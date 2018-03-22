22 Mart Amerikan Basınından Özetler

New York Times, 2004 yılında kurulduğundan bu yana karşılaştığı en büyük krizle başa çıkmaya çalışan Facebook CEO'su Mark Zuckerberg'ün Cambridge Analytica skandalıyla ilgili yaptığı açıklamaya ve Zuckerberg'le bu konuda yaptığı söyleşinin ayrıntılarına yer veriyor. Gazete, Zuckerberg'ün Facebook'un 50 milyon kullanıcısına ait verilerin amaç dışı kullanımının yarattığı tepkileri haklı bulduğunu yazıyor. Bunun ”çok ciddi bir karşılıklı güven meselesi” olduğunu söyleyen Zuckerberg, kullanıcılarının kişisel verilerinin bundan böyle çok daha sıkı şekilde korunacağı sözü de verdi. Habere göre Cambridge Üniversitesi profesörü Alexandr Kagan'ın, yarattığı kişilik testi uygulamasıyla 50 milyon Facebook kullanıcısının şahsi verilerini ele geçirip bunları siyasi veri firması Cambridge Analytica'yla paylaşması, Facebook'un üçüncü parti uygulamalarla olan bağını da tartışmaya açtı. Gazete, teknolojinin insanlık için iyi mi yoksa kötü mü olduğu tartışmalarının şiddetlendiği günümüzde kullanıcı mahremiyeti ve güvenliğiyle ilgili soru işaretlerinin, işi veri toplamak olan Facebook gibi teknoloji firmalarının geleceğini tehdit ettiği görüşünde. Öte yandan Facebook temsilcileri, Salı günü Cambridge Analytica yetkilileriyle bir araya geldiklerini ve Facebook'un veri firmasına getirdiği yasağın kaldırılmasını ele aldıklarını doğruladı. Zuckerberg ise Cambridge Analytica'ya yeniden Facebook'a giriş izni verilebileceği olasılığını bertaraf etmedi. Ancak Zuckerberg, Cambridge Analytica'yı önce kapsamlı bir araştırmaya tabi tutacaklarını kaydetti. Siyasi çevrelerin Facebook skandalına tepkisiyse çok sert oldu. Massachusetts ve New York eyaletleri başsavcıları konuya ilişkin soruşturma başlattıklarını duyurdu. Zuckerberg'ün Facebook'un topladığı verileri değerlendirme yöntemlerine ilişkin ifade vermeye çağıran Amerikalı ve İngiliz siyasetçilerin sayısıysa katlanarak artıyor.

Washington Post ise bugün birçok Amerikan gazetesinin ana sayfasında olduğu gibi Texas eyaletinin Austin kentindeki bombalı saldırıları düzenleyen Mark Anthony Conditt'in, polis sıkıştırdığı sırada aracındaki bombayı patlatarak ölmesiyle ilgili ayrıntıları aktarıyor. Habere göre polis, 23 yaşındaki Austinli saldırganın izini sürmek için cep telefonu iletişimi sağlayan baz istasyonlarından elde ettikleri verileri ve FedEx'in güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri kullandı. Yetkililer, Conditt'in bombalarından birini aracının içinde patlatmadan önce başka noktalara da bomba bırakmış olabileceği uyarısında bulunuyor. Gazete ayrıca saldırganın bir profiline de yer veriyor. Polisten yapılan açıklamaya göre Conditt'i saldırılara iten nedenin ardında, yaşadığı hayattan memnun olmaması yatıyor olabilir. Yetkililer, Conditt'in telefonundaki 25 dakikalık bir mesajı, ”hayatta büyük zorluklar çeken ve bu nedenle kendini köşeye sıkışmış hisseden genç bir adamın çığlığı” olarak niteliyor. 83 yaşındaki babaannesi Mary Conditt, torununun muhafazakar siyasi görüşlere sahip olduğunu, siyasi bir görüş bildirmeden önce uzun araştırmalar yaptığını, ancak daha önce hiçbir zaman şiddet eğilimi göstermediğini söylüyor. Evde eğitim gören ve düzenli olarak kiliseye giden Conditt'in bomba yapımında kullandığı malzemeleri yapı ve inşaat marketi Home Depot'dan aldığını bildiren polis, saldırganın internet arama tarihçelerinin ve internetteki diğer faaliyetlerinin de inceleneceğini bildirdi.