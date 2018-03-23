23 Mart Cuma Gününden Fotoğraflar

TSK'dan flaş açıklama: Afrin şehitlerinin naaşlarına ulaşıldı
Acil servise akın ettiler! Onlarca öğrenci hastaneye kaldırıldı
12 gündür aranıyordu! Cesedi bakın nerede bulundu
Yunanistan Başbakanı Çipras: Ege'de sıcak temas yaratan kendi ayağına kurşun sıkar
Son dakika! Afganistan'da bombalı saldırı: 15 ölü, 50 yaralı
İlginç olay! Kedi hayvan barınağına girdi, 14 koyun öldü
ABD arşivinden çıkan Türkiye
Son dakika! Erdoğan: Sırada İdlib ve Menbiç var
AK Partili isim ihraç ediliyor!
Lotodan büyük ikramiye kazanan kadın: 'Milyoner olmanın stresi altında eziliyorum'
WhatsApp'ın girmediği cep kalmayacak!
Okuyucu Yorumları 0 yorum