22 Aralık Amerikan Basınından Özetler

Amerikan basını, Florida'daki lise saldırısından sonra bir kez daha alevlenen bireysel silahlanma ve silah kontrolu yasalarında değişiklik yapılmasıyla ilgili tartışmalara yer ayırmaya bugün de devam ediyor. Gazeteler, siyasetçileri önlem almaya zorlayan Floridalı gençlerin düzenledikleri protesto gösterilerinin ve dün bir grup genç ve ailelerin Beyaz Saray'da Başkan Trump'la yaptıkları görüşmenin ayrıntılarını aktarıyor.

Miami Herald'ın bugün öne çıkardığı ayrıntı, saldırının düzenlendiği Parkland kentindeki gençlerin dört gün içinde üç buçuk milyon dolarlık bağış toplamasıyla ilgili. Habere göre 24 Mart'ta Washington'da silah karşıtı bir gösteri düzenlemeye hazırlanan gençlerin açtığı bağış kampanyası, Oprah Winfrey, Steven Spielberg, Jeffrey Katzenberg ve George Clooney'nin yarımşar milyon dolarlık katkılarıyla bir anda çığ gibi büyümeye başladı. ”Bir daha asla” hashtag'iyle yaklaşık 20 Floridalı liselinin başlattığı hareket, gazeteye göre hem ulusal bir gösteri yürüyüşü hem de silah kontrolu konusunda ulusal bir devrim yapabilecek mali desteğe erişmiş durumda. Habere göre gençler, bu paranın bir kısmıyla 24 Mart'ta yapılacak gösterinin masraflarını karşılayacak. Geri kalan paraysa silahlı saldırıların önlenmesi için uzun vadeli siyasi çabalara ayrılacak. Öğrencilerin kurduğu harekete ünlü aktör George Clooney'nin girişimleriyle bir grup avukat da tayin edildi. Öğrenciler, Washington'da düzenlenecek protesto için gereken izinlerin alınması amacıyla Kadın Yürüyüşü'nün düzenlenmesine de katkıda bulunan, popüler televizyon programı ”Ünlülerle Dans”ın yapımcısı Deena Katz'le temas kurdu. Habere göre öğrenciler, Washington'daki yürüyüşe katılanların sayısının bir milyonu aşacağını tahmin ediyor.