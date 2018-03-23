23 Mart Amerikan Basınıdan Özetler

Amerikan basını, Başkan Trump'ın Orgeneral H.R. McMaster'ı Ulusal Güvenlik Danışmanı görevinden alıp yerine dış politikanın birçok alanında son derece sert tavır takınmasıyla bilinen Amerika'nın Birlemiş Milletler eski büyükelçisi John Bolton'u getirmesiyle ilgili gelişmelere geniş yer ayırıyor. New York Times, Trump'ın 14 aylık başkanlığı boyunca üçüncü kez Ulusal Güvenlik Danışmanı değişikliğine gittiğini bildiriyor. Gazete, Bolton'un Trump Yönetimi'ne katılmasıyla birlikte yakın tarihin en muhafazakar, en şahin tutumlu ulusal güvenlik ekibini oluşturduğunun altını çiziyor. Bir bakıma beklenen ancak aniden oluşan bu gelişme, Trump'ın İran ve Kuzey Kore'yle ilgili zorlukların baş gösterdiği bir dönemde Amerikan dış politikasına daha yüzleşmeci ve çatışmacı bir yaklaşım kazandırdığı anlamına geliyor. Trump'ın Dışişleri Bakanlığı'na Rex Tillerson'un yerine CIA eski başkanı olan ve Cumhuriyetçi Parti'nin Çay Partisi kanadına mensup olmasıyla bilinen Mike Pompeo'yu ataması da bu yaklaşımın işaretlerinden biriydi. George W. Bush'un başkanlığı sırasında da görev yapan John Bolton, İran ve Kuzey Kore'ye askeri müdahaleden yana tavır koymasıyla tanınıyor. Beyaz Saray yetkililerine göre Trump, Mayıs ayı sonunda Kuzey Kore lideri Kim John Un'la görüşmeden önce ulusal güvenlik ekibini netleştirmek istiyordu. 9 Nisan'da görevi H.R. McMaster'dan devralacak olan Bolton'un dış siyaset meselelerini ele almak üzere Trump'la düzenli olarak bir araya geldiği biliniyor. Bolton, başından beri Trump kabinesinde yer almak istemesi ve bu olasılığın şimdiye kadar birkaç kez gündeme gelmesine rağmen Trump, pos bıyığını beğenmediği için Bolton'u şimdiye kadar saf dışı bırakılmıştı.

New York Times, bugünkü başyazısını da Bolton'un Ulusal Güvenlik Danışmanlığı'na atanmasına ayırmış. Gazete, ”Evet, John Bolton Gerçekten de Tehlikeli” başlıklı yazıda, Amerika'yı savaşa sürükleme olasılığı Bolton'dan daha yüksek birinin kolay kolay bulunamayacağını kaydediyor. Başyazı şöyle devam ediyor: ”Bolton'un Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak atanması, Trump'ın şimdiye kadar aldığı en kaygı uyandırıcı karar. Bolton'un en iyi özelliğini, düşündüğünü söylemesi. En kötü özelliğiyse düşündükleri. Bolton, uluslararası hukuku, anlaşmaları ve eski başkanların verdiği taahhütleri hiçe sayar tavrıyla Amerika'nın uluslararası arenada canının istediği gibi at koşturmasından yana olan biri. Nükleer silah tehdidini bertaraf etmek için Kuzey Kore'ye saldırmak, İran'la yapılan nükleer anlaşmayı yırtıp atmak istiyor, Birleşmiş Milletler gibi kurumları ve diplomasiyi değil, tek taraflı çözümleri savunuyor. Bürokrasi savaşlarını kazanmak ve kendisine karşı çıkan insanları bir kalemde silip atmak için acımazsız oyunlar oynamasıyla biliniyor. Özellikle Kuzey Kore'le son derece hassas bir dönemece girdiğimiz bir anda Bolton'u ekibe katmak, çok kötü bir karar, çünkü Bolton, Kuzey Kore'yle masaya oturmanın hiçbir anlam ve değeri olmadığını düşünüyor. Bolton'un Amerika'yı müttefiklerinden ve dünyanın geri kalanından çok daha hızlı bir biçimde tecrit edeceğine hiç şüphe yok. Ulusal güvenlik danışmanlarının atamaları Kongre onayı gerektirmiyor. Ancak ülkenin savaşa girmesi söz konusu olursa Kongre, Anayasa'nın gerektirdiği gibi sesini çıkarmalı ve sorumluluklarını hatırlamalı.”