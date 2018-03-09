2019'da ilk kez oy kullanacak gençler kimi destekleyecek?

2015 seçimlerinde yeni seçmenden aslan payını MHP ve HDP almıştı. Peki bu sefer ne olacak?Kadıköy'de yaşayan lise son sınıf öğrencisi Ali "Köklü değişim vaat eden sisteme karşı çıkan tek parti bence HDP. Onun için bazı hatalarına rağmen HDP bana yakın geliyor" diyor ve Kürt kökenli olmadığını, siyaset ile yakından ilgilendiğini söylüyor.

"Aslında MHP’yi beğeniyorum ama AKP ile birleşmesinden tereddütlüyüm çünkü ben milliyetçi ve Atatürkçüyüm" sözleri ise İçerenköy’de yaşayan ve üniversite sınavına hazırlanan Pınar'a ait.

Her iki gencin ortak yönü ise 2019 seçimlerinde ilk defa oy kullanacak olmaları.

MHP ve HDP yeni seçmenin gözdeleri

Siyasi yelpazenin farklı kutuplarındaki MHP ve HDP'nin belki de tek ortak noktası gençlerden ciddi oranda oy almaları.

2015'de yapılan 7 Haziran ve 1 Kasım genel seçimlerinde MHP ve HDP ilk kez oy kullanan gençlerden Türkiye genelinde aldıkları oy oranının üzerinde oy aldılar.

KONDA Araştırma Genel Müdürü Bekir Ağırdır’a göre 2015 seçimlerinde oy kullanma yaşına gelen seçmenin yüzde 25 civarındaki kısmı AKP'ye oy verirken, CHP ancak yüzde 10 oy alabildi.