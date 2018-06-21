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24 Haziran seçimi öncesi Alman vekilden tehdit: Erdoğan kazanırsa AP, üyelik Müzakerelerinin sona erdirilmesini talep edecek

DÜNYA HABERLERİ  | 21.06.2018 21:42 | Son Güncelleme

CDU partili Avrupalı Parlemanter Renate Sommer, Erdoğan'ın seçimleri kazanması durumunda "Avrupa Parlamentosu bu durumda üyelik müzakerelerinin sona erdirilmesini talep edecektir" dedi.

24 Haziran seçimi öncesi Alman vekilden tehdit: Erdoğan kazanırsa AP, üyelik Müzakerelerinin sona erdirilmesini talep edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye karşıtı tutumuyla bilinen Alman Hristiyan Demokrat Birliği (CDU), 24 Haziran seçimleri öncesinde Türkiye'yi AB üyeliğiyle tehdit etti. CDU partili Avrupalı Parlemanter Renate Sommer, "Avrupa Parlamentosu bu durumda üyelik müzakerelerinin sona erdirilmesini talep edecektir" dedi.

TÜRKİYE KARŞITI KÜSTAH TEHDİT

Türkiye'nin kaderini belirleyecek olan 24 Haziran seçimine sayılı günler kala Avrupa'dan sesler yükselmeye başladı. Almanya Başbakanı Angela Merkel liderliğindeki Hristiyan Demokrat Partisi (CDU) Türkiye'ye karşı küstah tehditler savurdu.

"ERDOĞAN KAZANIRSA AB ÜYELİK MÜZAKERELERİNİN SONA ERDİRİLMESİ TALEP EDİLECEKTİR"

CDU partili Avrupalı Parlemanter Renate Sommer, Erdoğan seçimleri kazanırsa Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğinin mümkün olmayacağını iddia etti. Seçimler yaklaşırken Türkiye hazımsızlığını iyice dışa vuran Sommer, "Avrupa Parlamentosu bu durumda üyelik müzakerelerinin sona erdirilmesini talep edecektir" diyerek haddini aştı.

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Okuyucu Yorumları 41 yorum
İşte biz neden Erdoğan diyoruz bu yüzden..kşrli ve şer ittifakı sadece yerli guruhu değil Erdoğan la ülkemiz büyüdükçe bublar çatlıyor.bunladı görünce millet Erdoğanın yanında kenetleniyor.
VATAN ı parsel parsel satanlara fetoya ne isterse verenlere, osloda pazarlık yapanlara, haburda pkk yı davulla karşılayanlara bu ülkenin gazi meclisinde müslüman katili şimon perezi konuşturup alkışlayan siyonizm uşaklarına, israil kardeşimiz diyen hainlere, apoya sayın diyen, Acılı bir ŞEHİT in kız kardeşine senin abinde bu mesleği seçmeseydi diyene, vatikanda cübbe giyene, yetim hakkı yiyenlere ,müslüman görünüp bizi kekleyenlere, her bir TÜRK vatandaşına aynı mesafede olmayan sözde dünya liderine, milleti şucu bucu diye ayıran hıyanetlere inat TAMAM İNCE TAMAM.!
doğru yoldayız o zaman hemen bitirin
Mağdurumda mağdurum
kimlerle mücadele ettiğimizi biliyoruz, bunların aynısından bizim anadoludada var....
Çokta tın af edersin.İnadına reis
Kandille vurdukca chp ip hdp den ses geliyorsa Sonuna kadar devam reisle
tarafsiz bakan birisinin su konusmayi gordukten sonra dogrunun ne oldugunu anlamamasi mumkun degil.. bariz bir sekilde erdoganin baskan olmasi batinin isine gelmiyor. bu demektir ki Erdogan'in secilmesi TR bekasi icin dogru secim olacaktir.
İyi demişler.. Erdoğanın avrupayla ne işi var ki zaten? O gitsin suriyelilerle afganlarla araplarla takılsın.. Ama merak etmeyin.. İnce gelecek ve AB ye tam üye olacağız.. Muhasır medeniyetler seviyesine ulaşacağız.. "AB ye girip napacaz" diyen cahilller de istiyorlarsa suriyeliler ve afganlarla ensar vakfında takılmaya devam edebilirler..
@formidable Milletin sakalıyla, başörtüsüyle uğraşmaktan vakit kalırsa muasır medeniyetlere ulaşırsınız. Bak cahil kardeş, hani kimseye vermediğiniz Büyük Önder Atatürk var ya o sana muasır medeniyetleri geçmeyi hedef göstermiştir, oraya ulaşmayı değil. Artık nasıl bir eziklikse, daha ulaşmanın derdinde. Ona buna cahil demeden az biraz bil. Bilgin yok, fikrin var.
@formidable çok eşliliğe hayır deyip eşlerinizi aldatarak çok eşliliği yaşayan zihniyet shut up
@formidable 3 kuruşa da vatanı satar kına yakarsınız
@mergen_pusat_1985 Sizin ve matbaayı gavur icadı diye reddeden dedeleriniz gibi gericilier yüzünden geçmek hayâl oldu bari ulaşalım diyoruz.. Tutturmuşsunuz bir milletin sakalı başörtüsü türküsü kendiniz çalıp kendiniz oynuyorsunuz..
@aydnmurat Al işte bir ensarcı daha.. Çağdaş medeniyet deyince aklına ne geliyor kardeş senin? Çağdaşlıkla eşini aldatmanın ne alakası var? Beyninizi uçkurunuzdan çıkarın da biraz oksijen gitsin..
Siz de hala Tayyip gitsin Ince gelsin deyin..!
Bunlar Erdoğan aleyhtarlığı yaparak aslında Erdoğan a çalışıyor saftirikler..
@s.hazir alemin zeki insanı.
abicim bunlar bir adami sevmiyorsa, bilin ki o adam onlarin istedikleri yapmiyordur.
KEŞKEEEE YAPSANIZ. SİZİ GİBİ KÖPEKLERLE UĞRAŞMAMIŞ OLURDUK
Avrupa ,abd ve onların yönettiği taşeron örgüt ve piyonlar amacınız açık ve net Türk milleti haklıyı haksızı görüyor size kimseyi yem ettirmeyecek ,ülkesinede bu ülkenin insanınada sahip çıkacaktır. İçimizdeki sorunlarıda elbet çözeriz bir olduktan sonra
kardeşim demokrasi olmayan ülkeyi AB'ye alırlar mı ya siz rüya mı görüyorsunuz?
Chp-hdp ile zaten araları süper aynı kafa olduklarindan
Avrupa+ Chp+hdp+ip+fazilet+pKk ya karş sonuna kadar AK Dikdur uzun adam seninleyiz sonuna kadar devam AKP
tam bir algı operasyonu...saf vatandaş bunu okuduktan sonra oyunu akp ye atar.. sanır ki DIŞ ODAKLAR işbaşında..gaza gelmeyin hemen...Avrupa bugüne kadar AKP nin en büyük müttefiki olmuştur..ab yine akp ye çalışıyor..malum tarım politikaları..ve ab y (rakip olabilecek malum (şimdi olmayan ama ileride olacak olan)) reel rektör..ama endişelenmeyin...yeni başkan hem avrupanın hem amerikanın hakkından gelecek..
Sizi sahtekarlar sizi 50 yıldır beklettinşz o zaman Erdoğan nı vardı?bunlar bizim kirli ve şer ittifakın yabsncı versiyonu..aynı kaptan yal yerler.yerlisi yabancısı Erdoğan düşmanlığından kafayı yiuecekler.
çokta tınnnnnn oylar akpye lider reis
kazanacak lan kazanacak size inat kazanacak siz alın o birliğinizi de neyse terbiyem müsait değil
diktatörlükle yönetilen bir ülkeyi ab birliğine almamaları kadar doğal bir olay yoktur..
halk hakikaten cahil olmus ya ab got...mi batiyor acin bir google okuyun ab vatandaslarinin haklarini illa medeniyetten geri kalicaz dunyanin gerisinde kalinca merak ediyorum acliktan kirilinca hakkimizi karninizi kim doyurucak . Ab ne diyor anlasmaya uymak icin adil bir toplum duzeni olsun yargi adil olsun mafyayi temizleyin uyum yasalarina uyun kapimiz size herzaman acik. ab neden boyle bir tavir koyuyor herseye rest cekersen birgun o kagitlar elinde patlar herzaman insana 4 as gelmez dunya 5 ten buyuk diyoruz ab ulkesi 32 tane var acip ekonomilerini sanayilerini issizliklerini arastirin
Allahaşkına siz karışmayın siz karışınca bizimkiler gavura inat etçem diye yine aynı adama oy veriyor..
Bunlar Erdoğan'ın gitmesini istemiyorlar. Ülke 16 yıl öncesinden daha kötü. Emperyalistlerin istediği kıvama doğru gidiyor. BOP devam ediyor. Ne zaman Erdoğan zor durumda kalırsa bunlar hemen Erdoğan'a malzeme ve hamasetle tekrar toparlanma fırsatı veriyorlar! Hollanda işi,Fransız aydınlarının güya talepleri vb. Sanki danışıklı bir tavır söz konusu.
demekki bunlarda hdp, saadet, iyi, chp ittifakından. tahmin etmek zor değil.
@Tamam
gerçekler her zaman acıdır ....
en aşağı 5 çocuk.bekle AB biz geliyoruz.
1950 den sonra ülke zaten hızla orta doğu ülkesi olma yolunda ilerliyor.Avrupa birliğine değil de Afrika birliğine girebilir.
adamların tek derdi erdoğanı göndermek başka bişey değil bu yüzden sonuna kadar rte çatlayın patlayın
cokta tın yanı ıstemıyoruz sızı bız kendımıze yeterız okadar
İnsanlar fakirleştikçe, reisleri şaşalı yaşamına devam ettikçe hoşlarına gidiyor...Her şey bu insanlara müstehak. AB almıyorsa 3 dünya ülkesi olmamızı neden kabul edemiyorlar anlamak mümkün değil...
Şimdi kardeşlerim bakın ben avrupada almanyada yaşıyorum erdogani neden istemediklerini söyliyim sizlere bir avrupalı olarak adamlara çok hatalar ve iftiralar atti bizim Rte bunlar hiçbirşeyi unutmazlar hele bide nazi dediysen tamam burda hapis cezası var onun için ama buda denildi onlara onun için almazlar ancak bizim Rte giderse yine baslicaktir konuşmalar!Herkese hayırlı aksamlar diliyorum selamlar Almanyadan!
tüm dünyaya dahil olup bu haini istemediğimizi haykırıyoruz. ve sonra diyoruzki ! eyyy dünya onun size haksızca verdiklerini geri almaya geldik
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