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24 Haziran seçimleri öncesi mektup krizi!

DÜNYA HABERLERİ  | 16.06.2018 07:48 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 24 Haziran cumhurbaşkanlığı ve genel seçimleri öncesi Belçika, Avusturya ve Hollanda'daki Türkiye kökenli seçmenlerin ev adresine mektup göndermesi tartışma yarattı. Hollanda hükümeti, Erdoğan'ın Türkiye kökenli vatandaşlarına mektup göndermesi hakkında, "İçişlerine müdahale" açıklamasını yaptı. Hollanda hükümeti, anayasa değişikliği referandumu süreciyle birlikte Türk siyasilerin ülkede kampanya etkinliklerini yapmalarını yasaklamıştı.

24 Haziran seçimleri öncesi mektup krizi!

Hollanda’da 243 bin, Belçika’da da 131 bin Türkiye kökenli seçmen, Cumhurbaşkanlığı ve 27. dönem milletvekili erken genel seçimi için oy kullanmak amacıyla Cuma günü sandık başına gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Haziran akşam saat 21:00’e kadar devam edecek oy kullanma işlemi öncesi, Belçika ve Hollanda’daki seçmenlerin adreslerine birer mektup gönderdi.

CumhurbaşkanıErdoğan, seçimlerde “yeni bir başlangıcın adımını atacaklarını” belirterek, mektubunda “Güçlü meclis, güçlü hükümet ve güçlü Türkiye” sözü verdi. Cumhurbaşkanı, partisinin seçimlerde kullandığı, “Vakit Türkiye vakti” ve “Vakit birlik vakti” sloganlarıyla Avrupa’daki seçmenlerden destek istedi.

HOLLANDA: UYGUNSUZ

Hollanda Sosyal İşler ve İstihdam Bakanı Wouter Koolmees, Erdoğan’ın mektuplu propagandasının “uygunsuz” olduğunu söyledi. Bunu Hollanda’nın içişlerine yönelik müdahale olarak değerlendiren Bakan Koolmees, “Hollandalı Türklerin geleceği Hollanda’dadır” dedi. Mektubun gönderildiği ülkelerden olan İsviçre’de de benzer bir tartışma yaşandı. İsviçre medyası, “Adresler nasıl alındı” sorusunu manşetlerine taşıdı.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Türkiye'de de bütün seçmenlere gönderildi galiba c.başkanı bana da zarfın içinde mektup ve 1 tane karaçam tohumu göndermiş.Zarfı aldığım gibi bastım çöpe Belçika, Avusturya ve Hollanda hükümeti kadar bende çok rahatsız oldum.
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