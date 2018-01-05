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'2018'de Türkiye'nin en büyük sorunu...'

DÜNYA HABERLERİ | 05.01.2018 10:15 | Son Güncelleme 2 saat önce

Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın suçlu bulunması, Rusya'dan S-400 füzelerin alınması, Suriye'de YPG'nin desteklenmesi ve Fethullah Gülen'in iadesi gibi gündemlerle kötüye giden Türkiye-ABD ilişkileri hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamalarını değerlendiren Hürriyet yazarı Murat Yetkin, kritik bir yazı kaleme aldı.

'2018'de Türkiye'nin en büyük sorunu...'

Yetkin, "Bütün bunlar Türk-Amerikan ilişkilerinin 2018’in en ciddi dış sorunu olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Ancak bize hem Ankara, hem Washington’un durumun ne kadar vahim hale geldiğini fark etmeye başladığını ve her iki tarafta da –ümit ışığı pek güçlü yanmıyor olsa da- “sırat köprüsündeki” ilişkileri kurtarmak için girişimde bulunan kişilerin bulunduğunu gösteriyor" diye yazdı.

Murat Yetkin'in "ABD ile gerilim artarken gizli diplomasinin önemi" başlığıyla yayımlanan (5 Ocak 2018) yazısında "New York mahkemesinin Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla’yı İran’a yönelik ABD yaptırımlarının delinmesinden suçlu bulan kararı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın sözcüsü İbrahim Kalın tarafından “skandal” sözleriyle kınandı" diyerek şöyle devam etti:

"Karar ile sanıkken suçlamaları kabul edip tanığa dönen Reza Zarrab’ın “Benden rüşvet almadı, istemedi de” dediği, “O işlerimi bozduğu için üstlerine rüşvet verdim” dediği Atilla suçlu bulundu; hem de Türkiye’nin uymak zorunda olmadığı Amerikan yaptırımını delmekten. Aslında dava Zarrab saf değiştirdiğinde akıbeti belli olmaya başlamıştı. Sonra da Fethullahçılık suçlamasıyla meslekten çıkarılan, gidip gizli belgeleri Amerikan makamlarına veren ve mahkemede Amerikan polisi FBI’dan 50 bin dolar aldığını da kabul eden Hüseyin Korkmaz’ı tanık olarak kabul ettiğinde. İşin bir boyutu da tiyatroya dönen bu dava nedeniyle Türkiye’nin kendi içinde hala görmesi gereken bazı hesapların da temize çekilmiş muamelesi görme ihtimali."

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Mehmet Hakan Atilla davası biter bitmez kritik karar!
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Anahtar Kelimeler:
Rusya ABD Türkiye İbrahim Kalın Halkbank 2018 S-400 Mehmet Hakan Atilla

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Okuyucu Yorumları 28 yorum
sorun olan tek kişi var, tek adamlık uğruna ülkesini yakan kişi, ben biliyorum, sizde biliyorsanız birlikte sandıkta çözeriz.
Oral ışık Tek sorun senin gibi şahıs düşmanlığı üzerinden ABD ve batının gerçek yüzünü görmemesi ve kör oluşunuzdur. İnceldiği yerden kopsun ABD zaten dostumuz değildi Eskiden yüzümüze gülerek yapıyordu Gerçek yüzü anlaşılınca tehdit ederek yapıyor İNCELDİĞİ YERDEN KOPSUN
@erturk3674 tanımam etmem neden düşman olayım, bu ülke bu halk böylesi bir basiretsiz yönetimi hak etmiyor. abd uzayda maden üretmeye başladı, biz imam hatip sayısını arttırıyoruz, sizin bakış açınızda şimdide dinimi mi sorgulayacaksınız, elhamdülillah müslümanım ama yobaz ve kör değilim.
@oralisik geçmişini bilmeyenin gelecegi olmaz senin yaşın ya çok küçük yada geçmiş yılları hatırlamak hesabına gelmiyor
@erturk3674 hayır, tek sorun sizin gibi şahıs yalamalığı yapacağım diye memleketin her geçen gün kötüye giden haline kör olmaktır. kimse burada abd sempatizanlığı yapmıyor, memleketin tek sorunu abd yada batı ülkelerinin bize karşı tutumuda değil. abdyi batıyı geç tek dost ülke kalmadı farkında değilsiniz hala. dış sorunu geç satılmadık tek fabrika, devlet kurumu kalmadı gene farkında değilsiniz. milletçe ayrıştırılıp kamplara bölündük, kendilerine muhalif herkesi terörist olarak yaftaladılar, kendi besledikleri teröristlere yamadılar gene farkedemiyorsunuz. işiniz gücünüz demogoji, şakşakçılk
@sihat7878 hatırla lan o zaman, en yakın tarihimizde kıbrıs var, kore savaşı var ve yanımızda olan tek ülke libya idi. önce çıkıp kürsüye avrupanın libyada ne işi var dedi alkışladınız, sonra bir daha çıkıp şu sebeple libyadalar dedi gene alkışladınız. bu memlekette uçak fabrikası vardı, roket araştırmaları vardı kimler tarafından kapatıldı koçum? bir tane müttefik kalmadı, dün küfür ettiğin rusyanın bugün bir tarafını yalıyorsun, yarın gene küfür eder diğerini yalarsın genişlemeden anladığınız bu olsa gerek! satılmadık tek kurum yok, millilikten bahsederken tüm bu kurumları neden yabancılara
Siz olduğunuz sürece bu ülke kötülüklere mahkum. İnşaat ihale etmekten başka ne yapıyorsunuz bu ülke için Allah aşkına. 2 yıldır yaptığınız tek şey fetö diye ortaya attığınız oyunu oynamak. İş yok icraat yok 600 tane vekil karnını kaşıya kaşıya yatıyor akşama kadar. Gidin artık ülke nefes alsın yahu. Her gün ayrı didişmelerinizden sıkıldık bırakın da insanlar işine gücüne geleceğine baksınlar.
Akp Amerika nın dediğini yapacak başka şansı yok.Şimdi amerika düşmanı olan akp koyunları akp amerikaya biat edince Yaşa amerika diye bağıracak.
Kapalı kapılar ardında neler vaadediliyor Abd ye bakmayın kabadayılıklarına Abd kendi açıkladı Türkiye teminat verdi diye!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
PARA BABALARI BENİ HİÇ SEVMEZLER TÜRKİYEDE NEDENMİ ? TÜM MALLARINA DEĞİL, YILLIK KAZANÇLARINA EMRİNDEKİ İŞÇİLERİ ORTAK EDECEĞİMDEN DOLAYIDIR.İŞİN ÖZÜ ONLARIN İLAHLARINA DOKANIYORUMDA ONDAN NOKTA.
Adam gibi adam RECEP TAYYİP ERDOĞAN reis sonuna kadar yanındayız ölümüne
@ismakc81 allahtan ölüm varda, halkın yapamadığını yüce rabbim yapacak,
Sandikta cözecegiz elbette,ki.Reis herzaman oldugu gibi EvvelAllah Türkiyenin Baskani.Eyy Türk Uykudan uyan artik ve gercekleri gör...Hacli ittifaki 100 yil önce oldugu gibi var gücü ile Büyüyen Türkiyeye her alanda celme takip alasagi etme pesinde.
@taximann kör olduğun kesinde, körler içinde okuma imkanı var, oku beynini geliştir, sorgulamayı öğrenirsin, faydasını görmen dileğiyle
ülkenin en büyük sorunu bumu son yapılan zamlar suriyeliler , iranlılar ülkede cirit atan terör üyeleri en büyük sorun EKONOMİ siz rahat yaşayın diye her türlü pisliği ceremeyi millet çekiyo biraz bunlarla ilgilenin yok suriye yok iran yok kudüs kendi ülkenize bakın biraz bizene onlardan ne halleri varsa görsünler
17-25 aralık kendi iç hukukumuzda adil şekilde yargılansa idi, ülkemiz bu sorunları bırakın, lanet 15 Temmuz'u bile yaşamazdı. Şimdi bir başka ülke yasalarına göre yargılanır olduk. Tarih bunları aralar ve açık açık yazar...
Kapalı kapılar ardında neler vaadediliyor Abd ye bakmayın siz kabadayılıklarına Abd kendi açıkladı Türkiye bize teminat verdi vize sorunu şimdilik bitti diye koyunları kandırıyorlar güçlüyüz cesuruz diye çakma dirilişciler!!!!!!!!!!!!
hala gec kalinmis degil herseyi duzeltmek bizim ellerimizde. biz kimmiyiz biz HALKIZ HALK
Kapalı kapılar ardında neler vaadediliyor Abd ye bakmayın siz kabadayılıklarına Abd kendi açıkladı Türkiye bize teminat verdi vize sorunu şimdilik bitti diye koyunları kandırıyorlar güçlüyüz cesuruz diye çakma dirilişciler!!!!!!!!!!!
şuan ülkede en büyük sorunlardan birisi hırsızlık her hafta bir iş yeri soyuluyor
suudi-israil-abd bir olup iran i karistiracak, reza sarraf davasindan turkiye ye yuklenecekler,ekonomik sikintilar kapida Turkiye nere elini atsa kuruyor, dostumuz kalmadi olanlar da bizden gucsuz( ne istiyon bacindan bacin oluyor acindan misali).
2018 in en büyük sorunu da YOLSUZLUK
Ülkemizin en büyük sorunlarından biri suriyeli mülteci sorunudur.
KILICDAROĞLU bence
mehmet hakan atilla ve rıza sarraf davaları türkiyenin davaları değildir . milli dava hiç değildir. şu andaki muktedirin ve yandaşlarının davasıdır. kimse bunu milli dava yapamaz . bütün muktedirler gelir geçerler baki olan türkiye cumhuriyetidir. hırsızın arsızın buna göz yumanın yanında durmak nasıl milli dava olabilir.
Türkiyenin en büyük sorunu eğitim. Eğitim seviyesi artarsa diğer tüm sorunlar ortadan kalkar. Ama eğitimli bir toplumda siyasetçilerin işine gelmez
tek sorun herşeye zam gelmedi..
1 surıyelıler,ıraklılar,afganlılar dıger ortadogu ve afrıkadakı akapenın ummet kardeslerı bu saydıklarım bu ulkede bır an once def edılmelıler karsı cıkan olursada alırlar evınde beslerler akraba olurlar bızde samımiyetlerıne ınanırız 2 ekonomi 3 terör
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