24 Haziran seçimleri: Beş bakan AKP listesinin dışında kaldı

AKP, 7 Haziran 2015 seçimlerinde Güneydoğu'da özellikle de Diyarbakır'da ilk sıralara "oy potansiyeli yüksek" isimleri koymuştu. Listesinin birinci sırasında Bingöllü, eski Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, ikinci sırasında ise Refah-Yol hükümeti döneminde Devlet Bakanlığı yapmış olan Salim Ensarioğlu yer alıyordu.

Mevcut bakanların önemli bir kısmı listede yine birinci sırada yer alırken AKP, Diyarbakır'da sıra ve isim değişikliğine gitti.

AKP listelerinde adaylar açıklanmadan önceki genel beklenti "metal yorgunluğu" söyleminden hareketle milletvekillerinin önemli bir kısmının yenilenmesi yönündeydi. Ancak bu beklenti gerçekleşmedi. Mevcut 316 milletvekilinden sadece 149'u liste dışı kaldı.

Toplam engelli milletvekili aday sayısı ise 8 oldu.

AKP'nin en genç milletvekili adayı Kocaeli 11. sıradan aday gösterilen 18 yaşındaki Elif Nur Bayram oldu. Listelerde 26. dönemden 167 milletvekili adayı tekrar yer buldu.

24 Haziran'da yapılacak milletvekilliği seçimleri için partiler listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etti. Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) tarafından sunulan listede adayların 126'sını kadınlar oluşturdu. Milletvekili adaylarının yaş ortalaması 44 olurken, 25 yaşın altında 57 adaya listelerde yer verildi.

Buna rağmen AKP, bölgenin tamamında olduğu gibi Diyarbakır'da da büyük kan kaybetmiş, ilden sadece bir, HDP ise 11 vekil çıkarmıştı. AKP yenilenen seçim olan 1 Kasım'da ise Diyarbakır birinci sıradan bakan Cevdet Yılmaz'ın yerine eski Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu'nu göstermişti.

Uzun süre Diyarbakır milletvekilliği yapan Mehdi Eker ise Diyarbakır'dan İstanbul'a kaydırılmıştı. O dönemde bu değişikliğin "Diyarbakır'da yıpranmışlığı göz önüne alınmış olabilir" diye yorumlanmıştı.

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Mehdi Eker, 24 Haziran'da yapılacak seçimlerde yeniden Diyarbakır'a ve listenin birinci sırasına döndü.

İkinci sırayı geçen seçimde olduğu gibi eski Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Ebubekir Bal aldı. 3. sıra ise Diyarbakır'da meydana gelen bombalı saldırıda 17 yaşındaki oğlunu kaybeden eski Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat oldu.

Arınç'ın oğlu listede

7 Haziran seçimlerinde partinin üç dönem kuralına takılan eski Çalışma Bakanı ve Şanlıurfa milletvekili Faruk Çelik, 1 Kasım seçimlerinde Şanlıurfa birinci sıra adayı olmuştu. Bu kez listede yer almadı. Şanlıurfa'da listenin başına Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba oturdu.