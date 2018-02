21 Şubat Amerikan Basınından Özetler

New York Times da Doğu Guta’daki şiddetin ve can kaybının yanı sıra Florida’daki saldırının ardından siyasetçileri silah kontrolu yasasını çıkarmaları için harekete geçirmek amacıyla yola düşen lise öğrencileriyle ilgili habere yer veriyor. Gazete, California’dan New Jersey’ye, Iowa’dan Florida’ya Amerika’nın dört bir yanında bireysel silahlanma yasalarının değişmesi çağrısında bulunmak için hafta sonunda protestolar düzenleyen liselilerin, Snapchat neslinin siyaset için fazla genç ve yüzeysel olduğu şeklindeki algıyı değiştirdiklerini yazıyor. Öte yandan gazeteye göre Amerikan siyasetinin sol kanadı, gençlerin sesini yükseltmesinin, silah kontrolü yanlılarının bir trajediyi daha siyasileştirdiği yönündeki suçlamaları bertaraf edeceğini düşünüyor. Ancak bireysel silahlanma yanlısı Cumhuriyetçi sağ kanat, Florida’daki saldırının hala taze olan acısını taşıyan gençlerin protestolara katılmak için akran baskısına maruz kaldıklarını ve sol kanat tarafından suiistimal edildiklerini iddia ediyor. Gazete ayrıca Florida’daki saldırının birinci ayını dolduracağı 14 Mart günü ulusal çapta düzenlenecek olan protesto gösterisindeyse öğrenci ve öğretmenlerin 17 dakikalığına dersliklerden çıkıp yetkilileri harekete geçme çağrısında bulunacağını hatırlatıyor.