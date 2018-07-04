24 Haziran Seçim Sonuçları Kesinleşti 

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 24 Haziran'da yapılan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinin kesin sonuçlarını kamuoyuna duyurdu.

YSK Başkanı Sadi Güven, Türkiye'nin 13'ncü cumhurbaşkanı olarak Recep Tayyip Erdoğan'ın seçildiğine dair mazbatayı hazırladıklarını açıkladı.

Güven'in paylaştığı kesin sonuçlara göre, cumhurbaşkanlığı seçiminde 50 milyon 068 bin 627 oy geçerli sayıldı. Oylara göre dağılım şöyle oldu:

AKP adayı Recep Tayyip Erdoğan: 26 milyon 330 bin 823 oy - yüzde 52,59

CHP adayı Muharrem İnce: 15 milyon 340 bin 321 oy - yüzde 30,64

HDP adayı Selahattin Demirtaş: 4 milyon 205 bin 974 oy - yüzde 8,40

İYİ Parti adayı Meral Akşener: 3 milyon 649 bin 30 oy - yüzde 7,29

Saadet Partisi adayı Temel Karamollaoğlu: 443 bin 704 oy - yüzde 0,89

Vatan Partisi adayı Doğu Perinçek ise 98 bin 955 oy - 0,20

Genel seçimler sonucunda da siyasi partiler şu oy oranlarına ve milletvekili sayılarına ulaştı:

AKP: Yüzde 42,56 - 295 vekil

CHP: Yüzde 22,65 - 146 vekil

HDP: Yüzde 11,70 - 67 vekil

MHP: Yüzde 11,10 - 49 vekil

İYİ Parti: Yüzde 9,96 - 43 vekil

Seçimlerde yüzde 1,34 oy alan Saadet Partisi ve yüzde 0,23 oy alan Vatan Partisi milletvekili çıkartamadı.

Türkiye'de seçimler için sandığa 59 milyon 367 bin 469 seçmen beklendi. Ancak oy kullanan seçmen sayısı 51 milyon 189 bin 444'te kaldı. Seçime katılım oranı yüzde 86.22 olarak belirlendi.

Genel seçimlerde, 50 milyon 137 bin 175 geçerli oy kullanılırken, geçersiz oy sayısıysa 1 milyon 52 bin 269 olarak kayda geçti.

