22 Mayıs Amerikan Basınından Özetler

New York Times, CIA'in yeni başkanı olarak Senato'nun onayını alan deneyimli casus Gina Haspel'in yemin ederek göreve başladığını yazıyor. Gazete, Trump'ın dünkü yemin töreninde Merkezi İstihbarat Dairesi CIA'i ”gezegenin en elit istihbarat uzmanlarından oluşan örgüt” şeklinde övdüğünü bildiriyor. Ancak habere göre kimi muhafazakarlar ve Trump yandaşları, CIA'in başına geçen ilk kadın olan Haspel'i, Trump'a karşı, kendi deyimiyle ”cadı avı” başlatan ”derin devlet”in bir parçası olmakla suçluyor. Trump yandaşları, gerek kendi içlerinde, gerekse kamuoyunun önünde Haspel'ın Başkan'a sadık kalıp kalmayacağını sorguluyor, hatta istihbarat çevrelerinin Trump'ı Rusya'yla ilişkilendirme çabaları hakkında Haspel'in neler bildiğinin araştırılması gerektiğini öne sürüyor. Gazete, FBI'in Trump'ın başkanlık kampanyasının Rusya'yla ilişkileri hakkında kimliği gizli tutulan bir muhbir aracılığıyla İngiltere'de bilgi toplaması meselesinin Haspel'ı da kapsama alanı altına aldığını bildiriyor. Bunun nedeni, Haspel'ın bu faaliyetler yürütüldüğü sırada Londra'da CIA'in büro şefi olması. Gazete, Haspel'in FBI'in Trump hakkındaki faaliyetleriyle ilgili ne düzeyde bilgi sahibi olduğunun bilinmediğini yazıyor, ancak Londra gibi büyük bir kentte büro şefi olan bir yetkilinin sorumlu olduğu bölgede yürütülen istihbarat faaliyetlerinden haberdar edilmesinin standart uygulama olacağının altını çiziyor.

New York Times bugün ayrıca Trump Yönetimi içindeki bazı çekişmelerin Çin'le yürütülen ticaret müzakerelerinden zaferle çıkma olasılığını zora soktuğunu yazıyor. Gazete, Maliye Bakanı Steven Mnuchin'in Amerika'nın Çin'e gümrük tarifesi uygulama planını askıya alabileceği şeklindeki açıklamasının birkaç saat sonra ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer'ın uygulamanın devreye gireceğini söylemesiyle çeliştiğini hatırlatıyor. Habere göre bir başka çelişkiyse Trump'ın baş ekonomi danışmanı Larry Kudlow'un Çin'in Amerika'yla olan ticaret açığının 200 milyar dolarını kapatma önerisinde bulunduğunu söylemesi ancak iki gün sonra bu rakamın sadece genel bir tahmin olduğunu belirtmesi. Gazete, tüm bu çelişkilerin, Çin'in son derece geniş bir nüfuz alanına sahip olduğu Kuzey Kore ve Amerika arasında önümüzdeki ay yapılması planlanan zirvenin pürüzsüz geçmesi olasılığını da zora soktuğu yorumu yapıyor. Kimi çevrelere göreyse Çin, Beyaz Saray içinde yaşanan görüş ayrılıklarının farkında. Bu da Çin'in elinde ticaret konusunda Amerika'ya karşı kullanacağı güçlü kozlar olduğu anlamına gelebilir.