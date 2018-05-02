24 Haziran Anayasa Mahkemesi Gündeminde

Anayasa Mahkemesi, CHP'nin başvurusu nedeniyle 24 Haziran Genel Seçimleri ile Cumhurbaşkanlığı Seçimi için seçim mevzuatında AKP-MHP'nin gerçekleştirdiği değişikliklerin anayasaya aykırı olup olmadığına karar verecek.
CHP, 7102 sayılı “Seçimlerin Temel Hükümleri Seçmen Kütükleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un bazı hükümleri hakkında iptal edilmesi ve yürürlüğün durdurulması talebiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuştu.
Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu, CHP'nin başvurusu dosyası üzerinde ilk incelemesini gerçekleştirdi. AYM Genel Kurulu’nun toplantısında CHP'nin başvurusu usul yönünden ele alındı ve başvuruda eksiklik, yanlışlık olmadığına karar verildi. Şimdi AYM, seçim tarihi 24 Haziran olduğu için gelecek haftaki toplantısında CHP'nin başvurusunu esastan değerlendirecek ve kararını kamuoyuna ilan edecek.
Ana muhalefet partisi CHP, “seçim ittifakı” olarak adlandırılan seçim mevzuatında yapılan değişikliklere anayasanın “eşitlik ilkesine aykırılık” ve “temsilde adaletsizlik” ilkelerine aykırılık oluşturduğu gerekçesiyle itiraz etmişti. CHP’nin, AYM’den iptalini ve yürütmesinin durdurulmasını istediği hükümler şöyle:
-Aynı binada ikamet eden seçmenler, 24 Haziran sürecine değin aynı sandıkta oy kullanıyordu. Ancak yapılan değişiklikle bina komşusu seçmenlerin, aynı seçim bölgesinde kalmaları şartıyla farklı sandık bölgelerinde oy kullanabilmesi.
-Vali veya il seçim kurulu başkanı eğer talepte bulunursa sandıkların güvenlik gibi gerekçeyle başka yerleşim bölgesine taşınabilmesi. Eskiden sandık birleştirmelerinde 5 kilometre mesafe içerisinde olması şartı bulunuyordu. Ya da vali veya il seçim kurulu başkanı talebiyle sağlık koşulları uygun olmayan seçmenler gibi gerekçelerle seyyar sandık uygulaması yapılabilmesi.
-Sandık kurulu başkanı ve üyelikleri hakkında yapılan değişiklikler.
-Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve Genel Seçimler için hazırlanmış oy pusulalarının aynı zarfa konulması.
-İl veya ilçe seçim kurullarınca sandık çevresinin yeniden tanımlanması.
-Seçmenlere tanınan kolluk gücü çağırma yetkisi.
-Sandık mührü bulunmayan zarf ve pusulaların geçerli sayılması.
Yurtdışı seçmenler meselesi de AYM’de
Bu arada Vatan Partisi de, Cumhurbaşkanı adaylığı başvurusunda 100 bin vatandaş imzası şartında yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar tarafından nasıl imza verileceğini düzenleyen Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararını Anayasa Mahkemesi’ne taşıdı.
Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Avukat Mehmet Cengiz, AYM’ye başvurduktan sonra YSK’ye geldi ve basın açıklaması yaptı. Cengiz, AYM’ye yaptıkları başvurudan YSK’yı da bilgilendirdiklerini belirterek, Cumhurbaşkanı adaylığı için 4-9 Mayıs tarihlerinde toplanması gerekli 100 bin seçmen imzası konusunda yurtdışı seçmenler açısından fiilen engelleme yapıldığını söyledi. YSK’nın kararında yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin, adaylık teklifi için Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu’na bizzat başvurmaları gerektiğini kararlaştırdığını anımsatan Cengiz, Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu’nun ise Ankara’da bulunduğunu ve dolayısıyla yurtdışındaki seçmenlerce buraya bizzat başvuru yapılamayacağını aktardı. YSK’nın bu kararıyla açıkça anayasadaki seçme ve seçilme hakkını ihlal ettiğini belirten Cengiz, "Bu, yurt dışındaki seçmenlerin cumhurbaşkanı adayı göstermesi hakkının gasp edilmesi demektir" dedi. Cengiz, bu nedenle AYM’ye Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve bir yurt dışı seçmen adına bireysel başvuruda bulunduklarını açıkladı.
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