24 Haziran: Almanya'da sandıklar güvende mi?

Almanya’da oy verme işlemleri ve oyların Türkiye’ye gönderilme sürecinde sandık güvenliğinin nasıl sağlandığını araştırdık.Türkiye'de 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri öncesinde aralarında Almanya'nın da bulunduğu bazı yurtdışı temsilciliklerde ve gümrük kapılarında oy verme işlemleri 7 Haziran Perşembe günü başlıyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararına göre 60 ülkedeki toplam 123 temsilcilikte sandık kuruluyor.

Yaklaşık 1 milyon 445 bin seçmenin bulunduğu Almanya, kurulan sandık sayısının en yüksek olduğu ülke. Almanya'nın 13 kentinde toplam 100'ün üzerindeki sandıkta seçmenler oy kullanabilecek. Almanya'da, Berlin, Stuttgart, Frankfurt, Düsseldorf, Köln, Essen, Münster, Hannover, Karlsruhe, Hamburg, Münih, Nürnberg ve Mainz'de kurulacak sandıklarda oy verme işlemleri 19 Haziran akşamı sona erecek.

Yaklaşık 140 bin seçmenin bulunduğu Berlin'de, başkonsolosluk binasının arka bahçesinde kurulan konteynerlerde açılan sandıklarda oy kullanılacak. Türkiye'nin Berlin Başkonsolosu Mustafa Çelik'in verdiği bilgilere göre, oy verme işlemleri süresince sandıklarda YSK tarafından belirlenen iki memurun dışında üç partinin temsilcisi görev yapacak. Son yapılan genel seçimlerde en çok oyu alan AKP, CHP ve MHP'nin sandıklarda görevli bulundurmaya hakkı bulunuyor. Diğer partilerin ise sadece müşahit bulundurmasına izin veriliyor. Parti sandık kurul görevlileri ile müşahitlerin en önemi görevi, oy verme işlemlerinin başından sonuna kadar takip etmek, usulsüzlük olması durumunda müdahalede bulunmak.