24 Haziran seçimleri: İYİ Parti'den MHP ve merkez sağ isimler listesi

İYİ Parti kurucusu ve milletvekili olan Yusuf Halaçoğlu, adaylık başvurusu olmasına rağmen sürpriz bir şekilde liste dışı kaldı. Halaçoğlu, İYİ Parti'nin kuruluşunda yer almadan önce 24., 25. ve 26. dönemlerde Kayseri milletvekili ve TBMM MHP Grup Başkanvekilliği yapmıştı.

MHP'den ayrılarak İyi Parti'ye katılan Bursa Milletvekili Kadir Koçdemir de listede yer bulamayan isimlerden oldu.

İYİ Parti Isparta Milletvekili Nuri Okutan ise adaylık başvurusunda bulunmadığı için liste yer almadı.

Aşık Veysel'in torunu da aday

Genel Başkan Yardımcısı Ayfer Yılmaz'ın ise kendisi aday olmadığı için listede yer almadığı kaydediliyor. İYİ Parti Kurucular Kurulu üyesi olmasına rağmen aday gösterilmeyen bir başka isimse gazeteci Ruhat Mengi oldu.

Ünlü halk ozanı Âşık Veysel'in torunu ve İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Çiğdem Özer ise İzmir birinci bölgede 4. sırada aday oldu.

Parti kurucularından ve Ermeni asıllı Elmas Grağos da İstanbul 3. Bölge 8. Sıradan aday gösterildi.

Kurmaylar ilk sıralarda

Partinin kurmaylarından Genel Sekreter Aytun Çıray İzmir 2. bölge 1. sıra, Genel Başkan Yardımcıları Koray Aydın Ankara 1. bölge 1. sıra, Ümit Özdağ İstanbul 2. bölge 1. sıra, eski Kamusen Başkanı İsmail Koncuk Adana 1. sıradan, Musavat Dervişoğlu İzmir 1. bölge 1. sıra, Lütfü Türkkan Kocaeli 1. sıra, emekli diplomat Aydın Sezgin Aydın 1. sıra, Şenol Bal Ankara 2. bölge 1. sıra, Berna Sukas Aydın 2. sıra, Mehmet Şeker İstanbul 2. bölge 2. sıra, Genel Muhasip Hayrettin Nuhoğlu İstanbul 1. bölge 1. sıradan aday gösterildi.