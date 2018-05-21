21 Mayıs Amerikan Basınından Özetler

Washington Post, Teksas eyaletinin Santa Fe kentinde bir lisede yaşanan silahlı saldırıda yaşamını yitiren Pakistanlı 17 yaşındaki değişim programı öğrencisi Sabika Sheikh'in cenaze törenini ana sayfasına taşımış. Gazete, Teksas'ta geçirdiği süre boyunca Amerikan kültürünü kucaklayan genç öğrencinin ne yazık ki yine Amerikan kültürünün en karanlık öğelerinden biri olan okul saldırısında can vermesinin son derece trajik olduğunu yazıyor. Habere göre Amerika Dışişleri Bakanlığı'nın fonlarıyla oluşturulan eğitimsel değişim programı kapsamında Teksas'a giden ve kendisine ev sahipliği yapan Amerikalı ailenin yanına yerleşen Sabika, 20 gün sonra mezun olup memleketi Karaçi'ye geri dönmeye hazırlanıyordu. Pakistanlı öğrencinin cenazesinin Türk Hava Yolları'na ait bir uçakla önce İstanbul'a getirileceği, oradan da yarın düzenlenecek cenaze törenine yetiştirilmek üzere Karaçi'ye götürüleceği öğrenildi.

Los Angeles Times ise Başkan Trump'ın Rusya soruşturmasını incelemesi için Adalet Bakanlığı'na talimat vereceği açıklamasıyla ilgili habere yer veriyor. Gazete, Trump'ın dün paylaştığı Twitter mesajında, başkanlık kampanyasının Obama Yönetimi'nin talebi üzerine FBI tarafından siyasi amaçlar için gözetim altında tutulup tutulmadığının soruşturulması talimatı vereceğini yazdığını bildiriyor. Habere göre Adalet Bakanı Yardımcısı Rod Rosenstein, yaptığı açıklamada, ”Eğer uygunsuz amaçlar için bir başkanlık kampanyasına sızıldıysa ya da kampanya gözetime tabi tutulduysa bunu öğrenmeli ve gereken adımları atmalıyız,” ifadelerini kullandı. Meselenin özündeyse Trump kampanyasının görüştüğü şüpheli Rusların inceleme altına alındığı sırada FBI'ın, Trump kampanyasından üç kişiyle görüşen gizli bir muhbiri amaç dışı kullanıp kullanmadığı yatıyor. New York Times ve Washington Post gazeteleri, gizli muhbirin, hem CIA hem de FBI için çalışan ve İngiltere'de yaşayan emekli bir Amerikalı profesör olduğunu yazmıştı. Muhbirin kimliği, kendisine ya da çevresindekilere zarar gelmesi tehlikesine karşı gizli tutuluyor. Cumhuriyetçi Partililer ve muhafazakar çevreler, FBI'in partizan amaçlarla Trump'ın seçim kampanyası hakkında casusluk yaptığını iddia ediyor. Gazetenin görüşlerine başvurduğu Princeton Üniversitesi profesörü Julian Zelizer ise Trump'ın FBI'in soruşturulması talebiyle ilgili olarak, ”Bu, Trump Yönetimi'ne odaklanan soruşturmaya yönelik doğrudan yapılmış bir müdahaledir ve açık bir korkutma kampanyasıdır,” şeklinde konuştu.