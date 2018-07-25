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21 erkek çocuğu istismar eden din adamının cezası belli oldu!

DÜNYA HABERLERİ  | 25.07.2018 14:40 | Son Güncelleme

Yıllardır Haiti'de yaşayan ve 21 erkek çocuğu istismar etmekle suçlanan 40 yaşındaki misyoner James Arbaugh'nun cezası belli oldu.

21 erkek çocuğu istismar eden din adamının cezası belli oldu!

Arbaugh 23 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Geçen şubat ayında 5 yaşında bir çocuğu istismar ettiğini itiraf eden Arbaugh olayın 2016 yılında Matthew Kasırgası'nın vurduğu Haiti'de yaşandığını söyledi.

Arbaugh ayrıca 21 Haitili çocuğu da ele taciz ettiğini itiraf etti.

Arbaugh 2008-2017 yılları arasında Haiti'de misyoner olarak bulunuyordu.

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İĞRENÇ DETAYLAR: ÇOCUKLARA ORAL SEKS YAPTIRDIM

2017 yılında ülkeyi terk eden adam bu kararı bir çocukla cinsel münasebet sırasında görüldükten sonra aldığını açıkladı.

Çocukların iç çamaşırlarının içinden cinsel organlarına dokunduğunu söyleyen Arbaugh cinsel münasebet yaşadığı beş yaşındaki çocuğun da Haitili bir vaizin oğlu olduğunu itiraf etti. Öte yandan adam çocuklara oral seks yaptırdığını da söyledi.

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