21 Haziran Amerikan Basınından Özetler

Washington Post, Başkan Trump'ın, Amerikan kamuoyunda adeta infial yaratan kaçak göçmen ailelerin sınırda çocuklarından zorla ayrılması uygulamasını durdurma kararı aldığını yazıyor. Gazete, Trump'ın günlerdir hukuki olarak hiçbir adım atamayacağını söylemesine ve Demokrat Parti'yi suçlamasına rağmen dün İç Güvenlik Bakanı Kirstjen Nielsen ve Başkan Yardımcısı Mike Pence'le Oval Ofis'te imzaladığı başkanlık kararnamesiyle uygulamayı durdurduğunu bildiriyor. Habere göre danışmanlarının uygulamayı şiddetle savunmaya devam etmesine rağmen Trump'ın ani bir başkanlık kararnamesi çıkarmasında, yüzlerce çocuğun sınırda ailelerinden koparılıp kafeslere konulmasını gösteren görüntülerin tüm dünyada büyük tepki çekmesi etkili oldu. Ancak ailelerinden ayrılan 2 bin 300 kadar çocuğun ailelerine ne zaman ve hangi şartlar altında teslim edileceği, net değil. Habere göre Trump, Cumhuriyetçi Partililer'le yaptığı özel bir görüşmede, çocukların ailelerinden koparılmasının yarattığı görüntülerin parti için hiç hoş olmadığını söyledi. Ancak Beyaz Saray Genel Sekreteri John Kelly ve Beyaz Saray avukatı Donald McGahn, kararnamenin sorunu çözmeyeceği, sorunu çözme yükümlülüğünün Kongre'ye bırakılması gerektiği konusunda ısrar etti. First Lady Melania Trump, Başkan'ın kızı Ivanka Trump ve danışmanlarından Kellyann Conway'in uygulamaya derhal son verilmesi gerektiği konusundaki ısrarlarıysa Başkan'ın diğer danışmanlarını arka planda bıraktı. Gazete, ilk kararname metninde bazı yazı hataları olduğunu, bunun da kararnamenin alelacele kaleme alındığını gösterdiğini bildiriyor.

New York Times ise Başkan Trump'ın karşı karşıya kaldığı olağanüstü baskılara sonunda boyun eğip kaçak aileleri çocuklarından ayırma uygulamasını durdurduğunu, ancak kararnamenin, ailelerinden şimdiye kadar ayrılan 2 bin 300 çocuğun durumunun ne olacağına ilişkin hiçbir açıklık getirmediğini yazıyor. Trump'ın dört sayfalık kararname metnine göre kaçak ailelerin davaları göçmenlik mahkemelerinde devam ederken çocuklar aileleriyle birlikte kalacak. Ancak kararname, ailelerin nerede tutulacağı meselesine açıklık getirmiyor.1997'de getirilen bir yasa uyarınca sınırı kaçak geçmeye çalışırken yakalanan çocuklar, aileleriyle birlikte olsalar bile 20 günden uzun süre gözaltında tutulamıyor. Gazete, Trump Yönetimi'nin kaçak aileleri 20 günden uzun süre gözaltında tutmaya çalışması durumunda çok ciddi bir hukuk krizinin patlak vereceği uyarısında bulunuyor.

New York Times ayrıca özellikle sınır eyaletlerinde yaşayan Cumhuriyetçi seçmenlerin Trump'ın sınırda sıfır tolerans politikasına yönelik görüşlerini aktardığı bir habere yer veriyor. Gazete, sınır eyaletlerinde yaşayan Cumhuriyetçi seçmenlerin kaçak göçmen çocukların ailelerinden ayrılması uygulamasına razı olmakta zorlandıklarını, ancak Meksika'dan gelen kaçak göç dalgası karşısında büyük öfke duymaktan da geri kalmadıklarını yazıyor. Gazetenin Texas eyaletinde görüştüğü bazı seçmenler, kaçak ailelerin çocuklarından ayrılmasına gösterilen tepki kadar, sınırı kaçak geçenlere de tepki gösterilmesi gerektiği görüşünde. Hatta kimi seçmenler, sınırda göz altına alınan kaçakların, örneğin köpek kulübelerine kapatılması gibi bir durumun söz konusu olmadığını söylüyor ve bu insanlara kötü davranılmadığına inanıyor. Muhafazakar Cumhuriyetçi seçmenler ayrıca kaçak çocukların içine düşürüldüğü durumun tek sorumlusunun aileleri olduğunu savunuyor. Bir seçmen, ”Suç işleyip hapse girsem ben de çocuklarımı göremem, bu durumun da bir farkı yok,” diyor. Kimileriyse Amerika'nın Almanya gibi bir göç mıknatısı haline gelmesini kesinlikle istemediklerini söylüyor. Gazeteye göre Cumhuriyetçi Parti, kaçak göçmenlere hiç sempati duymayan katı ve muhafazakar seçmenlerin desteğini kaybetmemeye çalışırken bir yandan da Trump'ın Latin kökenliler hakkındaki ürkünç söylemlerinden rahatsız olan ılımlı Cumhuriyetçiler'i kazanmaya çabalıyor. Gerek Cumhuriyetçi Kongre üyeleri gerekse strateji uzmanları, Trump'ın sıfır tolerans politikasının, ülke ekonomisinin tam da iyiye gittiği ve partinin bundan kendine pay çıkarmak istediği bir dönemde siyasi bir kriz yarattığına inanıyor. Cumhuriyetçiler, ekonomik büyümenin ikinci çeyrekte yüzde 5'e yaklaşmasının öne çıkarıması ve bundan siyasi kazanç sağlanması gerekirken sınırdaki göçmen kriziyle Kasım'daki Kongre ara seçimleri öncesinde Demokratlar'ın eline ciddi bir koz verildiğine inanıyor.