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23 İngiliz Diplomatı Sınır Dışı Eden Rusya'ya Theresa May'den Mesaj

17.03.2018 21:21 | Son Güncelleme

İngiltere Başbakanı Theresa May, Rusya’nın 23 İngiliz diplomatı sınır dışı edeceğini açıklamasının ardından, ülkesinin bundan sonraki adımlarına en kısa zamanda karar vereceğini söyledi

23 İngiliz Diplomatı Sınır Dışı Eden Rusya'ya Theresa May'den Mesaj

İngiltere Başbakanı Theresa May, Rusya’nın 23 İngiliz diplomatı sınır dışı edeceğini açıklamasının ardından, ülkesinin bundan sonraki eylemlerine en kısa zamanda karar vereceğini söyledi.

Londra’da Muhafazakar Parti’nin bahar forumunda konuşan May, “İngiliz topraklarında Rus hükümetinden vatandaşlarımızın ya da başkalarının hayatlarının tehdit edilmesine asla müsamaha göstermeyeceğiz. Dünyanın dört bir yanındaki dostlarımız ve müttefiklerimizden aldığımız güçlü destekten memnunuz” dedi.

Rusya’nın hamlesi, İngiltere’nin hafta içinde 23 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı sonrası misilleme olarak geldi. İngiltere, Rusya’yı iki hafta önce Salisbury’de eski ajan Sergei Skripal ve kızının sinir gazıyla zehirlenmesinden sorumlu tutuyor. İngiliz yetkililer, saldırıda kullanılan Novichok olarak bilinen gazın, Sovyetler Birliği’nce geliştirildiğini ve Rusya’nın elinde olduğunu söylüyor.

Rusya ise temelsiz suçlamalarda bulunan İngiltere’nin provokatif eylemlerine yanıt verdiklerini kaydetti. İngiliz Büyükelçisi Laurie Bristow’u Dışişleri Bakanlığı’na çağıran Rusya daha sonra bir açıklama yayınladı. Açıklamada,İngiliz diplomatların istenmeyen kişi ilan edildikleri ve bir hafta içinde sınır dışı edilecekleri yer aldı.

Rusya ayrıca, kültürel ilişkiler ve dil eğitimi gibi fırsatlar sunan British Council’in ülkedeki faaliyetlerini durdurma kararı aldı. İngiltere’nin St. Petersburg’da açmayı planladığı konsolosluğun izni de geri çekildi.

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