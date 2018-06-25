24 Haziran seçimleri: Kimler milletvekili seçildi?

24 Haziran milletvekili seçimlerinin kesin olmayan sonuçları belli oldu.

Anadolu Ajansı'nın verilerine göre, Adalet ve Kalkınma Partisi 293, CHP 146, HDP 67, MHP 50, İYİ Parti de 44 milletvekili ile TBMM'de temsil edilmeye hak kazandı.

Ancak yurt dışı oyların eklenmesiyle birlikte listede az da olsa bazı değişikliklerin olabileceği belirtiliyor.

Şu an itibariyle, TBMM'de yer almaya hak kazanan 600 kişi şöyle:

ADANA

A**dalet ve Kalkınma Partisi**

1- Jülide Sarıeroğlu

2- Tamer Dağlı

3- Mehmet Şükrü Erdinç

4- Ahmet Zenbilci

5- Abdullah Doğru

MHP

1- Muharrem Varlı

2- Ayşe Sibel Ersoy

CHP

1- Ayhan Barut

2- Orhan Sümer

3- Müzeyyen Şevkin

4- Burhanettin Bulut

İYİ Parti

1- İsmail Koncuk

2- Mehmet Metanet Çulhaoğlu

HDP

1- Tülay Hatımoğulları Oruç

2- Kemal Peköz

ADIYAMAN

Adalet ve Kalkınma Partisi

1- Ahmet Aydın

2- İbrahim Halil Fırat

3- Muhammed Fatih Toprak

4- Yakup Taş

CHP

1- Abdurrahman Tutdere

AFYONKARAHİSAR

Adalet ve Kalkınma Partisi

1- Veysel Eroğlu

2- Ali Özkaya

3- İbrahim Yurdunuseven

MHP

1- Mehmet Taytak

CHP

1- Burcu Köksal

İYİ Parti

1- Gültekin Uysal

AĞRI