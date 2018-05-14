24 Haziran erken seçimi: Sivas seçmeni Temel Karamollaoğlu'nu nasıl karşıladı?

Öte yandan Karamollaoğlu'nun mitingi için şehir merkezini dolduran kalabalık aynı fikri paylaşmıyor; Milli Görüş Hareketi'nin Türkiye'deki 'tek temsilcisinin' Saadet Partisi ve Karamollaoğlu olduğunu savunuyor.

Bundan önce AKP ya da MHP destekçisi olmuş, 24 Haziran'da da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceğini söyleyen seçmenler, Karamollaoğlu'nu Necmettin Erbakan'ın izinden gitmemekle ve Milli Görüş Hareketi'ne ihanet etmekle suçluyor.

24 Haziran seçimlerinde Cumhur İttifakı'nı destekleyeceğini ifade eden seçmenler, Karamollaoğlu'nun Sivas'a gelişinden rahatsızlık duyduğunu belirtiyor ve konuşmalarında açıkça Saadet Partisi'nin CHP ve İYİ Parti'yle kurduğu ittifakın rahatsızlığı hissediliyor.

Kentin bir yanına Karamollaoğlu'na destek vermek için Hükümet Meydanı'nı dolduran binlerce kişinin coşkusu, diğer yanına Cumhur İttifakı'nı destekleyen seçmenlerin Karamollaoğlu'na duyduğu öfke hakimdi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, Pazar günü ilk mitingini iki dönem Refah Partisi'nden Belediye Başkanlığı yaptığı Sivas'ta gerçekleştirdi.

Mahmut ise bu söz üzerine geri dönüyor ve "Ne korkacağım? Buraya gelen hiçbir belediye başkanı bir şey yapmadı, AKP'li milletvekilleri de hiçbir işe yaramıyor" diye cevap veriyor.

Hakkı, sözlerini bitirince kahvehaneden ayrılmaya yeltenen Mahmut'un arkasından, "Korktu işte, gidiyor" diye sesleniyor.

"Sivas'a 16 senedir ne yaptılar, hangi çiviyi çaktılar? İstediği yere imar veriyor, yandaşlarına peşkeş çekiyorlar. Sivas'ı köye çevirdiler. Gidişattan hiç memnun değilim, artık AK Partiye oy vermeyeceğim."

Çay ocağında sohbet ettiğimiz Mahmut, tam da bu sebeple 24 Haziran seçimlerinde 'artık AKP'ye oy vermeyeceğini' söylüyor:

Kentte mevcut belediye hizmetlerine karşı duyulan rahatsızlık dikkat çekiyor. Üç dönemdir AKP'den Belediye Başkanı seçilen Sami Aydın'ı eleştirenler arasında AKP'li seçmenler de yer alıyor.

Şehir merkezindeki bir çay ocağında sohbet ettiğimiz vatandaşlardan Hakkı, Sivas Katliamını kastederek, "Temel Karamollaoğlu Sivas'a kazık attı, şimdi geldi tekrar benden oy istiyor. Neden vereyim? Sivas'ı bir daha birbirine kırdıracak" diyor.

İkili arasında kısa süre yaşanan gerginliğin ardından 13 yıllık AKP seçmeni olduğunu söyleyen Naci, "Ben de bu sefer AKP'ye oy vermeyeceğim" diyerek söze giriyor:

"Erdoğan Türkiye'ye sadece kendisi hakim olsun istiyor ama ben diktatörlük istemiyorum. Zaten referandumda Hayır oyu vermediğime de pişman oldum."

"Ayakkabı kutularından çıkanları yargılasaydı, o zaman Ak Partili olduğumu bilirdim. Neden yargılanmadılar? Çünkü bir ucu kendisine dokunuyordu, kendisi de o hırsızların içindeydi."

"FETÖ diyorlar, kandırıldık diyorlar. Peki bu zamana kadar Fethullah'la kim danışıklı dövüş ilerledi?"

Naci, bu koşullarda hiçbir partiye oy veremeyeceğini söyleyerek kahvehaneden çıkıyor. Arkasından bir müşterinin, "Cenab-ı Allah senin aklını almış, dua et canını da alsın" sesi duyuluyor.

'AKP, toplumun başörtülü kadınlara bakışını değiştirdi'

Çocukluğundan bu yana Sivas'ta esnaflık yapan Erdem Tirit, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı dünyanın İslam lideri olarak gördüğünü söylüyor:

"Erdoğan, Sultan Abdulhamit Han'ın projelerini gerçekleştirmiş bir insan; Marmaray olsun, Kanal İstanbul projesi olsun. Haçlılar üçüncü havalimanı açılsın istemiyor. Neden? Çünkü Almanya'nın geçim kaynağı yüzde 50 hava ulaşımıdır. Ama Erdoğan havalimanını yapmakta diretti, milletin çıkarlarını düşündü."