22 Haziran Amerikan Basınından Özetler

New York Times ise Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre hükümetin 20 bin göçmen çocuğu Amerika'daki dört askeri üste barındırmaya hazırlandığını bildiriyor. Gazete, bir Pentagon sözcüsünün Texas ve Arkansas eyaletlerindeki askeri üslerde 20 bin çocuğun barındırılmasının planlandığını söylediğini bildiriyor. Ancak habere göre yetkililer, Başkan Trump'ın bundan böyle ailelerin çocuklarından ayrılmayacaklarını bildiren kararnamesini nasıl uygulayacakları konusunda şaşkınlık yaşıyor. Beyaz Saray ve Savunma Bakanlığı, askeri üslere ailelerin de çocuklarıyla beraber yerleştirilip yerleştirilmeyeceği konusunda hiçbir ayrıntı vermedi. Kimi göçmenlik hakları savunucuları, kararın, Trump Yönetimi'nin nasıl uygulanacağı konusunda bir plan yapmadan büyük değişikliklere gitmesinin son örneği olduğunu söylüyor.

New York Times bugün ayrıca dün Texas'ta göçmen çocukların bulunduğu bir barınağa sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren First Lady Melania Turmp'ın Texas'a giderken üzerine giydiği ceketin yarattığı tartışmayla ilgili bir habere de yer veriyor. Gazete, Melania Trump'ın arkasında ”Gerçekten umurumda değil, ya senin?” yazan bir ceket giymesinin tepki çektiğini yazıyor. Habere göre Melania Trump'ın iletişim direktörü Stephanie Grisham, yaptığı açıklamada, ”Bu sadece bir ceket, arkasında gizli bir mesaj yok” dedi. New York Times yazarı Vanessa Friedman'a göre ise mesaj gizli değil, gayet açık. Ancak asıl mesele, bu mesajın kime yönelik olduğunu bulmak. Friedman, Melania Trump'ın herkes tarafından yakından takip edildiğini, bir first lady'nin giydiği herşeyin hiçbir zaman ”sadece bir kıyafet” olarak algılanmayacağını çok iyi bildiğini yazıyor. Friedman şöyle devam ediyor: ”First Lady'nin Texas'ta uçaktan inmeden ceketi çıkarması, ceketin arkasında yazan 'umurumda değil' mesajının kendilerini göçmenlik krizinin tam ortasında bulan ailelere yönelik olmadığının bir işareti olarak algılanabilir. Mesaj belki de eşinin yürüttüğü politikaları eleştirenlere yönelikti. Ya da herkese, çocukların ailelerinden ayrılması uygulamasının bir parçası olmadığını anlatmak istiyordu. Hatta belki de mesaj doğrudan Donald Trump'ı hedef alıyordu.”