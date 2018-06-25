24 Haziran seçimleri: Kimler milletvekili seçildi?

24 Haziran milletvekili seçimlerinin kesin olmayan sonuçları belli oldu.
Anadolu Ajansı'nın verilerine göre, Adalet ve Kalkınma Partisi 293, CHP 146, HDP 67, MHP 50, İYİ Parti de 44 milletvekili ile TBMM'de temsil edilmeye hak kazandı.
Ancak yurt dışı oyların eklenmesiyle birlikte listede az da olsa bazı değişikliklerin olabileceği belirtiliyor.
Şu an itibariyle, TBMM'de yer almaya hak kazanan 600 kişi şöyle:
A**dalet ve Kalkınma Partisi**
1- Jülide Sarıeroğlu
2- Tamer Dağlı
3- Mehmet Şükrü Erdinç
4- Ahmet Zenbilci
5- Abdullah Doğru
MHP
1- Muharrem Varlı
2- Ayşe Sibel Ersoy
CHP
1- Ayhan Barut
2- Orhan Sümer
3- Müzeyyen Şevkin
4- Burhanettin Bulut
İYİ Parti
1- İsmail Koncuk
2- Mehmet Metanet Çulhaoğlu
HDP
1- Tülay Hatımoğulları Oruç
2- Kemal Peköz
Adalet ve Kalkınma Partisi
1- Ahmet Aydın
2- İbrahim Halil Fırat
3- Muhammed Fatih Toprak
4- Yakup Taş
CHP
1- Abdurrahman Tutdere
Adalet ve Kalkınma Partisi
1- Veysel Eroğlu
2- Ali Özkaya
3- İbrahim Yurdunuseven
MHP
1- Mehmet Taytak
CHP
1- Burcu Köksal
İYİ Parti
1- Gültekin Uysal
AĞRI
Adalet ve Kalkınma Partisi
1- Ekrem Çelebi
HDP
1- Berdan Öztürk
2- Dirayet Dilan Taşdemir
3- Abdullah Koç
Adalet ve Kalkınma Partisi
1- Mustafa Levent Karahocagil
2- Hasan Çilez
CHP
1- Mustafa Tuncer
Adalet ve Kalkınma Partisi
1- Yıldırım Tuğrul Türkeş
2- Fatih Şahin
3- Yalçın Akdoğan
4- Ali İhsan Arslan
MHP
1- Mevlüt Karakaya
CHP
1- Tekin Bingöl
2- Levent Gök
3- Ali Haydar Hakverdi
4- Bülent Kuşoğlu
5- Gamze Taşcıer
İYİ Parti
1- Koray Aydın
2- İbrahim Halil Oral
HDP
1- Filiz Kerestecioğlu Demir
Adalet ve Kalkınma Partisi
1- Mustafa Destici
2- Lütfiye Selva Çam
3- Emrullah İşler
4- Orhan Yegin
5- Arife Polat Düzgün
6- Zeynep Yıldız
MHP
1- Sadir Durmaz
2- Nevin Taşlıçay
CHP
1- Murat Emir
2- Yıldırım Kaya
İYİ Parti
1- Şenol Bal
Adalet ve Kalkınma Partisi
1- Mehmet Naci Bostancı
2- Asuman Erdoğan
3- Nevzat Ceylan
4- Barış Aydın
5- Hacı Turan
MHP
1- Yaşar Yıldırım
2- Erkan Haberal
CHP
1- Ahmet Haluk Koç
2- Nihat Yeşil
3- Servet Ünsal
İYİ Parti
1- Durmuş Yılmaz
2- Ayhan Altıntaş
Adalet ve Kalkınma Partisi
1- Mevlüt Çavuşoğlu
2- Mustafa Köse
3- Sena Nur Çelik
4- İbrahim Aydın
5- Atay Uslu
6- Kemal Çelik
MHP
1- Abdurrahman Başkan
CHP
1- Deniz Baykal
2- Çetin Osman Budak
3- Rafet Zeybek
4- Aydın Özer
5- Cavit Arı
İYİ Parti
1- Feridun Bahşi
2- Hasan Subaşı
3- Tuba Vural Çokal
HDP
1- Kemal Bülbül
Adalet ve Kalkınma Partisi
1- Ertunç Erkan Balta
CHP
1- Uğur Bayraktutan
Adalet ve Kalkınma Partisi
1- Mustafa Savaş
2- Bekir Kuvvet Erim
3- Metin Yavuz
MHP
1- Deniz Depboylu
CHP
1- Bülent Tezcan
2- Hüseyin Yıldız
3- Süleyman Bülbül
İYİ Parti
1- Aydın Adnan Sezgin
Adalet ve Kalkınma Partisi
1- Adil Çelik
2- Belgin Uygur
3- Yavuz Subaşı
4- Mustafa Canbey
5- Pakize Mutlu Aydemir
CHP
1- Ahmet Akın
2- Fikret Şahin
3- Ensar Aytekin
İYİ Parti
1- İsmail Ok
Adalet ve Kalkınma Partisi
1- Selim Yağcı
CHP
1- Yaşar Tüzün
Adalet ve Kalkınma Partisi
1- Cevdet Yılmaz
2- Feyzi Berdibek
HDP
1- Erdal Aydemir
Adalet ve Kalkınma Partisi
1- Cemal Taşar
2- Vahit Kiler
HDP
1- Mahmut Celadet Gaydalı
Adalet ve Kalkınma Partisi
1- Arzu Aydın
2- Fehmi Küpçü
CHP
1- Tanju Özcan
Adalet ve Kalkınma Partisi
1- Bayram Özçelik
2- Yasin Uğur
CHP
1- Mehmet Göker
Adalet ve Kalkınma Partisi
1- Hakan Çavuşoğlu
2- Mustafa Esgin
3- Refik Özen
4- Emine Yavuz Gözgeç
5- Ahmet Kılıç
MHP
1- İsmet Büyükataman
CHP
1- Lale Karabıyık
2- Erkan Aydın
3- Nurhayat Altaca Kayışoğlu
İYİ Parti
1- İsmail Tatlıoğlu
Adalet ve Kalkınma Partisi
1- Efkan Ala
2- Osman Mesten
3- Vildan Yılmaz Gürel
4- Zafer Işık
5- Muhammet Müfit Aydın
6- Atilla Ödünç
MHP
1- Mustafa Hidayet Vahapoğlu
CHP
1- Orhan Sarıbal
2- Yüksel Özkan
İYİ Parti
1- Ahmet Kamil Erozan
Adalet ve Kalkınma Partisi
1- Bülent Turan
2- Jülide İskenderoğlu
CHP
1- Muharrem Erkek
2- Özgür Ceylan
Adalet ve Kalkınma Partisi
1- Muhammet Emin Akbaşoğlu
2- Salim Çivitcioğlu
Adalet ve Kalkınma Partisi
1- Ahmet Sami Ceylan
2- Oğuzhan Kaya
3- Erol Kavuncu
CHP
1- Tufan Köse
DENİZLİ
Adalet ve Kalkınma Partisi
1- Cahit Özkan
2- Şahin Tin
3- Ahmet Yıldız
4- Nilgün Ök
CHP
1- Gülizar Biçer Karaca
2- Kazım Arslan
3- Haşim Teoman Sancar
İYİ Parti
1- Yasin Öztürk
Adalet ve Kalkınma Partisi
1- Mehmet Mehdi Eker
2- Ebubekir Bal
3- Oya Eronat
HDP
1- Adnan Selçuk Mızraklı
2- Salihe Aydeniz
3- İmam Taşçıer
4- Remziye Tosun
5- Hişyar Özsoy
6- Semra Güzel
7- Garo Paylan
8- Dersim Dağ
9- Musa Farisoğulları
Adalet ve Kalkınma Partisi
1- Fatma Aksal
CHP
1- Okan Gaytancıoğlu
2- Erdin Bircan
İYİ Parti
1- Orhan Çakırlar
Adalet ve Kalkınma Partisi
1- Metin Bulut
2- Sermin Balık
3- Zülfü Tolga Ağar
4- Zülfü Demirbağ
CHP
1- Gürsel Erol
Adalet ve Kalkınma Partisi
1- Süleyman Karaman
2- Burhan Çakır
Adalet ve Kalkınma Partisi
1- Recep Akdağ
2- Zehra Taşkesenlioğlu
3- Selami Altınok
4- İbrahim Aydemir
MHP
1- Kamil Aydın
İYİ Parti
1- Muhammet Naci Cinisli
Adalet ve Kalkınma Partisi
1- Nabi Avcı
2- Harun Karacan
3- Emine Nur Günay
MHP
1- Metin Nurullah Sazak
CHP
1- Utku Çakırözer
2- Jale Nur Süllü
İYİ Parti
1- Arslan Kabukcuoğlu
Adalet ve Kalkınma Partisi
1- Abdulhamit Gül
2- Ahmet Uzer
3- Mehmet Erdoğan
4- Abdullah Nejat Koçer
5- Derya Bakbak
6- Ali Şahin
7- Müslüm Yüksel
8- Mehmet Sait Kirazoğlu
MHP
1- Ali Muhittin Taşdoğan
2- Sermet Atay
CHP
1- Bayram Yılmazkaya
2- İrfan Kaplan
İYİ Parti
1- İmam Hüseyin Filiz
HDP
1- Mahmut Toğrul
Adalet ve Kalkınma Partisi
1- Cemal Öztürk
2- Kadir Aydın
3- Sabri Öztürk
CHP
1- Necati Tığlı
Adalet ve Kalkınma Partisi
1- Hacı Osman Akgül
2- Cihan Pektaş
HDP
1- Leyla Güven
2- Sait Dede
3- Özgür Zeydanoğlu
Adalet ve Kalkınma Partisi
1- Hacı Bayram Türkoğlu
2- Hüseyin Yayman
3- Abdulkadir Özel
4- Hüseyin Şanverdi
MHP
1- Lütfi Kaşıkçı
2- İbrahim Gül
CHP
1- Mehmet Güzelmansur
2- Suzan Şahin
3- Serkan Topal
4- İsmet Tokdemir
HDP
1- Barış Atay Mengüllüoğlu
Adalet ve Kalkınma Partisi
1- Süreyya Sadi Bilgiç
2- Recep Özel
3- Mehmet Uğur Gökgöz
İYİ Parti
1- Aylin Cesur
Adalet ve Kalkınma Partisi
1- Lütfi Elvan
2- Ali Cumhur Taşkın
3- Zeynep Gül Yılmaz
4- Hacı Özkan
MHP
1-Olcay Kılavuz
2-Baki Şimşek
CHP
1- Cengiz Gökçel
2- Alpay Antmen
3- Ali Mahir Başarır
İYİ Parti
1- Behiç Çelik
2- Zeki Hakan Sıdalı
HDP
1- Fatma Kurtulan
2- Rıdvan Turan
Adalet ve Kalkınma Partisi
1- Berat Albayrak
2- Nurettin Canikli
3- Mustafa Ataş
4- Erol Kaya
5- Vedat Demiröz
6- Ravza Kavakcı Kan
7- Osman Boyraz
8- İsmet Uçma
9- Mihrimah Belma Satır
10- Ahmet Berat Çonkar
11- Hulusi Şentürk
12- Müşerref Pervin Tuba Durgut
13- Eyüp Özsoy
14- Serkan Bayram
15- Fatih Süleyman Denizolgun
MHP
1- Edip Semih Yalçın
2- İzzet Ulvi Yönter
CHP
1- İbrahim Özden Kaboğlu
2- Mehmet Akif Hamzaçebi
3- Gamze Akkuş İlgezdi
4- Onursal Adıgüzel
5- Fethi Açıkel
6- Gürsel Tekin
7- İlhan Kesici
8- Oğuz Kaan Salıcı
9- Mahmut Tanal
10- Saliha Sera Kadıgil Sütlü
11- Hüseyin Emre Bağce
İYİ Parti
1- Hayrettin Nuhoğlu
2- Ahmet Çelik
3- Yavuz Ağıralioğlu
HDP
1- Pervin Buldan
2- Musa Piroğlu
3- Erkan Baş
4- Erol Katırcıoğlu
Adalet ve Kalkınma Partisi
1- Süleyman Soylu
2- Fatma Betül Sayan Kaya
3- Volkan Bozkır
4- Abdullah Güler
5- Hasan Turan
6- Serap Yaşar
7- Aziz Babuşcu
8- Şirin Ünal
9- Canan Kalsın
10- Ahmet Hamdi Çamlı
11- Markar Eseyan
12- Mustafa Demir
13- İffet Polat
MHP
1- Celal Adan
2- Cemal Çetin
CHP
1- Kadri Enis Berberoğlu
2- Aykut Erdoğdu
3- Ahmet Ünal Çeviköz
4- Mustafa Sezgin Tanrıkulu
5- Yüksel Mansur Kılınç
6- Yunus Emre
7- Gökan Zeybek
8- Ali Şeker
İYİ Parti
1- Ümit Özdağ
2- Fatih Mehmet Şeker
HDP
1- Ahmet Şık
2- Oya Ersoy
3- Hüda Kaya
AK Parti
1- Numan Kurtulmuş
2- Mehmet Muş
3- Akif Çağatay Kılıç
4- Mehmet Doğan Kubat
5- Tülay Kaynarca
6- Halis Dalkılıç
7- Emine Sare Aydın Yılmaz
8- Nevzat Şatıroğlu
9- Zafer Sırakaya
10- Rümeysa Kadak
11- Ahmet Mücahit Arınç
12- Mustafa Yeneroğlu
13- Erkan Kandemir
14- Şamil Ayrım
15- Alev Dedegil
MHP
1- Feti Yıldız
2- İsmail Faruk Aksu
3- Arzu Erdem
CHP
1- Engin Altay
2- Erdoğan Toprak
3- Mehmet Bekaroğlu
4- Zeynel Emre
5- Sibel Özdemir
6- Özgür Karabat
7- Turan Aydoğan
8- Emine Gülizar Emecan
9- Nazır Cihangir İslam
İYİ Parti
1- Abdul Ahat Andican
2- Ümit Beyaz
3- Hayati Arkaz
HDP
1- Zeynel Özen
2- Dilşat Canbaz Kaya
3- Hakkı Saruhan Oluç
4- Ali Kenanoğlu
5- Züleyha Gülüm
Adalet ve Kalkınma Partisi
1- Binali Yıldırım
2- Mahmut Atilla Kaya
3- Ceyda Bölünmez Çankırı
4- Cemal Bekle
MHP
1- Hasan Kalyoncu
CHP
1- Ahmet Tuncay Özkan
2- Murat Bakan
3- Özcan Purçu
4- Kani Beko
5- Mehmet Ali Çelebi
6- Tacettin Bayır
7- Ednan Arslan
İYİ Parti
1- Dursun Müsavat Dervişoğlu
HDP
1- Serpil Kemalbay Pekgözegü
Adalet ve Kalkınma Partisi
1- Hamza Dağ
2- Fehmi Alpay Özalan
3- Necip Nasır
4- Yaşar Kırkpınar
MHP
1- Tamer Osmanağaoğlu
CHP
1- Kemal Kılıçdaroğlu
2- Selin Sayek Böke
3- Kamil Okyay Sındır
4- Atila Sertel
5- Sevda Erdan Kılıç
6- Mahir Polat
7- Bedri Serter
İYİ Parti
1- Aytun Çıray
HDP
1- Murat Çepni
Adalet ve Kalkınma Partisi
1- Ahmet Arslan
2- Yunus Kılıç
HDP
1- Ayhan Bilgen
Adalet ve Kalkınma Partisi
1- Hakkı Köylü
2- Metin Çelik
CHP
1- Hasan Baltacı
Adalet ve Kalkınma Partisi
1- Mehmet Özhaseki
2- Mustafa Elitaş
3- Taner Yıldız
4- İsmail Emrah Karayel
5- İsmail Tamer
6- Hülya Nergis
MHP
1- İsmail Özdemir
2- Mustafa Baki Ersoy
CHP
1- Çetin Arık
İYİ Parti
1- Dursun Ataş
Adalet ve Kalkınma Partisi
1- Selahattin Minsolmaz
CHP
1- Türabi Kayan
2- Vecdi Gündoğdu
Adalet ve Kalkınma Partisi
1- Mustafa Kendirli
CHP
1- Metin İlhan
Adalet ve Kalkınma Partisi
1- Fikri Işık
2- İlyas Şeker
3- Radiye Sezer Katırcıoğlu
4- Mehmet Akif Yılmaz
5- Sami Çakır
6- Cemil Yaman
7- Emine Zeybek
MHP
1- Saffet Sancaklı
CHP
1- Fatma Kaplan Hürriyet
2- Haydar Akar
3- Tahsin Tarhan
İYİ Parti
1- Lütfü Türkkan
HDP
1- Ömer Faruk Gergerlioğlu
Adalet ve Kalkınma Partisi
1- Ahmet Sorgun
2- Tahir Akyürek
3- Orhan Erdem
4- Leyla Şahin Usta
5- Ziya Altunyaldız
6- Hacı Ahmet Özdemir
7- Gülay Samancı
8- Abdullah Ağralı
9- Selman Özboyacı
10- Halil Etyemez
MHP
1- Mustafa Kalaycı
2- Esin Kara
CHP
1- Abdullatif Şener
2- Abdulkadir Karaduman
İYİ Parti
1- Fahrettin Yokuş
Adalet ve Kalkınma Partisi
1- Ahmet Tan
2- İshak Gazel
3- Ceyda Çetin Erenler
MHP
1- Ahmet Erbaş
CHP
1- Ali Fazıl Kasap
Adalet ve Kalkınma Partisi
1- Bülent Tüfenkci
2- Öznur Çalık
3- Ahmet Çakır
4- Hakan Kahtalı
MHP
1- Mehmet Celal Fendoğlu
CHP
1- Veli Ağbaba
Adalet ve Kalkınma Partisi
1- Murat Baybatur
2- Uğur Aydemir
3- İsmail Bilen
4- Semra Kaplan Kıvırcık
5- Mehmet Ali Özkan
MHP
1- Erkan Akçay
CHP
1- Özgür Özel
2- Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu
3- Bekir Başevirgen
İYİ Parti
1- Tamer Akkal
Adalet ve Kalkınma Partisi
1- Mahir Ünal
2- Ahmet Özdemir
3- Celalettin Güvenç
4- İmran Kılıç
5- Mehmet Cihat Sezal
6- Habibe Öçal
MHP
1- Sefer Aycan
İYİ Parti
1- Faruk Atlı
Adalet ve Kalkınma Partisi
1- Şeyhmus Dinçel
2- Cengiz Demirkaya
HDP
1- Mithat Sancar
2- Pero Dundar
3- Tuma Çelik
4- Ebrü Günay
Adalet ve Kalkınma Partisi
1- Mehmet Yavuz Demir
2- Yelda Erol Gökcan
CHP
1- Mürsel Alban
2- Suat Özcan
3- Burak Erbay
4- Süleyman Girgin
İYİ Parti
1- Metin Ergun
Adalet ve Kalkınma Partisi
1- Mehmet Emin Şimşek
2- Abdulselam Er
HDP
1- Gülüstan Kılıç Koçyiğit
2- Mensur Işık
Adalet ve Kalkınma Partisi
1- Mustafa Açıkgöz
2- Yücel Menekşe
CHP
1- Faruk Sarıaslan
Adalet ve Kalkınma Partisi
1- Yavuz Ergun
2- Selim Gültekin
CHP
1- Ömer Fethi Gürer
Adalet ve Kalkınma Partisi
1- Şenel Yediyıldız
2- Ergün Taşcı
3- Metin Gündoğdu
MHP
1- Cemal Enginyurt
CHP
1- Seyit Torun
2- Mustafa Adıgüzel
Adalet ve Kalkınma Partisi
1- Hayati Yazıcı
2- Osman Aşkın Bak
3- Muhammed Avcı
Adalet ve Kalkınma Partisi
1- Ali İhsan Yavuz
2- Recep Uncuoğlu
3- Kenan Sofuoğlu
4- Çiğdem Erdoğan Atabek
MHP
1- Muhammed Levent Bülbül
CHP
1- Engin Özkoç
İYİ Parti
1- Ümit Dikbayır
Adalet ve Kalkınma Partisi
1- Ahmet Demircan
2- Yusuf Ziya Yılmaz
3- Çiğdem Karaaslan
4- Fuat Köktaş
5- Orhan Kırcalı
MHP
1- Erhan Usta
CHP
1- Kemal Zeybek
2- Neslihan Hancıoğlu
İYİ Parti
1- Bedri Yaşar
Adalet ve Kalkınma Partisi
1- Osman Ören
HDP
1- Meral Danış Beştaş
2- Sıdık Taş
Adalet ve Kalkınma Partisi
1- Nazım Maviş
CHP
1- Barış Karadeniz
Adalet ve Kalkınma Partisi
1- İsmet Yılmaz
2- Mehmet Habib Soluk
3- Semiha Ekinci
MHP
1- Ahmet Özyürek
CHP
1- Ulaş Karasu
Adalet ve Kalkınma Partisi
1- Mustafa Şentop
2- Mustafa Yel
3- Çiğdem Koncagül
CHP
1- Faik Öztrak
2- İlhami Özcan Aygun
3- Candan Yüceer
İYİ Parti
1- Enez Kaplan
Adalet ve Kalkınma Partisi
1- Yusuf Beyazıt
2- Mustafa Arslan
3- Özlem Zengin
MHP
1- Yücel Bulut
CHP
1- Kadim Durmaz
Adalet ve Kalkınma Partisi
1- Muhammet Balta
2- Adnan Günnar
3- Bahar Ayvazoğlu
4- Salih Cora
CHP
1- Ahmet Kaya
İYİ Parti
1- Hüseyin Örs
CHP
1- Polat Şaroğlu
HDP
1- Alican Önlü
Adalet ve Kalkınma Partisi
1- Ahmet Eşref Fakıbaba
2- Mehmet Kasım Gülpınar
3- Halil Özcan
4- Zemzem Gülender Açanal
5- Mehmet Ali Cevheri
6- İbrahim Halil Yıldız
7- Halil Özşavlı
8- Ahmet Akay
MHP
1- İbrahim Özyavuz
CHP
1- Aziz Aydınlık
HDP
1- Nimetullah Erdoğmuş
2- Ayşe Sürücü
3- Nusrettin Maçin
4- Ömer Öcalan
Adalet ve Kalkınma Partisi
1- Mehmet Altay
2- İsmail Güneş
CHP
1- Özkan Yalım
Adalet ve Kalkınma Partisi
1- Osman Nuri Gülaçar
2- İrfan Kartal
3- Abdulahat Arvas
HDP
1- Sezai Temelli
2- Bedia Özgökçe Ertan
3- Murat Sarısaç
4- Muazzez Orhan
5- Tayip Temel
AK Parti
1- Bekir Bozdağ
2- Yusuf Başer
MHP
1- İbrahim Ethem Sadef
CHP
1- Ali Keven
Adalet ve Kalkınma Partisi
1- Polat Türkmen
2- Ahmet Çolakoğlu
3- Hamdi Uçar
CHP
1- Ünal Demirtaş
2- Deniz Yavuzyılmaz
Adalet ve Kalkınma Partisi
1- İlknur İnceöz
2- Cengiz Aydoğdu
MHP
1- Ramazan Kaşlı
İYİ Parti
1- Ayhan Erel
Adalet ve Kalkınma Partisi
1- Fetani Battal
Adalet ve Kalkınma Partisi
1- Recep Şeker
2- Selman Oğuzhan Eser
CHP
1- İsmail Atakan Ünver
Adalet ve Kalkınma Partisi
1- Ramazan Can
MHP
1- Halil Öztürk
CHP
1- Ahmet Önal
Adalet ve Kalkınma Partisi
1- Ziver Özdemir
HDP
1- Feleknas Uca
2- Necdet İpekyüz
3- Ayşe Acar Başaran
4- Mehmet Ruştu Tiryaki
Adalet ve Kalkınma Partisi
1- Rizgin Birlik
HDP
1- Hasan Özgüneş
2- Nuran İmir
3- Hüseyin Kaçmaz
Adalet ve Kalkınma Partisi
1- Yılmaz Tunç
CHP
1- Aysu Bankoğlu
Adalet ve Kalkınma Partisi
1- Orhan Atalay
CHP
1- Öztürk Yılmaz
MHP
1- Yaşar Karadağ
HDP
1- Habip Eksik
Adalet ve Kalkınma Partisi
1- Ahmet Büyükgümüş
2- Meliha Akyol
CHP
1- Özcan Özel
Adalet ve Kalkınma Partisi
1- Cumhur Ünal
2- Niyazi Güneş
CHP
1- Hüseyin Avni Aksoy
Adalet ve Kalkınma Partisi
1- Mustafa Hilmi Dülger
2- Ahmet Salih Dal
Adalet ve Kalkınma Partisi
1- Mücahit Durmuşoğlu
2- İsmail Kaya
MHP
1- Devlet Bahçeli
CHP
1- Baha Ünlü
Adalet ve Kalkınma Partisi
1- Fahri Çakır
2- Ayşe Keşir
MHP
1- Ümit Yılmaz
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