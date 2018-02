23 Şubat Amerikan Basınından Özetler

Amerikan basını, geçen haftaki silahlı lise saldırısından bu yana aktardığı silah kontrolu tartışmalarına bugün de yer ayırmaya devam ediyor.

New York Times, Başkan Trump’ın okullarda güvenliği arttırmak için öğretmenleri silahlandırma şeklindeki öneriye adeta dört elle sarıldığını yazıyor. Gazete, okullarda görev yapan öğretmen ve diğer personelin yüzde 10 ila 40’ının silah kullanma becerisine sahip olduğunu iddia eden Trump’ın silahlı öğretmenlere ikramiye verilmesi önerisinde de bulunduğunu bildiriyor. Habere göre Trump ayrıca öğretmenlere silah ve atış eğitimi vermek için federal bütçeden ödenek ayıracağını da söylüyor. Ulusal Silah Birliği NRA’in de desteklediği öneri, New York Times’ın bugünkü başyazısının da konusu. Başkan Trump’ın, Ulusal Silah Birliği Başkanı Wayne LaPierre’in “Silahlı kötüleri durdurmak silahlı iyilere düşer” şeklindeki sözlerini benimsediğini yazan gazetenin Trump’ın son girişimine yanıtı “Bırakın Öğretmenler Sadece Ders Versin” başlıklı yazı oldu. Yazı şöyle devam ediyor: “Amerika’da üç buçuk milyon ilkokul, ortaokul ve lise öğretmeni var. Trump’ın önerdiği gibi bunların yüzde 20’sinin silahlandırılması, 700 bin öğretmenin belinde silah taşıması anlamına gelir. Bu sayı, Amerika’nın silahlı kuvvetlerinde aktif olarak görev yapanların yarısı. Ayrıca toplu katliam yapan saldırganların çoğu zaten ya kendileri de ölmek istiyor ya da ölümü göze alıyorlar. Trump’ın bu saldırganları durdurmak için getirdiği öneri, bu gerçek karşısında son derece gülünç. İşin bir başka yönü, öğretmenlerin de insan olduğunu unutmamak. Stres ve korkunun hakim olduğu bir ortamda öğretmenlerin saldırgana silahlarıyla müdahale etmesini beklemek, daha fazla can kaybına yol açmak anlamına gelebilir. Örneğin New York Polis Teşkilatı verilerine göre son derece sıkı atış eğitimi alan polislerin bile çatışma anında hedef tutturma oranı üçte bir. Korku içindeki silahlı bir öğretmenin silahlı saldırganı vurmaya çalışırken kalabalık okul koridorları ya da dersliklerde yanlışlıkla kendi öğrencilerini vurduğunu düşünmek hiç de zor değil.”