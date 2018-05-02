24 Haziran Anayasa Mahkemesi Gündeminde

Anayasa Mahkemesi, CHP'nin başvurusu nedeniyle 24 Haziran Genel Seçimleri ile Cumhurbaşkanlığı Seçimi için seçim mevzuatında AKP-MHP'nin gerçekleştirdiği değişikliklerin anayasaya aykırı olup olmadığına karar verecek.

CHP, 7102 sayılı “Seçimlerin Temel Hükümleri Seçmen Kütükleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un bazı hükümleri hakkında iptal edilmesi ve yürürlüğün durdurulması talebiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuştu.

Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu, CHP'nin başvurusu dosyası üzerinde ilk incelemesini gerçekleştirdi. AYM Genel Kurulu’nun toplantısında CHP'nin başvurusu usul yönünden ele alındı ve başvuruda eksiklik, yanlışlık olmadığına karar verildi. Şimdi AYM, seçim tarihi 24 Haziran olduğu için gelecek haftaki toplantısında CHP'nin başvurusunu esastan değerlendirecek ve kararını kamuoyuna ilan edecek.

Ana muhalefet partisi CHP, “seçim ittifakı” olarak adlandırılan seçim mevzuatında yapılan değişikliklere anayasanın “eşitlik ilkesine aykırılık” ve “temsilde adaletsizlik” ilkelerine aykırılık oluşturduğu gerekçesiyle itiraz etmişti. CHP’nin, AYM’den iptalini ve yürütmesinin durdurulmasını istediği hükümler şöyle: