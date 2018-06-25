24 Haziran seçimleri sonrasında ABD’den ilk açıklama: Erdoğan ile Trump görüşecek

Türkiye'de gerçekleşen seçimlerden sonra ABD'den ilk açıklama geldi.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçim zaferinden dolayı arayacağını bildirdi.

Beyaz Saray'daki günlük basın brifinginde Sanders, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sanders, dünkü seçim sonuçlarının ardından ABD Başkanı Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapacağı görüşme için hazırlıkların sürdüğünü belirtti.

"Güçlü bağlarımızı bir kez daha vurgulamak için Başkan Trump ile Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında bir görüşme ayarlamak üzere çalışıyoruz." ifadelerini kullanan Sanders, Türkiye'ye "demokrasisini güçlendirmesi için adım atması" ve "ikili ilişkilerdeki meselelerin çözümünde ilerlemeye devam etmesi" çağrısında bulundu.

Sanders, görüşmenin ne zaman yapılacağına ilişkin bilgi vermedi.

ABD DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: TÜRK SEÇMENLERİN KARARINA SAYGILIYIZ

ABD'den seçimle ilgili ikinci açıklamada ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Türk seçmenlerin kararına saygılıyız, yapıcı ilişki için ileriye bakıyoruz" denildi.

