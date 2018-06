21 Haziran Amerikan Basınından Özetler

New York Times bugün ayrıca Trump'ın Başkan seçilmesiyle birlikte Amerika'daki nezaket söyleminin ve görüşleri zıt da olsa tarafların birbirine medeni söylemlerle yaklaşması geleneğinin ciddi hasar gördüğü sonucuna varan bir değerlendirme yayınlamış. Gazete, daha seçim kampanyasına başlarken Meksikalılar için ”katiller ve tecavüzcüler” yakıştırması yapan Trump'ın sınırda yaşanan son krizde de göçmenler için ”ülkemizi istila ediyorlar” gibi sözler sarfetmekten geri kalmadığını yazıyor. Hatta Trump, daha sonra sadece suç çetelerine katılanları kastettiğini iddia etse de kaçaklar için ”hayvanlar” benzetmesi bile yapmıştı. Habere göre Trump'ın başkanlık makamının ağırlığından çok uzak bir dil kullanması, ekibi ve etrafındakiler için de standart hale geldi. Trump'ın eski kampanya sorumlusu Corey Lewandowski'nin birkaç gün önce çıktığı bir televizyon programında sınırda ailesinden koparılan on yaşındaki Down sendromlu kaçak kızla alay etmesi, büyük tepki çekti. Trump'ın alaycı, aşağılayıcı ve bayağı sözlemleri, karşıtlarının da seviyeyi düşürmesine neden oluyor. Ünlü aktör Robert De Niro'nun tiyatro ödülleri Tony'ler sırasında Trump'a küfretmesi, bunun bir örneği. Gazetenin görüş aldığı Georgetown Üniversitesi Profesörü Christine Porath, nezaketsizliğin Amerikan toplumuna bir mikrop gibi yayıldığını, sadece siyasi söylemin değil, gündelik hayatın da bundan etkilendiğini söylüyor.Trump'ın kışkırtıcı söylemlerinin dozunu arttırması ise daha fazla dikkat çekmesine ve daha çok destek toplamasına yol açıyor. Gazete, Trump'ın başkanlık koltuğuna oturduktan sonra bir başkan gibi davranacağı beklentilerinin de böylelikle boş çıktığı yorumunda bulunuyor. Son üç yıldır Trump'ın söylemlerini inceleyen Texas A&M Üniversitesi uzmanı Jennifer Mercieca, örneğin Ted Cruz ve Marco Rubio gibi başka liderlerin de benzer söylemlere başvurma girişiminde bulunduğunu ancak başarısız olduklarını söylüyor. Bunun nedeni, bu liderlerin Trump'a kıyasla daha çok utanma duygusuna sahip olması.