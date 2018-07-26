22 yıldır Amazonlarda tek başına

Adamın kabilesinin son üyesi olduğu tahmin ediliyor.Brezilya'da, Amazon ormanlarında yaşayan son yerli olduğu tahmin edilen bir adamın görüntüleri yayınlandı. Adı, hangi kabileden olduğu ve hangi dili konuştuğu bilinmeyen adamın 22 yıldır Amazon ormanlarında dış dünyadan tamamen kopmuş bir şekilde tek başına yaşadığı belirtildi.

Brezilya'da yerli halkları korumak üzere çalışan FUNAI Vakfı tarafından yayınlanan görüntülerde, tek başına ağaç keserken bir adam görünüyor. Vakıf bir yerlinin ilk kez bu kadar yakından görüntülenebildiğini belirtti. 2011 yılına ait olduğu belirtilen görüntülerdeki adamın hayatta olduğuna dair en son Mayıs ayında izlere rastlandığı bilgisi verildi.

Amazon ormanlarında yaşayan ve son kabile üyesi olduğu tahmin edilen adam, ilk insanların yaşadığı şartlar altında yaşıyor. Vakfın görüntüler sonrası yayınlanan açıklamasına göre, yerli adama ait sadece ormanda yüzünün görünmediği ve arkadan çekilmiş bir görüntüsü bulunuyor. Görüntünün 1990 yılında çekilen bir belgeselde tesadüfen tespit edildiği belirtildi.