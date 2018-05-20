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24 Haziran Oy pusulası Sıralaması Belirlendi

20.05.2018 19:31 | Son Güncelleme

Türkiye’de 24 Haziran'da yapılacak 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde ittifaklar ve siyasi partilerin oy pusulasındaki yerleri kura çekimiyle tespit edildi

24 Haziran Oy pusulası Sıralaması Belirlendi

Türkiye’de 24 Haziran'da yapılacak 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde ittifaklar ve siyasi partilerin oy pusulasındaki yerleri kura çekimiyle tespit edildi.

Yüksek Seçim Kurulu'nda (YSK) yapılan kura çekiminde, soldan sağa doğru oy pusulasında, AKP ve MHP'den oluşan “Cumhur İttifakı” en başta, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi'nden oluşan "Millet İttifakı" ise en sonda yer alacak.

YSK, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ilettiği belgeler uyarınca 24 Haziran Genel Seçimleri’ne 11 siyasi partinin katılabileceğini ilan etmişti. Ancak “Cumhur İttifakı”nı destekleyeceğini açıklayan Büyük Birlik Partisi (BBP) ve “Millet Ittifakı"na katkı vereceğini duyuran Demokrat Parti (DP), 24 Haziran’daki seçime parti olarak katılmama kararı aldı. Bu nedenle YSK’da 9 siyasi parti arasında kura çekimi yapıldı. Buna göre; soldan sağa doğru siyasi partiler oy pusulasında şöyle sıralanacak:

1.sıra: AKP

2.sıra: MHP

3.sıra: Hür Dava Partisi (HÜDA PAR)

4.sıra: Vatan Partisi

5.sıra: Halkların Demokrat Partisi (HDP)

6.sıra: Bağımsız Türkiye Partisi (BTP)

7.sıra: CHP

8.sıra: Saadet Partisi

9.sıra: İYİ Parti

YSK Başkanı Güven, yurt içinde 56 milyon 329 bin 38 ve yurt dışında ise 3 milyon 47 bin 409 olmak üzere toplam 59 milyon 376 bin 447 seçmen olduğunu da bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı Seçimi için kura çekimi ise daha önce yapılmıştı. Buna göre bu pusulada birinci sırada CHP adayı Muharrem İnce, ikinci sırada İYİ Parti adayı Meral Akşener, üçüncü sırada AK Parti adayı Recep Tayyip Erdoğan, dördüncü sırada HDP adayı Selahattin Demirtaş, beşinci sırada Saadet Partisi adayı Temel Karamollaoğlu, altıncı sırada da Vatan Partisi adayı Doğu Perinçek yer alacak. Bu oy pusulasında partilerin logoları ve yaptıkları ittifakların ünvanları olmayacak.

İkinci oy pusulasında ise milletvekili seçimi için ittifaklar ve siyasi partiler olacak.

Seçmenler, hem cumhurbaşkanına hem milletvekillerine yönelik tercihte bulundukları iki ayrı oy pusulasını aynı zarfa koyarak sandığa attıktan sonra oy verme işlemini tamamlayacak.

Pazartesi vekil adayları listelerinde son gün

Bu arada Pazartesi günü milletvekili aday listelerinin YSK'ya teslim edilmesi için son gün. Siyasi parti genel merkezleri, seçime katılacakları, seçim çevrelerine ait milletvekili aday listelerini en geç Pazartesi günü saat 17.00'ye kadar YSK’ya verecek.

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