikletlerin üzerinde yüzerken görülüyor.

"Kafamda bu görüntü birkaç yıldır vardı, ancak hepsini tek bir fotoğrafa sığdırmak imkansız, çünkü batığın içinde bu manzarayı tek bir karede toplayacak fotoğrafı çekmek için yeterli alan yok" diyor Friedrich.

"Bulduğum çözüm bir dizi fotoğraf çekerek, bunları panaroma olarak birleştirmekti."

Jüri Başkanı Peter Rowlands, "Bu, mümkün olan en fazla oranda büyütülüp bakılması gereken çok olağandışı bir kare. Sanatsal yeteneği bu tür bir görüntüyü hayal edebilmek, teknik olarak yeteneği ise o fotoğrafı çekebilmek" dedi.

Grant Thomas, 'Yılın İngiliz Fotoğrafçısı' ünvanını aldı. Fotoğrafı, 'Aşk Kuşları' isimli kuğuları gösteren fotoğrafı, İskoçya'nın Lomond Gölü'nde çekildi.

Gölün sularında bekleyen Thomas, sabrının karşılığını almış.

"Kuğular yemek arıyorlardı. Tek yapmam gereken bu mükemmel senkronizasyon anı için beklemekti."

Yarışmada 11 kategori vardı. Fotoğrafçılar Makro, Geniş Açı, Batık Fotoğrafçılığı gibi alanların yanı sıra İngiltere sularında çekilen fotoğraflar için de üç ayrı kategoride yarıştı.

Fotoğrafların tüm hakları saklıdır.

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