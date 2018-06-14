24 Haziran İçin Sandık Nöbeti Çağrısı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçim gününe 10 gün kala Türkiye genelinde kurulacak sandık sayısını henüz ilan etmemişken; sandık başında nöbet tutulması için siyasi partiler, sivil toplum örgütleri ve sanatçılar seçmene çağrıda bulunuyor. Geçen yılki anayasa değişikliği referandumunda “Evet” ve “Hayır” oyları arasında çok az fark olması nedeniyle “sandık güvenliği” tartışması şimdiki seçim sürecini de etkiliyor. Son olarak sanatçılar tarafından hazırlanan kısa video aracılığıyla “Sandık Peşine” denilerek seçmenlere oy kullandıktan sonra oy sayım sürecini denetleme çağrısı yapıldı. Tilbe Saran, Gülriz Sururi, Ayşen Gruda, Berna Laçin, Mert Fırat, Fırat Danış, Deniz Çakır, Gülriz Sururi, Ayşen Gruda, Ayşenil Şamlıoğlu, Taner Rumeli, Özge Borak ve Melis Birkan gibi sanatçılar, “Sandık Ötesi Girişimi” için “Gündüz sandık başına, akşam sandık peşine” mesajını verdi. Kısa videoda, “Hadi bakalım, 24 Haziran’da hep birlikte sandık başına, müşahit olmaya. Oylar sayılırken sandık başına. Seçim güvenliği? O iş bende, sende, hepimizde. Bence seçme şansını kullan” ifadeleri kullanıldı.

Sandık Ötesi Girişimi'nden yapılan açıklamada ise, "Yurttaş Girişimi, Demokrasi İçin Birlik, Hak ve Adalet Platformu ve Diyalog Grubu olarak 24 Haziran seçimine sayılı gün kala, hepinizin katkısıyla kamuoyuna seçim mesajlarımızı vermek istiyoruz. Eşitsiz seçim ortamına rağmen Türkiye'nin bu kader seçiminden zaferle çıkacağına inanıyoruz. Adil bir seçim için sandık güvenliğine de vurgu yapacağımız kampanyamıza desteğinizi bekliyoruz. Hepimizin eşit yurttaşlar olarak oy kullanacağı, hiç kimsenin temsil hakkının engellenmediği demokratik bir seçim isteğini birlikte haykıralım” denildi. Seçim güvenliği ve müşahitlik için diğer sivil toplum örgütleri de çağrılarını sürdürüyor. Bu örgütlerden bazıları platform çatıları altında birlikte de hareket ediyor. Sandık örgütlenmelerinden bazılarını şöyle: Oy ve Ötesi Oy ve Ötesi Derneği, 2015 yılında 7 Haziran ve 1 Kasım genel seçimlerindeki rolü ve sonrasında hazırladığı raporlarıyla kamuoyunda yakından takip ediliyor. Oy ve Ötesi Derneği, geçen yıl, 16 Nisan’daki anayasa değişikliği halk oylamasında kısmen geri adım atmasıyla dikkat çekmişti. Halk oylamasında http://sandik.oyveotesi.org/kayitoldernek organizasyonuyla müşahitlik (sandık gözetmenliği) yapılmayacağını duyurmuş ve bu durum önceki seçim süreçlerinde sandıklarda yaşanan olumsuzlukları ortaya koyduğu için iktidarın hedefinde olduğu iddialarını gündeme getirmişti. Ancak Oy ve Ötesi, sandığa en yüksek oranda seçmen katılımını amaçladığını ve bunun için çalışacağını duyurduğu 16 Nisan halk oylamasının ardından seçim sürecine ilişkin kapsamlı eleştirel raporunu kamuoyuna sunmuştu.

Şimdi Oy ve Ötesi, “Millet İttifakı”nı oluşturan muhalefet partileri, HDP ve bazı sivil toplum örgütlerince desteklenen “Adil Seçim Platformu”na da çekince koydu. “Bütün siyasi partilere eşit mesafeliyiz” ilkesi nedeniyle bağımsız hareket etme kararı aldığı kaydedilen Oy ve Ötesi, seçim günü sandıklarda gözetmenlik yapılması için kendi örgütlenmesini kurmaya devam ediyor. Oy ve Ötesi’nin http://sandik.oyveotesi.org/kayitol adresinden müşahitlik başvurusu yapılabiliyor. Adil Seçim Platformu Adil Seçim Platformu, Ankara merkezli şekilde “Millet İttifakı” üyesi CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi’nin (SP) yanı sıra HDP, Emek Partisi ve sivil toplum kuruluşlarınca kuruldu. Platformda siyasi partilerin yanı sıra DİSK, KESK, Atatürkçü Düşünce Derneği, Demokrasi İçin Birlik, Sandık Gücü, Sensiz Olmaz, Seçim Süreci Meclisleri, Memleket Biziz, Birleşik Haziran Hareketi, Oyum Güvende, Hak ve Adalet, Hürriyet Hareketi yer alıyor. Platform, seçmenlere “Sen Bir Kahramansın” sloganıyla sandık nöbetine katılma çağrısı yapılıyor. Türkiye genelindeki sandık başlarında görev yapacak gözetmenlerden seçim günü cep telefonları için hazırlanan “Adil Seçim” adlı uygulamayla ıslak imzalı sandık oy sayımı sonuç tutanakları fotoğraflamaları ve sisteme yüklemeleri talep edilecek. Bu tutanaklar, YSK’nın verileriyle karşılaştırılacak ve YSK bünyesindeki SEÇSİS’e sonuçları farklı şekilde girildiği tespit edilen sandıklar için itirazlar yapılacak.

İnce: “Tuvalete gitmeyin, ıslak imzalı tutanağı alın” Bu arada siyasi partiler ve adayları da seçmenlerden sağlıklı seçim sonuçları elde edilebilmesi için yardım talebinde bulunuyor. CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Youtube kanalında yayımladığı videosunda, sandık görevlilerine seslendi. İnce, “Türkiye’de emek harcayan hepimizin emekleri, alın teri sandık görevlilerine emanet. Parti’nin, Cumhuriyet’in ve çocuklarımızın geleceği sizin çalışmanıza bağlı. Akıttığımız terleri son noktada siz koruyacaksınız. Ben size güveniyorum. Bu işi çok iyi yapacağınızdan hiç kuşkum yok. YSK’yı bana bırakın siz. Ama sandıklara mutlaka sahip çıkın. Tuvalete gitmeyin, acıkmayın. Islak imzalı tutanağı mutlaka alın. Bunu yapacağınıza inanıyorum” dedi. İnce, ayrıca bugün de sanatçılarca hazırlanan video ile birlikte Twitter hesabında, “24 Haziran’da vatandaşlarımız barışan, büyüyen, adil bölüşen, huzurlu ve mutlu Türkiye için bir mühür vuracak ve Türkiye değişecek, güzelleşecek. 24 Haziran günü hepinizi gündüz sandık başına oy vermeye, akşam sandık peşine oylarımıza sahip çıkmaya çağırıyorum” mesajını paylaştı.