2026 Dünya Kupası Kuzey Amerika’da düzenlenecek

2026 Dünya Kupası’nı Kuzey Amerika kıtasındaki ABD, Kanada ve Meksika ortaklaşa düzenleyecek.Moskova'da düzenlenen FIFA Kongresi’nde yapılan oylama ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Kanada ve Meksika 2026 yılında düzenlenecek FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmaya hak kazandı. Yapılan oylamada 65'e karşılık 134 oy alan ABD, Kanada ve Meksika, böylelikle rakipleri Fas’ı kolay bir şekilde geçmiş oldu.

2026 FIFA Dünya Kupası ilk defa 32 yerine 48 milli futbol takımının katılacağı organizasyon olacak. Bu etkinlik ile Meksika 1986, ABD de 1994 yılından bu yana ilk defa Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmış olacak. 2026'daki etkinlik Kanada için ise bir ilk olacak. Dünya Kupası kapsamında düzenlenecek 80 futbol karşılaşmasının 60'ının ABD'de düzenlenmesi planlanırken, Kanada ve Meksika’nın da 10’ar tane maça ev sahipliği yapması bekleniyor. 2026 Dünya Kupası final maçının New York'taki 87 bin seyirci kapasiteli MetLife Stadyumu’nda yapılması öngörülüyor.

14 milyar dolar gelir sözü

Rusya’da yarın başlayacak 2018 FIFA Dünya Kupası öncesi Moskova’da gerçekleşen FIFA Kongresi'ndeki oylamada ABD, Kanada ve Meksika üçlüsünün futbol federasyonlarının oylarının çoğunu (yüzde 67'sini) alması zor olmadı. İyimser bir hesaplama ile 14 milyar dolar gelir elde edileceğine dair söz veren üç Kuzey Amerika ülkesi, ayrıca maçların gerçekleşeceği 16 stadyumun halihazırda var olması nedeniyle altyapıya fazla para harcanmayacağını belirtti. Buna karşılık Fas, maçların yapılacağı 14 stadyumun sıfırdan yapımı veya yenilenmesi için 16 milyar dolarlık bir altyapı yatırımına ihtiyaç duyacağını aktarmıştı.