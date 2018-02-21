21 Şubat Amerikan Basınından Özetler

Washington Post, Suriye hükümetine bağlı güçlerin Şam yakınlarına son iki gündür düzenlediği hava saldırılarında en az 200 kişinin öldüğünü bildiriyor. Gazete, Suriye’de şiddetin yeniden tırmanışa geçtiğini ve uluslararası çabaların Suriye’deki sorunları diplomasi yoluyla çözmeyi başaramamasının bedelini bir kez daha sivillerin ödediğini yazıyor. Yardım kuruluşları ve insan hakları örgütlerine göre bu son şiddet dalgası, yedi yıldır süren savaşın en kanlı dönemeçlerinden birini oluşturdu. Hala isyancıların kontrolünde olan Doğu Guta, en yoğun bombardımana maruz kalan bölge. Dışişleri Bakanı Sözcüsü Heather Nauert, Amerika’nın Doğu Guta’nın kan gölüne dönmesinden ötürü büyük kaygı içinde olduğunu, 400 bin kişinin çok zor şartlar altında yaşadığı bölgede durumun daha da kötüleştiğini söyledi. Birleşmiş Milletler, tüm tarafların acilen ateşkes ilan etmesi çağrısında bulundu. Habere göre 2012’den geri isyancıların kontrolünde bulunan, 2013’ten beri de hükümet güçlerinin kuşatması altında olan Doğu Guta’daki saldırılarda ölenler arasında çok sayıda çocuk bulunması, uluslararası kamuoyunda büyük tepki çekti.

New York Times da Doğu Guta’daki şiddetin ve can kaybının yanı sıra Florida’daki saldırının ardından siyasetçileri silah kontrolu yasasını çıkarmaları için harekete geçirmek amacıyla yola düşen lise öğrencileriyle ilgili habere yer veriyor. Gazete, California’dan New Jersey’ye, Iowa’dan Florida’ya Amerika’nın dört bir yanında bireysel silahlanma yasalarının değişmesi çağrısında bulunmak için hafta sonunda protestolar düzenleyen liselilerin, Snapchat neslinin siyaset için fazla genç ve yüzeysel olduğu şeklindeki algıyı değiştirdiklerini yazıyor. Öte yandan gazeteye göre Amerikan siyasetinin sol kanadı, gençlerin sesini yükseltmesinin, silah kontrolü yanlılarının bir trajediyi daha siyasileştirdiği yönündeki suçlamaları bertaraf edeceğini düşünüyor. Ancak bireysel silahlanma yanlısı Cumhuriyetçi sağ kanat, Florida’daki saldırının hala taze olan acısını taşıyan gençlerin protestolara katılmak için akran baskısına maruz kaldıklarını ve sol kanat tarafından suiistimal edildiklerini iddia ediyor. Gazete ayrıca Florida’daki saldırının birinci ayını dolduracağı 14 Mart günü ulusal çapta düzenlenecek olan protesto gösterisindeyse öğrenci ve öğretmenlerin 17 dakikalığına dersliklerden çıkıp yetkilileri harekete geçme çağrısında bulunacağını hatırlatıyor.